Mayın temizleme işleminde artık yapay zeka kullanılıyor

Savaş durumlarında mayın kullanımı sıkça görülen bir durum. Mayın tarlaları her ne kadar belli bir bölgeyi korumak için kullanılsa da, gerçekleşen patlamalar düşmanın yakında olduğunu bildiren bir çeşit alarm görevi de görüyor. Peki savaş sona erdiğinde bu mayın tarlalarına ne oluyor?

Türkiye ile anlaşmak istiyorlar

https://www.jpost.com/Israel-News/The-Israeli-start-up-clearing-minefields-with-artificial-intelligence-599755

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sorun şu kiolmuyor. Genellikle mayın tarlaları savaştan sonra olduğu gibi bırakılıyorlar ve bu da masum siviller için büyük bir. Tüm bunlara ek olarak mayın temizliği isegerçekleşenbir iş. Ancak İsrail'de faaliyet gösterenadlı şirket bu işlemi yapay zeka kullanarakvebir hale getirdiğini açıkladı.Uzaktan algılama yoluyla çalışan bu sistem, toplanan eski ve yenidayanan birkullanıyor. Belirlenen bölgedeki mayınları tanımlayabilen bu teknolojinintest döneminde her alanın yaklaşık yüzde 80'ini mayından arındırdırdığı ifade ediliyor. Şirketin ana planı isevegibi ülkelerin hükümetleriyle anlaşma yaparak bu teknolojiyi tüm dünyaya yaymak.