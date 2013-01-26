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MeCam ile havadan video çekin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MeCam ile havadan video çekin
Always Innovating firması tarafından geliştirilen ufak helikopter MeCam ile havadan video çekebilir ve bu videoları direk olarak akıllı cihazlarınıza aktarabilirsiniz.
Always Innovating firması tarafından geliştirilen MeCam ufak boyutlarda bir helikopter. İnsan eli kadar boyutta olan cihaz, dört adet pervane ile rahatça havada kalıp video çekim işlemini gerçekleştirebiliyor. Cihazın teknik özelliklerine bakarsak kaşımıza 1.5GHz Cortex A9 işlemci, 1gb ram, Micro SD kart desteği ve Wi-Fi ya da Bluetooth bağlantı özellikleri çıkıyor. MeCam üzerinde 14 tane gerçek zamanlı sensör barındırıyor ve bu sensörler sayesinde kendi başına otomatik olarak uçabiliyor. Firmanın yaptığı açıklamalara göre her hangi bir kontrol cihazına sahip olmayacak olan MeCam, ses ile kontrol edilecek ve kişileri takip edebilecek.
 
MeCam ile havadan video çekin
Cihazın diğer öne çıkan özelliklerinden bir tanesi ise çektiği videoları kablosuz ve anlık olarak iOS ya da Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlara aktarabiliyor olması. Aktarılan videolar istenildiği taktirde sosyal ağlara yollanabiliyor olacak.
Always Innovating firması tarafından geliştirme sürecinde olan MeCam'in, 2014 yılında $49 fiyat etiketi ile satılması bekleniyor. Ayrıca ürün hakkında firma tarafından hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.alwaysinnovating.com/company/pressrelease-5.htm  


http://www.alwaysinnovating.com/company/pressrelease-5.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
youtube.com/... bu videoda helikopterden görüntüyü aktarıyor anlık olarak hemde ;)
Burda nerden alabiliriz varmı getiren satan ? çıkış fiyatı 50 dolar
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Rouvax 6 yıl
açık havada uçmaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Bir de video gerçek görüntülerle yapılsaydı da cihazı adam gibi görseydik. 2 saniyeliğine değil de uçarken, sesle komut edilirken vs. Bu ne böyle çizgi filmle ürün tanıtıyorlar. Ellerinde ürün yok gibi sanki...
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teramit 6 yıl
Ar drone da çok gelişmiş stabilizasyon teknolojisi var.uygulaması da çok detaylı kontrol tipleri içeriyor.Bunu da görmek lazım ne kadar stabil.
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bellair 6 yıl
bu teknoloji zaten film sektöründe uzun zamandır kullanılıyor. ama bu teknolojinin daha da gelişmesi, maliyetli olan hava çekimlerini daha az bütçe ile yapılmasına olanak sağlayacaktır.
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Dampierre 6 yıl
O aleti açık havada uçurmak imkansıza yakın bir şey. Koskoca ar drone u sürerken bile bazen hava akımından dolayı dengesini zor toparlıyorum, bu ancak evde sürülebilir.
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MxFxOx 6 yıl
bunda bile 1gb ram var arkadaş :D
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Rubisco 6 yıl
Apple patentini almamışmıydı??
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Fikirterzisi 6 yıl
Aklıma 3 salaklar filmindeki intihar eden genç geldi. :'( (:P :D)
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Bl00dyHell 6 yıl
Yalnız ufak bir ekleme yapayım helikopter değil quadcopter. Fiyatı ve özellikleri güzel fakat küçük ve güçsüz oluşu yüzünden dış ortamda kullanılamaz olacaktır. İç ortamlar için güzel bir şey olabilir ama.
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LightningRaven 6 yıl
Banyoya felan saklıyabilirmiyiz






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