MediaTek, 2014'de 20 farklı yonga çözümü geliştirmek için 1 milyar dolar bütçe ayırdı

Gelirlerini son çeyrek %32 arttırarak yarıiletken alanınındaki çıkışını sürdüren MediaTek, sürdürülebilir başarı için araştırma geliştirme kalemine 2014 yılında 1 milyar dolarlık bütçe ayırdı.

Firmaya yakın isimlerden öğrenilenlere göre 1 milyar dolarlık araştırma geliştirme bütçesi aralarında akıllı telefonlar, tabletler, televizyonlar ve kablosuz cihazlarında bulunduğu birçok cihaza hayat verebilecek 20 farklı yongaseti çözümünün geliştirilmesinde kullanılacak.

Uzmanların analizlerine göre MediaTek, araştırma geliştirme çalışmasına yaptığı yatırımların meyvelerini gelecek yıl gelirlerini yıl bazında %15-25 artış ile 5,28 milyar dolara yükselterek toplayacak.

MediaTek'in 2014 içerisinde akıllı telefonlarda kullanılmak üzere iki adet 8 çekirdekli, iki adet 4 çekirdekli, bir adet 2 çekirdekli ve bit adet de tek çekirdekli yonga çözümünü kullanıma sunması bekleniyor.