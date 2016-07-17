McDonald's, restoranlarındaki WiFi üzerinden porno sitelere erişimi yasakladı

McDonald's anavatanı Amerika'daki 14.000 restoranın büyük bölümünde ücretsiz WiFi hizmeti üzerinden porno sitelere erişimi yasakladı. Pornografi karşıtı avukatlık grubu Enough is Enough'ın baskıları sonucunda ailelere ve çocuklara daha güvenli internet deneyimi sunabilmek adına bu kararı alan şirket, Panera Bread ve Chick-Fil-A'dan sonra EiE oluşumunun üçüncü fast-food zaferi oldu. 1992'den bu yana faaliyet gösteren EiE'nin şimdiki hedefiyse Starbucks dükkanları.

Bazı Starbucks çalışanları zaman zaman müşterilerin porno sitelere girdiğine tanık olurken, ünlü kahve zinciri avukatlık oluşumunun girişimlerine henüz yanıt vermiş değil. Bununla birlikte New York'un turist merkezi Time Square'de halka açık ücretsiz WiFi servisi üzerinden evsizlerin ve genç kullanıcıların porno sitelere girdiği tespit edilmiş ve servis sağlayıcıya erişim kısıtlaması için filtre getirmesi yönünde baskılar yapılmaya başlanmıştı. Amerika'da kamuya açık ücretsiz WiFi hizmetleri yoğun ilgi görüyor zira bedava olmaları dışında çoğu zaman hızları da hiç fena değil, hatta geceliğine yüzlerce dolar verdiğiniz otelin sunduğu internet hizmetine kıyasla çok daha yüksek indirme hızları sunabiliyorlar.

Örneğin Kaliforniya'daki Starbucks mağazalarında, Google Fiber hizmeti üzerinden bedava veya tek bir kahve ücreti ile yüksek hızlı internetten istifade etmek, buna ek olarak eğer uyumlu bir cihazınız varsa dükkan içindeki kablosuz şarj istasyonlarıyla pilini doldurmak mümkün. Ancak bu istasyonlar genelde ayakta tüketim yapılan masalara konumlandırılmış. Mağazalar tek bir içecek ile bütün gün sandalye işgal eden tüketicilere karşı çeşitli önlemler almaya çalışıyorlar.