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MegaUpload veritabanı 15 Şubat'ta silinecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta dosya paylaşım sitesi MegaUpload'un Yeni Zelanda'da bulunan kurucusu Kim Dotcom FBI ile ortaklaşa yapılan bir baskınla gözaltına alınmıştı. Paylaşım sitelerinde panik havasına neden olan baskının ardından MegaUpload veritabanında milyonlarca dosyası olan kullanıcılar bu dosyaların ne olacağını sorgulamaya başladı. Cevap ise MegaUpload avukatından geldi.

Avukat Ira Rothken şu an için kullanıcıların verilerine ulaşabilmek gibi bir durumun söz konusu olmadığını, federal savcıların soruşturmayı tamamlamasına kadar verilerin hiç bir şekilde silinmeyeceğini belirtti. Soruşturmanın süresi ise 2 hafta civarında. Tutuklama kararının ardından site de yine mahkeme kararıyla kapatılmış durumda.

MegaUpload ücretli abonelerinin verileri standart olarak hiçbir şekilde silinmiyor. Ancak kurucusu tutuklandıktan sonra verilerin tutulduğu sunucuların sahibi firmalara kiralar ödenmediği için silinme süreci kaçınılmaz oluyor.

Soruşturma sürecinde savcılar verilere el koymadı. Sadece mahkemede kullanmak üzere telif hakkını ihlal eden veriler kopyalandı. 

Rothken bunun yanında sunucu sahibi firmaların verileri tutmaya biraz daha devam edebileceklerini belirtti. Bunun için MegaUpload ve resmi yetkililer arasında görüşmeler devam ediyor ve müşterilerin haklarının korunması için özel bilgilerini yüklemiş kullanıcıların verilerine erişim sağlanmasına çalışılıyor. 

Yine de bir uzlaşma sağlanamazsa sunucu sahibi firmalar veritabanlarını silmeye başlayacak.

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sendemail 7 yıl en beğenilen
Geçmiş olsun , artık diğerleri de teker teker aynı sürece gider...Korsancılığa büyük darbe ,bununla birlikte ,rus serverlar bildiklerini okurlar lakin isp ler de korsan içerik barındaran serverlerın ip lerini kendi iç rotuerlarında banlarlar.Öyleyse büyük resim nedir?
Ben öyle yazılım kuruluşları biliyorum ki bile bile kendi programlarının korsan kullanımlarını desteklerler çünkü bu orta vadede resmi satışlarının artması ve popülerliklerinin yukselmesı manasına gelmekte.Pc lerin ucuzlaması kullanımlarının yaygınlaşması sonucu dünya dijital ürün arzı fazlalaştı çünkü talep çıldırmış durumda ,10 sene önce her evde bilgisayar yoktu ancak şimdi akıllı telefonu olmayan garipsenmekte ve bundan yoksunluğu merak konusu olmakta. hollywood senede 24 ile 30 arası dünya geneline satabileceği film uretmekteydı bu sayı yılda 100 filmin uzerıne cıktı .Aynı zımbırtı muzık endustrısı ıcın de gecerlı ,eskıden saysanız 25 tane grup ya da solıstın dunya capında populerlıgı sozkonusuydu ,halbukı sımdı her bıreyin neredeyse kendı sarkıcısı var,tıfıl sesı yanık bır genc ıkı tane tıslama cımtıktak ıle unlu olabılmekte ve albumu yapılabılmekte ,lady gaga denılen muzıklerı eskı sarkıların elektronık sentezlemeyle yenıden ele alındıgı ,sarkıları da gorunumu de orangutan kıcına benzeyen bır tıp dunya capında tanınmakta,korsancılık sayesınde kıtlelerın bu ne ıdüğü belırsız kısıye ulasımı olmasaydı metroda dahı sacını basını yoldurmadan sarkı soyleyemezdı....Durum su olacak oyleyse ,dijital içerik türü ne olursa olsun fıyatları artacak ,bu talep edenlerı henuz taleplerı erımemısken donlarına kadar söğüşleme arzusundan ıbaret cunku haftada 3-4 fılm ya da album ındırmek suretıyle ,ya da oyun, bır tuketım alıskanlıgı ve bagımlılık kazanan tipler bundan yoksun olunca en azından bır tane kendılerını o hafta doyurmak maksadıyla orıjınalını satın alma yoluna gıdecekler.
Torrent alemı ne olur ,ya da p2p ne olur onu da bır arkadasımız ongorulerını acıklarsa kafamızda bır fıkır olusmus olur...valla ne bılım benım cıkarımım bu.
filesonic ,wupload,fileserve nanay oldu gari...calısa calısa uploaded ve filserve kaldı.Rapidshare sureklı kendı serverlarını yasal olmayan ıcerıklere karsı taramakta zaten bunun ıcın ıp paketlerın ıcerıgının ne oldugunu gosteren yuksek ve garıp bır algorıtma kullanmakta ,dılersenız aksama avatar fılmını kibar feyzo zip dosaya adıyla yukleyın sabaha bulamazsınız sılınır....
Geçmiş olsun , artık diğerleri de teker teker aynı sürece gider...Korsancılığa büyük darbe ,bununla birlikte ,rus serverlar bildiklerini okurlar lakin isp ler d...
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Volkanbaba 7 yıl
Sitelerde tam bir çöplüğe dönmüş durumda hangi siteye girereseniz girin içeriklerin yarısından fazlası patlamış.
Uploadçılık öldü artık kimse hiçbir siteye güvenip illegal upload yapma yoluna girmez.Bütün siteler kendi sunucularını oluşturmaya başladı oralara ulaşabilmek içinde vip üyelik almak gerekiyor her sitedende alamıyacağımıza göre bizlerinde işi zorlaştı.

