MegaUpload veritabanı 15 Şubat'ta silinecek

Haber Editörü
Geçtiğimiz hafta dosya paylaşım sitesi MegaUpload'un Yeni Zelanda'da bulunan kurucusu Kim Dotcom FBI ile ortaklaşa yapılan bir baskınla gözaltına alınmıştı. Paylaşım sitelerinde panik havasına neden olan baskının ardından MegaUpload veritabanında milyonlarca dosyası olan kullanıcılar bu dosyaların ne olacağını sorgulamaya başladı. Cevap ise MegaUpload avukatından geldi.
Avukat Ira Rothken şu an için kullanıcıların verilerine ulaşabilmek gibi bir durumun söz konusu olmadığını, federal savcıların soruşturmayı tamamlamasına kadar verilerin hiç bir şekilde silinmeyeceğini belirtti. Soruşturmanın süresi ise 2 hafta civarında. Tutuklama kararının ardından site de yine mahkeme kararıyla kapatılmış durumda.
MegaUpload ücretli abonelerinin verileri standart olarak hiçbir şekilde silinmiyor. Ancak kurucusu tutuklandıktan sonra verilerin tutulduğu sunucuların sahibi firmalara kiralar ödenmediği için silinme süreci kaçınılmaz oluyor.
Soruşturma sürecinde savcılar verilere el koymadı. Sadece mahkemede kullanmak üzere telif hakkını ihlal eden veriler kopyalandı.
Rothken bunun yanında sunucu sahibi firmaların verileri tutmaya biraz daha devam edebileceklerini belirtti. Bunun için MegaUpload ve resmi yetkililer arasında görüşmeler devam ediyor ve müşterilerin haklarının korunması için özel bilgilerini yüklemiş kullanıcıların verilerine erişim sağlanmasına çalışılıyor.
Yine de bir uzlaşma sağlanamazsa sunucu sahibi firmalar veritabanlarını silmeye başlayacak.
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Ben öyle yazılım kuruluşları biliyorum ki bile bile kendi programlarının korsan kullanımlarını desteklerler çünkü bu orta vadede resmi satışlarının artması ve popülerliklerinin yukselmesı manasına gelmekte.Pc lerin ucuzlaması kullanımlarının yaygınlaşması sonucu dünya dijital ürün arzı fazlalaştı çünkü talep çıldırmış durumda ,10 sene önce her evde bilgisayar yoktu ancak şimdi akıllı telefonu olmayan garipsenmekte ve bundan yoksunluğu merak konusu olmakta. hollywood senede 24 ile 30 arası dünya geneline satabileceği film uretmekteydı bu sayı yılda 100 filmin uzerıne cıktı .Aynı zımbırtı muzık endustrısı ıcın de gecerlı ,eskıden saysanız 25 tane grup ya da solıstın dunya capında populerlıgı sozkonusuydu ,halbukı sımdı her bıreyin neredeyse kendı sarkıcısı var,tıfıl sesı yanık bır genc ıkı tane tıslama cımtıktak ıle unlu olabılmekte ve albumu yapılabılmekte ,lady gaga denılen muzıklerı eskı sarkıların elektronık sentezlemeyle yenıden ele alındıgı ,sarkıları da gorunumu de orangutan kıcına benzeyen bır tıp dunya capında tanınmakta,korsancılık sayesınde kıtlelerın bu ne ıdüğü belırsız kısıye ulasımı olmasaydı metroda dahı sacını basını yoldurmadan sarkı soyleyemezdı....Durum su olacak oyleyse ,dijital içerik türü ne olursa olsun fıyatları artacak ,bu talep edenlerı henuz taleplerı erımemısken donlarına kadar söğüşleme arzusundan ıbaret cunku haftada 3-4 fılm ya da album ındırmek suretıyle ,ya da oyun, bır tuketım alıskanlıgı ve bagımlılık kazanan tipler bundan yoksun olunca en azından bır tane kendılerını o hafta doyurmak maksadıyla orıjınalını satın alma yoluna gıdecekler.
Torrent alemı ne olur ,ya da p2p ne olur onu da bır arkadasımız ongorulerını acıklarsa kafamızda bır fıkır olusmus olur...valla ne bılım benım cıkarımım bu.
filesonic ,wupload,fileserve nanay oldu gari...calısa calısa uploaded ve filserve kaldı.Rapidshare sureklı kendı serverlarını yasal olmayan ıcerıklere karsı taramakta zaten bunun ıcın ıp paketlerın ıcerıgının ne oldugunu gosteren yuksek ve garıp bır algorıtma kullanmakta ,dılersenız aksama avatar fılmını kibar feyzo zip dosaya adıyla yukleyın sabaha bulamazsınız sılınır....
Uploadçılık öldü artık kimse hiçbir siteye güvenip illegal upload yapma yoluna girmez.Bütün siteler kendi sunucularını oluşturmaya başladı oralara ulaşabilmek içinde vip üyelik almak gerekiyor her sitedende alamıyacağımıza göre bizlerinde işi zorlaştı.
Elimizde birtek torrent kalesi kaldı dostlar savunun son kaleyi bunlara inat açın seed musluklarını paylaşım nasıl yapılırmış gösterelim sopacılara.