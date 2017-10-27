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McAfee artık ürünlerinin kaynak kodunun incelenmesine izin vermiyor

ABD'li güvenlik yazılımı firması McAfee, güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle yabancı hükümetlerin ürünlerinin kaynak kodunu incelemesine artık izin vermediğini açıkladı.
1 yıl
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Anti Virus
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD merkezli yazılım firması McAfee, yabancı hükümetlerin ürünlerinin kaynak kodunu incelemesine artık izin vermeyeceğini açıkladı. Şirketin bir basın sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, bazı güvenlik uzmanlarının yüksek güvenlik riski taşıdığını öne sürdüğü uygulamayı sonlandırdıklarını doğruladı.
Ayrıca Bkz. "Twitter, Rusya destekli iki haber kuruluşunun reklamlarını engelledi"
Reuters, Haziran ayında yayınladığı bir raporda, McAfee'nin son yıllarda Moskova'nın kaynak koduna erişim talebini kabul eden birkaç Batılı teknoloji şirketi arasında yer aldığını bildirmişti. Rus savunma teşkilatları, yabancı şirketler tarafından yapılan yazılımlarda hiçbir gizli "arka kapı" bulunmadığından emin olmak amacıyla kaynak kodlarını inceleme talebinde bulunuyorlar.

Symantec de kaynak kodunun incelenmesine karşı

Ancak güvenlik uzmanları ve ABD'li yetkililer, bu denetimlerin Rusya'ya saldırı amaçlı siber operasyonlarda faydalanılabilecek güvenlik açıklarını bulmak adına fırsat sağladığını söylüyor. Bir McAfee sözcüsü, geçtiğimiz hafta Reuters'e gönderdiği bir e-postada, Nisan ayında Intel'den ayrıldıktan sonra bağımsız bir şirket olarak bu inceleme sürecini sonlandırdıklarını belirtti.
McAfee artık ürünlerinin kaynak kodunun incelenmesine izin vermiyor
Öte yandan bir başka güvenlik yazılımı firması olan Symantec de 2016 yılının başında hükümetler tarafından o ülkenin pazarına girebilmek için zorunlu hale getirilen kaynak kodu inceleme sürecini reddeden bir politika benimsediğini açıklamıştı. Aksi yönde hareket eden büyük yazılım firmaları da yok değil. Hewlett Packard Enterprise, Pentagon tarafından bilgisayar ağlarını korumak için kullanılan ArcSight isimli siber savunma yazılımının kaynak kodunun Rusya tarafından incelenmesine izin vermişti.

https://www.theinquirer.net/inquirer/news/3019974/mcafee-stops-letting-governments-probe-its-software-amid-reports-of-russian-meddling Yorum Yaz
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KalemKolik 1 yıl en beğenilen SDLGranada
SDLGranada
McAfee düşmanı değilim ama madem kaynak kodlarını paylaşmayacak ülkemize olan alımı durdurmalıyız.

Türkiye devleti sanki kaynak kodlarınımı kontrol ediyor. Umurlarında olduğunu düşünmüyorum bile.
SDLGranadaMcAfee düşmanı değilim ama madem kaynak kodlarını paylaşmayacak ülkemize olan alımı durdurmalıyız.Türkiye devleti sa...
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1 Avatar
cascade125 1 yıl
Yok dostum 1 yıl ücretsiz vermesi söz konusu değil pcyle geliyor. 30 günlük kullanım sonra para ver diyor. Ücretsiz olarak deneme sürümü sadece lakin tabi bazı bilgisayar üreticileriyle anlaşmış 1 yıl vermişse onu bilemicem. Mcafee pişmanlıktır!iyi forumlar :)
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cascade125 1 yıl
Mcafee antivirüs programı kaynak kodunun okunmasına izin vermiyor Temel sebebi: Çünkü program kendi başına kötü yazılım barındırıyor.Ayrıca geliştirdiğini düşündüğü bütün yenilikler hiçbir zaman tam verim vermiyor. Hatta bilgisayarda güvenlik açığı oluşturuyor. Not: Bunları hepsi kendi görüşüm ayrıca Pcyi kasan bir program stabil değil! Not : Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Mcafee güvensizlik veren bir güvenlik programı zaten sponsor olduğu programlar ortada kendileri başlı başına virüs. Samsungla da anlaşmış tam olmuş mutlu mesut ilerlesinler.
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Türkçesever 1 yıl cascade125
cascade125
Mcafee antivirüs programı kaynak kodunun okunmasına izin vermiyor Temel sebebi: Çünkü program kendi başına kötü yazılım barındırıyor.Ayrıca geliştirdiğini düşündüğü bütün yenilikler hiçbir zaman tam verim vermiyor. Hatta bilgisayarda güvenlik açığı oluşturuyor. Not: Bunları hepsi kendi görüşüm ayrıca Pcyi kasan bir program stabil değil! Not : Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Mcafee güvensizlik veren bir güvenlik programı zaten sponsor olduğu programlar ortada kendileri başlı başına virüs. Samsungla da anlaşmış tam olmuş mutlu mesut ilerlesinler.

