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Meğer bu videolarla hepimizi kandırmışlar

Son iki yıldır tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve ülkemizdeki haber bültenlerine dahi konu olan birçok popüler videonun aslında sosyal deney için hazırlanan sahte videolar olduğu ortaya çıktı.
2 yıl
15,7b
1
15
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Meğer bu videolarla hepimizi kandırmışlar
 
Yaklaşık iki senedir sosyal medyada paylaşım rekorları kıran, üstüne üstlük yerli ve yabancı birçok popüler web sitesi ile haber bültenlerinde de yayınlanan videoların sahte olduklarının açıklanması adeta şok etkisi yarattı. Bunlardan bazıları yüzerken köpek balığı ile karşılaşan adam, kayak yaparken dinlediği müzikle arkasından koşan ayıyı fark etmeyen kadın ve fırtınayla video çekmeye çalışan adam...
Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da çalışmalarını yürüten The Woolshed Company isimli prodüksiyon şirketi, neredeyse kimsenin aklına gelmeyecek uzun soluklu bir deney yapma kararı aldı. Bu konuda titizlikle çalışan ekip internet kullanıcıları için aperatif niteliği taşıyan, kısa süreli ancak çarpıcı içerikler üretmeyi hedeflediklerini ve böylelikle herhangi bir tanıtım, reklam ya da profesyonel medya ortaklığı olmadan alacakları etkileşimi ölçtüklerini dile getirdiler.
Her ne kadar -aslan videosunda olduğu gibi- bazı içeriklerin sahte oldukları dikkatli gözlerden kaçmasa da insanların görüntülerin gerçekliği üzerine başlattıkları tartışmaların videoları giderek daha popüler hale getirdiği ifade ediliyor. Üstelik belirli zaman aralıklarıyla farklı hesaplardan yüklenen videolar böylelikle hiçbir şekilde dikkat çekmedi.
180'den fazla ülkede görüntülenen 8 adet video 500 binden fazla yorum, 1.6 milyondan fazla beğeni, 164 yıl izlenme süresi ve 205 milyondan fazla online görüntüleme sayılarına ulaşarak uluslararası basında The Guardian, Sky News, The Independent, The Sun ve The Telegraph'ın yanı sıra NBC, Fox, CBS, CNN ve Sky News’de kendine yer bulmayı başardı.
Neredeyse hepimizin gerçekliğine inandığımız videoları ve hazırlık aşamalarını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. 

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absamet 2 yıl en beğenilen
Forumdaki her haberin yorum bölümü siyaset portalı olmuş gitmiş, millet sıyırmış artık :D
Birde bu yorum eksileme butonu neden kaldırıldı çok merak ediyorum.
Forumdaki her haberin yorum bölümü siyaset portalı olmuş gitmiş, millet sıyırmış artık :DBirde bu yorum eksileme butonu neden kaldırıldı çok merak ediyorum....
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Kulak Misafiri 2 yıl
Bu videoları böyle hazırlamak bir başarı ayrıca bunu geniş kitlelere yayabilmek de başarıdır.
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Not Today! 2 yıl
Mağaramda internet var ama hepsini ilk defa izledim. Asrın trolünü yapmış adamlar.
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Barni Moloztaş 2 yıl
İlk defa görüyorum
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mementopolis 2 yıl
Aslanin YUmurtalari :D Aslanli video baya yapmacik duruyor. Gercek olsaydi dokunurdu aslana.
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WILDBOYS 2 yıl
Hepsi asiri derecede sahte gozukuyor zaten uyuz tepkilerde soz konusu daha once de hicbirini gormemistim videolarin.
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Kulak Misafiri 2 yıl
Bu videoları böyle hazırlamak bir başarı ayrıca bunu geniş kitlelere yayabilmek de başarıdır.
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pckopatx 2 yıl
absamet
Forumdaki her haberin yorum bölümü siyaset portalı olmuş gitmiş, millet sıyırmış artık :DBirde bu yorum eksileme butonu neden kaldırıldı çok merak ediyorum.

Çünkü millet eksilenmekten yorum yapmaz hale gelmişti. Kimse yorum yapmıyordu. Mesut Beyde bunun böyle gitmediğini söyleyip dislike butonunu kaldırttı.
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Master_Evil 2 yıl
bende ilk defa görüyorum videoları
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napolyon94 2 yıl
hiçbirini izlememiştim, görmemiştim.
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jizzy quatily 2 yıl
bi an ekrem yazmış sandım ama değilmiş :D lan hiçbirini izlememişim bir de kendimi nette olup biten her şeyi biliyor sanıyorum.
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YveJhin 2 yıl
Sagolun cogunu izlememistim .

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huseyincarnege 2 yıl
haberi görünce gözlerim yandı
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6 etiket daha sahte viral sosyal deney Diğer Internet Popüler
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