Twitter, Rusya destekli iki haber kuruluşunun reklamlarını engelledi

Rus Hükümeti'nin finanse ettiği ve yönettiği iki büyük haber kuruluşu olan Russia Today ve Sputnik'in artık Twitter'da reklam yayınlamaları engellendi. Sosyal ağın bu kararı almasındaki neden Rusya'nın platformu politik amaçlar için kullanma girişimlerinin önünü kesmek.

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Twitter, bu yasağı özellikle Rus hükümeti adına 2016'daki ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştıkları tespit edilen bu iki haber kaynağına karşı uygulamaya koymuş durumda. Şirket Rusya'nın sosyal ağı kullanımına yönelik bir soruşturma yaparken aynı zamanda ismi geçen haber kuruluşlarının suçlu olduğuna dair bir rapor hazırlayan ABD istihbarat örgütlerinin verilerine güveniyor.

Hatırlayacağınız üzere Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından ortak hazırlanan raporda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2016 ABD başkanlık seçimlerini etkileme emri verdiği yazıyordu. İstihbarat teşkilatlarının yayınladığı bildiride Rusya'nın Clinton'ı kötülemek ve onun muhtemel başkanlık şansına zarar vermek adına hareket ettiği açıkça belirtilmişti.

https://www.engadget.com/2017/10/26/twitter-blocks-russian-ads-from-rt-and-sputnik/?sr_source=Twitter