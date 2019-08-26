Kim Nerede? 79 Jon Snow artık Marvel evreninde 67 Çinli şirketten Nvidia GTX 1080'e rakip ekran kartı geliyor 45 Fiat Fiorino'nun teknolojileri yenilendi
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony ve Yamaha tema parkları için otonom araç geliştiriyor

Japonya merkezli iki dev şirket Sony ve Yamaha, tema parklar, golf sahaları ve ticari tesislerde kullanılmak üzere otonom araç geliştirmek için güçlerini birleştirdiler.
1 sa.
173
6
2
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japon elektronik devlerinden Sony yaptığı açıklama ile birlikte yeni bir mobilite deneyimi sunan ve SC-1 Sociable Cart olarak adlandırılmış otonom otobüsünü bir başka Japon şirket Yamaha ile geliştireceğini açıkladı.

Japon işbirliği

Gelen haberlere göre SC-1 Sociable Cart önceki modelin gelişmiş bir versiyonu olacak ve tema parkları, golf sahaları ve ticari tesisler gibi alanlarda eğlence amaçlı kullanılacak. Yeni model üç yerine beş kişi kapasitesine sahip ve değiştirilebilir pillerle daha uzun süre dayanabiliyor. Ayrıca bu araca, durumsal farkındalığı artırmak için ise ek görüntü sensörlerinin de entegre edilmiş olduğunu belirtelim.
Sony ve Yamaha tema parkları için otonom araç geliştiriyor
Ayrıca Sony bu araçtaki pencere ihtiyacını da ortadan kaldırmış durumda. Zira iç kısımdaki 49 inçlik 4K monitör dış dünyaya karma gerçeklik bakış açısı sunarken, dört adet 55 inçlik 4K ekran ise reklam ve diğer materyalleri sergiliyor. İki şirket Sociable Cart modelini 2020 Mart ayından önce kullanıma sunmayı amaçlıyor.


https://www.engadget.com/2019/08/25/sony-and-yamaha-sc-1-sociable-cart/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 59 dk.
Sanırım kendilerine göre yapmışlar. Ufacık tefecik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
insanikamil 1 sa.
saçma tasarım, daha iyisini yapabilirlerdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 15 dk. Snapdragon 730G işlemcili OPPO Reno 2'nin AnTuTu puanı ortaya çıktı 46 dk. Qualcomm tekelleşme davasında rahat bir nefes aldı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sony ve Yamaha tema parkları için otonom araç geliştiriyor Sonraki Xiaomi Mi Powerbank 3 Pro incelemesi | Yüksek kapasite, hızlı şarj 1 sa. FDA onayından geçen sanal kalp ameliyatı denemeleri başladı 2 sa. Trump'ın Çin'i terk edin açıklaması, ABD'li teknoloji devlerinin hisselerini düşüşe geçirdi 2 sa. Fiat Fiorino'nun teknolojileri yenilendi 3 sa. Samsung’un 45W şarj cihazı A91 ve A90 5G’yi doğruladı 3 sa. Çinli şirketten Nvidia GTX 1080'e rakip ekran kartı geliyor 4 sa. Rusların Rolls-Royce'u olarak anılan Aurus, Moskova'da ilk showroom'unu açtı 4 sa. ‘Elektronik sigaraya bağlı’ solunum hastalığı nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmiş olabilir 5 sa. Jon Snow artık Marvel evreninde 5 sa. DRM koruması Android oyunlarına geliyor 6 sa. Chrome web sitesi bildirimlerini daha az rahatsızlık verecek hale getiriyor 6 sa. Facebook'un kripto para birimi Libra'daki belirsizlik projeyi çıkmaza sokuyor 8 sa. Google Stadia’yı deneyen oyuncuların servise verdiği ilk tepkiler paylaşıldı 16 sa. Oyunlardaki fizik kavramını bir üst seviyeye taşıyan proje 17 sa. Hubble, 'dans halindeki' iki galaksinin muhteşem görüntüsünü yakaladı 18 sa. Chrome tarayıcısı yakında şifrenizin sızıp sızmadığını söyleyecek 20 sa. AirPower alternatifi Zens Liberty tanıtıldı 21 sa. Redmi Note 8’in kamera görseli paylaşıldı 22 sa. 108MP kameralı telefonlar geliyor | Mobilite 23 sa. ABD başkanı Trump, Çin'e uygulanan vergi tariflerinin arttırıldığını açıkladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Hubble, 'dans halindeki' iki galaksinin muhteşem görüntüsünü y...
DonanımHaber
Hades 10 Aralık'ta Steam Erken Erişime Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Kızının Yanında Şah Damarı Kesilerek Öldürülen Kadın
DH Forum
Death Stranding Gamescom 2019 Oynanış Videosu ve Karakter Tanı...
Bölüm Sonu Canavarı
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim