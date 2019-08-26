Sony ve Yamaha tema parkları için otonom araç geliştiriyor

Japon elektronik devlerinden Sony yaptığı açıklama ile birlikte yeni bir mobilite deneyimi sunan ve SC-1 Sociable Cart olarak adlandırılmış otonom otobüsünü bir başka Japon şirket Yamaha ile geliştireceğini açıkladı.

Japon işbirliği

Gelen haberlere göre SC-1 Sociable Cart önceki modelin gelişmiş bir versiyonu olacak ve tema parkları, golf sahaları ve ticari tesisler gibi alanlarda eğlence amaçlı kullanılacak. Yeni model üç yerine beş kişi kapasitesine sahip ve değiştirilebilir pillerle daha uzun süre dayanabiliyor. Ayrıca bu araca, durumsal farkındalığı artırmak için ise ek görüntü sensörlerinin de entegre edilmiş olduğunu belirtelim.

https://www.engadget.com/2019/08/25/sony-and-yamaha-sc-1-sociable-cart/

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Ayrıca Sony bu araçtaki pencere ihtiyacını da ortadan kaldırmış durumda. Zira iç kısımdakidış dünyaya karma gerçeklik bakış açısı sunarken, dört adetise reklam ve diğer materyalleri sergiliyor. İki şirketmodelini 2020 Mart ayından önce kullanıma sunmayı amaçlıyor.