Zaten McAfee'nin kötü bir güvenlik yazılımı olduğunu çoğu kişi biliyor. Çoğu bilgisayar üreticisi 1 yıllık hediye veriyordu yanılmıyorsam.
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DH Misafiri 1 yıl
genel kurmay tarafından kullanılan tüm programların kaynak kodları kontrol edilir.
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iakgul 1 yıl
Açık olan kod güvenli kod dur. Microsoft yıllardır undocumented çalışıyor kodlarını saklıyor da ne oluyor? Ayrıca çalıştığı işlemci mimarisi üzerinde debugging tecrübesi olan birine kod verseniz de bir şey değişmez o kodları zaten dilediği gibi okur. Ha bu gizlilik kararı remote/cloud sunucuları üzerinde koşan server-side kodlar ise o zaman haklılar derim. Ama endpoint üzerinde tek şansları kusursuz kod geliştirmek olacaktır.
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ipli jeton 1 yıl iakgul
Virüs programlarında telif hakkı korunan içerikler patentli teknolojiler olabilir. Bunları halka aç diyemezsin. Kaldı ki viruslerle mücadele etsin diye yazdığın programın kaynağını millete açarsan virüs tasarımcıları da onu inceler virusu de ona göre yazar.
İki satır kod görse bu ne diyecek insanların açık kaynak iyidir demeleri kadar garip bir şey yok.
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Türkçesever 1 yıl iakgul
Orijinalden alıntı: iakgul
Açık olan kod güvenli kod dur. Microsoft yıllardır undocumented çalışıyor kodlarını saklıyor da ne oluyor? Ayrıca çalıştığı işlemci mimarisi üzerinde debugging tecrübesi olan birine kod verseniz de bir şey değişmez o kodları zaten dilediği gibi okur. Ha bu gizlilik kararı remote/cloud sunucuları üzerinde koşan server-side kodlar ise o zaman haklılar derim. Ama endpoint üzerinde tek şansları kusursuz kod geliştirmek olacaktır.

Açık kaynak kodlu olan ''ClamAV'' adında bir antivirüs var. Ancak Bitdefender ya da Kaspersky kadar iyi değil gibi görünüyor.
Bence de herkese kaynak kodları açılmalı. Açıkların bu sayede daha hızlı kapatılabileceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir avantajı var: Açık kaynaklı yazılımlarda programın içinde kötü bir şey olup, olmadığı daha kolay bir şekilde bulunabiliyor. Bu da bir avantaj.
@AdmGdk, yukarıda ben neden insanların açık kaynağı destekleyebileceğini açıkladım.
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OverClocK1ng 1 yıl
incele"n"mesine.
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suslu76 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

incele"n"mesine.

anlamak icin kac kere tekrar okudum cumleyi
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IceRulez 1 yıl
yıllardır mcafee kullanıyorum, her yeni sürümünde sürekli gelişen nadir antiviruslerden birisidir.
amerika benim gereksiz bilgilerimi alsa ne olur almasa ne olur,
sanki telefonda parmak izi okuyucu parmak izlerimizi amerikaya vermiyor ?
sanki google tüm aktivitemizi amerikaya vermiyor ?
verse ne olur vermese ne olur eğer yok ben istemiyorum böyle birşey dersen alır 3310 kullanırsın.
neyse ben yıllardır memnunum tavsiye de ederim.
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SDLGranada 1 yıl
McAfee düşmanı değilim ama madem kaynak kodlarını paylaşmayacak ülkemize olan alımı durdurmalıyız.
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KalemKolik 1 yıl SDLGranada
SDLGranada
McAfee düşmanı değilim ama madem kaynak kodlarını paylaşmayacak ülkemize olan alımı durdurmalıyız.

Türkiye devleti sanki kaynak kodlarınımı kontrol ediyor. Umurlarında olduğunu düşünmüyorum bile.
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9 etiket daha devlet gizli hükümet mcafee kaynak kodu arka kapı Anti Virus Yazılım Onur Seven
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