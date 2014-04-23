Mavericks, Mountain Lion ve Lion için güvenlik güncellemesi yayınlandı

Teknoloji devi Apple, iOS 7.1.1’i yayınlandıktan kısa bir süre sonra OS X platformu için de kritik güvenlik güncellemeleirni yayınladı.





Safari 7.0.3’ü de içeren Güvenlik Güncellemesi 2014-002, Mavericks, Mountain Lion ve Lion kullanıcıları için Mac App Store’dan ya da aşağıdaki bağlantılardan indirilebiliyor.





Security Update 2014–002 (Mavericks) (80.5 MB)

Security Update 2014–002 (Mountain Lion) (135.9 MB)

Security Update 2014–002 (Lion) (126.9 MB)

Security Update 2014–002 Server (Lion) (177.2 MB)



