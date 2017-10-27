McAfee artık ürünlerinin kaynak kodunun incelenmesine izin vermiyor

ABD merkezli yazılım firması McAfee, yabancı hükümetlerin ürünlerinin kaynak kodunu incelemesine artık izin vermeyeceğini açıkladı. Şirketin bir basın sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, bazı güvenlik uzmanlarının yüksek güvenlik riski taşıdığını öne sürdüğü uygulamayı sonlandırdıklarını doğruladı.

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Reuters, Haziran ayında yayınladığı bir raporda, McAfee'nin son yıllarda Moskova'nın kaynak koduna erişim talebini kabul eden birkaç Batılı teknoloji şirketi arasında yer aldığını bildirmişti. Rus savunma teşkilatları, yabancı şirketler tarafından yapılan yazılımlarda hiçbir gizli "arka kapı" bulunmadığından emin olmak amacıyla kaynak kodlarını inceleme talebinde bulunuyorlar.

Symantec de kaynak kodunun incelenmesine karşı

Ancak güvenlik uzmanları ve ABD'li yetkililer, bu denetimlerin Rusya'ya saldırı amaçlı siber operasyonlarda faydalanılabilecek güvenlik açıklarını bulmak adına fırsat sağladığını söylüyor. Bir McAfee sözcüsü, geçtiğimiz hafta Reuters'e gönderdiği bir e-postada, Nisan ayında Intel'den ayrıldıktan sonra bağımsız bir şirket olarak bu inceleme sürecini sonlandırdıklarını belirtti.

Öte yandan bir başka güvenlik yazılımı firması olan Symantec de 2016 yılının başında hükümetler tarafından o ülkenin pazarına girebilmek için zorunlu hale getirilen kaynak kodu inceleme sürecini reddeden bir politika benimsediğini açıklamıştı. Aksi yönde hareket eden büyük yazılım firmaları da yok değil. Hewlett Packard Enterprise, Pentagon tarafından bilgisayar ağlarını korumak için kullanılan ArcSight isimli siber savunma yazılımının kaynak kodunun Rusya tarafından incelenmesine izin vermişti.

https://www.theinquirer.net/inquirer/news/3019974/mcafee-stops-letting-governments-probe-its-software-amid-reports-of-russian-meddling