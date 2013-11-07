MediaTek, 2014'de 20 farklı yonga çözümü geliştirmek için 1 milyar dolar bütçe ayırdı

Gelirlerini son çeyrek %32 arttırarak yarıiletken alanınındaki çıkışını sürdüren MediaTek, sürdürülebilir başarı için araştırma geliştirme kalemine 2014 yılında 1 milyar dolarlık bütçe ayırdı.
Firmaya yakın isimlerden öğrenilenlere göre 1 milyar dolarlık araştırma geliştirme bütçesi aralarında akıllı telefonlar, tabletler, televizyonlar ve kablosuz cihazlarında bulunduğu birçok cihaza hayat verebilecek 20 farklı yongaseti çözümünün geliştirilmesinde kullanılacak.
Uzmanların analizlerine göre MediaTek, araştırma geliştirme çalışmasına yaptığı yatırımların meyvelerini gelecek yıl gelirlerini yıl bazında %15-25 artış ile 5,28 milyar dolara yükselterek toplayacak.
MediaTek'in 2014 içerisinde akıllı telefonlarda kullanılmak üzere iki adet 8 çekirdekli, iki adet 4 çekirdekli, bir adet 2 çekirdekli ve bit adet de tek çekirdekli yonga çözümünü kullanıma sunması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Marka takintisini birakalim Fiyat/Performansa bakalim. Rekabet olsun ve iyi olan kazansin
Allah gözümüzü esirgesin...
Ya RK3188 gerçekten çok iyi işlemci idi ama ne var ki GPU tarafında eski GPU kullanıyor ya. Onu halletmeleri lazım...
En tepede veya en hızlı olmasına gerek yok.
Qualcomm'un en hızlı işlemcisinin 32.000 puan aldığı yerde Mediatek 30.000 puan alıp, bu işi de çok daha az güç tüketerek yapıyorsa benim için en iyi işlemcidir.
Yemişim sokakta pili bitmiş olan telefonumun daha hızlı işlemcisini.
Varsın 32-33.000 yerine 30.000 yapsın, ama yolda bırakmasın.
Zaten yeni işlemciler çok hızlı...
Samsunga binlikleri bayılttırmıyorsun da paramızı cebimizde bırakıyorsun Parayı gerçekten hakeden adamlar bunlar işte fazla söze gerek yok.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
647 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci