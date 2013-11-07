Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MediaTek, 2014'de 20 farklı yonga çözümü geliştirmek için 1 milyar dolar bütçe ayırdı

5 yıl
647
1
21
İşlemci
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MediaTek, 2014'de 20 farklı yonga çözümü geliştirmek için 1 milyar dolar bütçe ayırdı
Tam Boyutta Gör

Gelirlerini son çeyrek %32 arttırarak yarıiletken alanınındaki çıkışını sürdüren MediaTek, sürdürülebilir başarı için araştırma geliştirme kalemine 2014 yılında 1 milyar dolarlık bütçe ayırdı.

Firmaya yakın isimlerden öğrenilenlere göre 1 milyar dolarlık araştırma geliştirme bütçesi aralarında akıllı telefonlar, tabletler, televizyonlar ve kablosuz cihazlarında bulunduğu birçok cihaza hayat verebilecek 20 farklı yongaseti çözümünün geliştirilmesinde kullanılacak.

Uzmanların analizlerine göre MediaTek, araştırma geliştirme çalışmasına yaptığı yatırımların meyvelerini gelecek yıl gelirlerini yıl bazında %15-25 artış ile 5,28 milyar dolara yükselterek toplayacak.

MediaTek'in 2014  içerisinde akıllı telefonlarda kullanılmak üzere iki adet 8 çekirdekli, iki adet 4 çekirdekli, bir adet 2 çekirdekli ve bit adet de tek çekirdekli yonga çözümünü kullanıma sunması bekleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1.1.1.1 5 yıl en beğenilen
Bizi qualcoom muhtaç etmediği için tesekkur ederiz.
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sub-Zer0 5 yıl
Düşük pil tüketiminde oldukça başarılı işlemciler yapıyorlar.qualcomma daha iyi bir rakip olur ve pazar ucuzlar umarım.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
römercan 5 yıl
BİM gibi seviyoruz seni MediaTek
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Krone 5 yıl
Yaşasın Qoalquum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
Kim ne derse desin Qualcoom
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindfire 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Kim ne derse desin Qualcoom


Marka takintisini birakalim Fiyat/Performansa bakalim. Rekabet olsun ve iyi olan kazansin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmer23s 5 yıl
Hem az ısındığı için hem ucuz bir çözüm olduğu için hem de kolayca imei değiştirebildiğimiz için seviyoruz Mediatek'i
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindfire 5 yıl
MediaTek MTK6592 ile gerçekten gümbür gümbür geliyor, Son gerçek 8 çekirdekli hamlesiyle Qualcom ve Samsung işlemcilerle arasındaki makası son derece azalttı. MTK işlemciler sayesinde Dünya pazarına yeni cep telefonu üreticileri girmeye başladı, Artık akıllılı tefeon pazarında en tepeye oynayan 2-3 oyuncu olmayacak, jiayu,Xiaomi oppo, zopo, cubot, thl huwei, zte gibi markalarıda en tepelerde görmeye başlayacağız, Antutu skorları alt üst olacak buda biz tüketiciler için iyi bişey
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 5 yıl
Qualcomm korksun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 5 yıl
O da bir şey mi, biz de hayır işlerine iki milyar dolar ayırıyoruz.
Allah gözümüzü esirgesin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Public_Enemy
Bu arada Çinli Rockchipte Cortex-A57, Cortex-A53, Cortex-A12 mimarilerini lisanslamış,yeni RK32xx yongalarını geliştirmek için işe koyulmuş. Daha önce RK3066 ve RK3188 başarılı işler çıkarmıştı hatta HP slate7de kendine yer bulmuştu. gizchina.com/...

Ya RK3188 gerçekten çok iyi işlemci idi ama ne var ki GPU tarafında eski GPU kullanıyor ya. Onu halletmeleri lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Vay be. Mediatek kendini öyle kısa sürede iyi geliştirdi ki, hem ısınma olayı pek yok hem de eskiden işlemcileri pek iyi değilken bugün neredeyse Qualcomm ile yarışır düzeye geldi.
En tepede veya en hızlı olmasına gerek yok.
Qualcomm'un en hızlı işlemcisinin 32.000 puan aldığı yerde Mediatek 30.000 puan alıp, bu işi de çok daha az güç tüketerek yapıyorsa benim için en iyi işlemcidir.
Yemişim sokakta pili bitmiş olan telefonumun daha hızlı işlemcisini.
Varsın 32-33.000 yerine 30.000 yapsın, ama yolda bırakmasın.
Zaten yeni işlemciler çok hızlı...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl
Cansın Mediatek, cansın.

Samsunga binlikleri bayılttırmıyorsun da paramızı cebimizde bırakıyorsun
Parayı gerçekten hakeden adamlar bunlar işte fazla söze gerek yok.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Kazandığı parayı hak ediyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 5 yıl
Android pclere ciddi bi atılım yapmalı artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
647 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Nvidia GTX 780Ti "Titan'ın Ağabeyi R9 290X için geldi" video inceleme 5 yıl Mesut Çevik ile Teknoloji Gündemi "Güvenlik Kameraları ve fazlası" video sohbet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim