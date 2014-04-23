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Mavericks, Mountain Lion ve Lion için güvenlik güncellemesi yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,2b
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2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mavericks, Mountain Lion ve Lion için güvenlik güncellemesi yayınlandı
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Teknoloji devi Apple, iOS 7.1.1’i yayınlandıktan kısa bir süre sonra OS X platformu için de kritik güvenlik güncellemeleirni yayınladı.


Safari 7.0.3’ü de içeren Güvenlik Güncellemesi 2014-002, Mavericks, Mountain Lion ve Lion kullanıcıları için Mac App Store’dan ya da aşağıdaki bağlantılardan indirilebiliyor.


Security Update 2014–002 (Mavericks) (80.5 MB) 

Security Update 2014–002 (Mountain Lion) (135.9 MB) 

Security Update 2014–002 (Lion) (126.9 MB) 

Security Update 2014–002 Server (Lion) (177.2 MB)



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ezimuse 5 yıl
Apple seed beta platformu ile 10.9.3 beta yükledim acaba onunla birlikte sunulmuş olabilir mi bu güncelleme ? App store güncellemelerinde gözükmedi bende.
Edit: 10.9.3 için yüklenemiyormuş.
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vonderplanitz 5 yıl
Bu arada sadece merak edenler için:

Apple'ın bu güncellemeleri, geçen haftalarda yaşanan OpenSSL - Hearbeat (Heartbleed olarak yeniden isimlenen) güvenlik açığı dolayısıyla değil, ancak Heartbeat'tekine benzer şekilde, Apple'ın kullandığı yazılım bileşenlerinde stack / string overflow tarzı başka açıklardan dolayı...

Detaylı bilgi için Apple Security Update for Mac OS X and iOS
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