Mayın temizleme işleminde artık yapay zeka kullanılıyor

Teknoloji Editörü
Savaş durumlarında mayın kullanımı sıkça görülen bir durum. Mayın tarlaları her ne kadar belli bir bölgeyi korumak için kullanılsa da, gerçekleşen patlamalar düşmanın yakında olduğunu bildiren bir çeşit alarm görevi de görüyor. Peki savaş sona erdiğinde bu mayın tarlalarına ne oluyor?
Türkiye ile anlaşmak istiyorlarSorun şu ki hiçbir şey olmuyor. Genellikle mayın tarlaları savaştan sonra olduğu gibi bırakılıyorlar ve bu da masum siviller için büyük bir tehlike yaratıyor. Tüm bunlara ek olarak mayın temizliği ise yavaş gerçekleşen riskli bir iş. Ancak İsrail'de faaliyet gösteren 4M Analytics adlı şirket bu işlemi yapay zeka kullanarak kolay ve hızlı bir hale getirdiğini açıkladı.
Uzaktan algılama yoluyla çalışan bu sistem, toplanan eski ve yeni veri setlerine dayanan bir makine öğrenimi kullanıyor. Belirlenen bölgedeki mayınları tanımlayabilen bu teknolojinin iki yıllık test döneminde her alanın yaklaşık yüzde 80'ini mayından arındırdırdığı ifade ediliyor. Şirketin ana planı ise Türkiye, Ukrayna, Nijerya ve Kıbrıs gibi ülkelerin hükümetleriyle anlaşma yaparak bu teknolojiyi tüm dünyaya yaymak.
https://www.jpost.com/Israel-News/The-Israeli-start-up-clearing-minefields-with-artificial-intelligence-599755 Yorum Yaz Paylaş Tweetle