Elimizde birtek torrent kalesi kaldı dostlar savunun son kaleyi bunlara inat açın seed musluklarını paylaşım nasıl yapılırmış gösterelim sopacılara.
Sitelerde tam bir çöplüğe dönmüş durumda hangi siteye girereseniz girin içeriklerin yarısından fazlası patlamış.Uploadçılık öldü artık kimse hiçbir sitey...
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mavizaman 7 yıl
vallahi fileservede hala free indilebilir içerik var film adına hepsi gümlememiş.
uploadstation, filejungle, filesonic patlamış tam anlamıyla gördüğüm.
alldebrid kullananlar;
ben 2günlük deneme yaptım ücretsiz.
hotfile dışında yemedi.
uploaded.to, easybytez, depositfiles, oron hiçbirini çekemedim.
halbuki destek görünüyor.
Üye olayım diyorum fos çıkar diye tereddütlüyüm.
Sizde durum nedir?
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xsalix 7 yıl mavizaman
mavizaman

vallahi fileservede hala free indilebilir içerik var film adına hepsi gümlememiş.

uploadstation, filejungle, filesonic patlamış tam anlamıyla gördüğüm.



alldebrid kullananlar;

ben 2günlük deneme yaptım ücretsiz.

hotfile dışında yemedi.

uploaded.to, easybytez, depositfiles, oron hiçbirini çekemedim.

halbuki destek görünüyor.

Üye olayım diyorum fos çıkar diye tereddütlüyüm.

Sizde durum nedir?

Ben de Devamlı 2 Günlük Üyelik Alıyorum Dediğiniz Sitelerden Çekilmiyor Ama

Rapid,Filejungle,Netload Çalışmakta Baya İşe Yarıyor Vip-File'den Bile 20GB Büyüklüğünde Dosya İndirdiğim Oldu 10 GB Kota Olmasına Ragmen
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NEŞELİMEŞEODUNU 7 yıl
Kullanmasını bilen torrent ile full hızda çeker istediğinede ulaşır
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Batuist 7 yıl NEŞELİMEŞEODUNU
NEŞELİMEŞEODUNU

