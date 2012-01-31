MegaUpload veritabanı 15 Şubat'ta silinecek

Geçtiğimiz hafta dosya paylaşım sitesi MegaUpload'un Yeni Zelanda'da bulunan kurucusu Kim Dotcom FBI ile ortaklaşa yapılan bir baskınla gözaltına alınmıştı. Paylaşım sitelerinde panik havasına neden olan baskının ardından MegaUpload veritabanında milyonlarca dosyası olan kullanıcılar bu dosyaların ne olacağını sorgulamaya başladı. Cevap ise MegaUpload avukatından geldi.





Avukat Ira Rothken şu an için kullanıcıların verilerine ulaşabilmek gibi bir durumun söz konusu olmadığını, federal savcıların soruşturmayı tamamlamasına kadar verilerin hiç bir şekilde silinmeyeceğini belirtti. Soruşturmanın süresi ise 2 hafta civarında. Tutuklama kararının ardından site de yine mahkeme kararıyla kapatılmış durumda.





MegaUpload ücretli abonelerinin verileri standart olarak hiçbir şekilde silinmiyor. Ancak kurucusu tutuklandıktan sonra verilerin tutulduğu sunucuların sahibi firmalara kiralar ödenmediği için silinme süreci kaçınılmaz oluyor.





Soruşturma sürecinde savcılar verilere el koymadı. Sadece mahkemede kullanmak üzere telif hakkını ihlal eden veriler kopyalandı.





Rothken bunun yanında sunucu sahibi firmaların verileri tutmaya biraz daha devam edebileceklerini belirtti. Bunun için MegaUpload ve resmi yetkililer arasında görüşmeler devam ediyor ve müşterilerin haklarının korunması için özel bilgilerini yüklemiş kullanıcıların verilerine erişim sağlanmasına çalışılıyor.





Yine de bir uzlaşma sağlanamazsa sunucu sahibi firmalar veritabanlarını silmeye başlayacak.