MeCam ile havadan video çekin





Always Innovating firması tarafından geliştirilen ufak helikopter MeCam ile havadan video çekebilir ve bu videoları direk olarak akıllı cihazlarınıza aktarabilirsiniz.

Always Innovating firması tarafından geliştirilen MeCam ufak boyutlarda bir helikopter. İnsan eli kadar boyutta olan cihaz, dört adet pervane ile rahatça havada kalıp video çekim işlemini gerçekleştirebiliyor. Cihazın teknik özelliklerine bakarsak kaşımıza 1.5GHz Cortex A9 işlemci, 1gb ram, Micro SD kart desteği ve Wi-Fi ya da Bluetooth bağlantı özellikleri çıkıyor. MeCam üzerinde 14 tane gerçek zamanlı sensör barındırıyor ve bu sensörler sayesinde kendi başına otomatik olarak uçabiliyor. Firmanın yaptığı açıklamalara göre her hangi bir kontrol cihazına sahip olmayacak olan MeCam, ses ile kontrol edilecek ve kişileri takip edebilecek.

Cihazın diğer öne çıkan özelliklerinden bir tanesi ise çektiği videoları kablosuz ve anlık olarak iOS ya da Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlara aktarabiliyor olması. Aktarılan videolar istenildiği taktirde sosyal ağlara yollanabiliyor olacak.

Always Innovating firması tarafından geliştirme sürecinde olan MeCam'in, 2014 yılında $49 fiyat etiketi ile satılması bekleniyor. Ayrıca ürün hakkında firma tarafından hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.alwaysinnovating.com/company/pressrelease-5.htm





http://www.alwaysinnovating.com/company/pressrelease-5.htm