Kullanmasını bilen torrent ile full hızda çeker istediğinede ulaşır

yok canım salaklık bizde !! biz topyekün salaklar grubunu oluşturuyoruz da bir akıllı sensin.. tapıyorum sizin gibi akıl küplerine...!!!
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janparey 7 yıl
Ya millet çok fakir 5-10lira sinemaya 10-15 lira dvd yada 40-50 lira bluraya verecek parası yok;korsan indirip evde ucuz eğlence niyetine bol bol film,oyun,müzik materallerini salt aylık internet bağlantısı karşılığında korsan olarak yüketiyor yada eğlence bu tür materyaler gerçekten pahalı
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acbold 7 yıl
upload yapılan hiçbir siteye artık güven kalmadı. Çok yoğun kullanılan ilk sıradaki rapid bile kendini bi anda dosyalarını silerken buldu.Sonra hotfile ile devam etti derken,sonra bi baktık fileserve gitmiş ve sonrası malüm. Torrent şuan tek kale bu alanda. Türkiye de torrent gelişeceğini sanmıyorum.Torrent daha kolay ve basit şekilde yakalanan birşey.Şuanda Türkiye'de torrent yaygın olmadığı için üzerinde durulmuyor.Dikkati oraya çekmek istemiyorlar. Torrent bağlantı dosyalarını yakalasa adamlar kendileri açtığında bile peer seed kısmına bakınca torrent client inden kimlerin oldugunu gorebilir, iss den net olarak adresinize kadar ulaşabilirler. Ama torrent gerçekten işin en güzel boyutu ve kaliteli bir yenilik oldu son yıllarda :)
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inuh 7 yıl
Lifetime premium gitti desene
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cumhurkey 7 yıl
emuleden lisanslı film indirenler tesbit edilip sa vcılığın yolunu tutuyordu. torrentte de tesbit edilemezmi
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wustti 7 yıl
herkes torrent demişte türkiyede olmaz o iş benim 8 mbit internetim var 8 mbit indiremiyorum o ayrı konu zaten de bu 8 mbit internetin uploadı 1 mbit bile değil 75 kb filan onuda açınca ben internete giremiyorum yani en ufak bi uploadda download gidiyor bu en temel sorun kaldıki türkiyede millet indirip kaçıyor ben türk torrent sitelerinden hiç indirdigim dosyayı tamamlayamadım yabancı siteler iyi ordada türkçe içerik yok albüm dizi belgesel gibi o yüzden biraz işimiz bitti gibi :)
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Freekmichael 7 yıl
beyler şu dönemde hangi paylaşım sitesine üye olunabilir? filesonic kapandı aradığım diziyide başka türlü bulma şansım yok ne yazıkki
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Batuist 7 yıl wustti
wustti

herkes torrent demişte türkiyede olmaz o iş benim 8 mbit internetim var 8 mbit indiremiyorum o ayrı konu zaten de bu 8 mbit internetin uploadı 1 mbit bile değil 75 kb filan onuda açınca ben internete giremiyorum yani en ufak bi uploadda download gidiyor bu en temel sorun kaldıki türkiyede millet indirip kaçıyor ben türk torrent sitelerinden hiç indirdigim dosyayı tamamlayamadım yabancı siteler iyi ordada türkçe içerik yok albüm dizi belgesel gibi o yüzden biraz işimiz bitti gibi :)

torrentin Türkiye'de ki durumunu aynen özetlemişsin yabancı içerik söz konusu olunca sorun yok ama yerli içerik konusunda torrent bizim için yok gibi birşey.. örneğin istediğin bir Türkçe dublaj filmi indirmek mümkün değil.. o zaman ne yapayım torrenti. hadi oyun moyun kosunda kullanılabilir ama yerli içerik konusunda torrent Türk kullanıcılarına göre değil.
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-gg- 7 yıl wustti
wustti

herkes torrent demişte türkiyede olmaz o iş benim 8 mbit internetim var 8 mbit indiremiyorum o ayrı konu zaten de bu 8 mbit internetin uploadı 1 mbit bile değil 75 kb filan onuda açınca ben internete giremiyorum yani en ufak bi uploadda download gidiyor bu en temel sorun kaldıki türkiyede millet indirip kaçıyor ben türk torrent sitelerinden hiç indirdigim dosyayı tamamlayamadım yabancı siteler iyi ordada türkçe içerik yok albüm dizi belgesel gibi o yüzden biraz işimiz bitti gibi :)

upload yapan kim zaten


meşhur site ve piratede upload yapmasanda oluyor
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alpa07 7 yıl
torrent ellemeyinde
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Freekmichael 7 yıl
bittik beyler bittik !
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X-FI 7 yıl
mediafire ve hotfile bunlara birşey olmaz umarım... hayır yani olsada etkilenmem fakat bu 2sini seviyorum basit şeyleri yaparken...
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tolsen 7 yıl
torrenti boş verin rus sitelerini kimse kapatamaz en sağlamı onlar olucak uploadlar oraya orjinal alın diyenlerede alıcak param var it gibi çalışıyorum parada kazanıyorumda insaf orjinal satan adamalar çalışmadan para kazanmak istiyolar ben parayaı o kadar kolay kazanmıyor fiyatlarını makul bir rakama indirsinler bende alayım hem zaten kim ister ıvır zıvırla uğraşıp garantisi olmayan birşeyi indirmekle ama aptal yerine konmak pek hoşuma gitmiyor fifa 12 bakın hala kaç para onu bırakın adamlar fifa 11 i 100 tl nin üstünde satmaya çalışıyorlar (ps3)
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yolcu45 7 yıl
bu işler **** gibi sitelerle başlar onları bitirince p2p ye el atarlar
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