Mega bulut depolama hizmetinin çapı giderek genişliyor





Filmleri aratmayacak bir yakalama olayı ile Megaupload macerasına nokta koyan Kim Dotcom, Mega adlı bulut depolama hizmeti ile yeniden karşımıza çıkmıştı.





İlk etapta standart bir depolama hizmeti olarak faaliyete başlayan Mega, bitvoucher.co sitesi üzerinden satın alacağınız Bitcoin adlı ödeme birimini de kabul edeceğini duyurdu. Bitcoin yaygın ödeme birimlerinden bir tanesi ve sanal olarak takip edilmesi zor olduğu için Mega'nın mali hareketlerinin federal yetkililer tarafından takip edilmesini zorlaştıracak.





Bunun yanında Kim Dotcom, Mega'nın daha güvenli mail, sesli, metin tabanlı ve görüntülü sohbet hizmeti sunacağının da bilgisini verdi. Bu eklentilerin ne zaman faaliyete geçeceği belli değil ancak Kim Dotcom; Gmail, Hotmail, Skype, iCloud gibi hizmetlerin ABD'de yer aldığı için federal yetkililerin özel bilgilere erişiminin çok kolay olduğunu ve bu bakımdan Mega ile sunacakları hizmetin çok güvenli olacağını öne sürüyor.





Gelen bilgilere bakılırsa Mega'nın çok büyük bir platform olacağı açık. Mobil uygulamalarla birlikte, eposta, sohbet, bulut depolama hizmetlerini her cihazdan birarada kullanma şansına sahip olabileceğiz. Ancak bunların ne kadar güvenilir olacağı şimdilik belirsiz.





Megaupload macerası ile yaklaşık 20 milyon dolarlık bir servet elde ettiği tahmin edilen Kim Dotcom'un, yeni girişimi için kesenin ağzını hiç çekinmeden açtığı görülüyor.

http://www.theverge.com/2013/2/16/3996638/kim-dotcom-teases-mega-email-chat-voice-and-video-services