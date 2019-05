Meğer bu videolarla hepimizi kandırmışlar

Yaklaşık iki senedir sosyal medyada paylaşım rekorları kıran, üstüne üstlük yerli ve yabancı birçok popüler web sitesi ile haber bültenlerinde de yayınlanan videoların sahte olduklarının açıklanması adeta şok etkisi yarattı. Bunlardan bazıları yüzerken köpek balığı ile karşılaşan adam, kayak yaparken dinlediği müzikle arkasından koşan ayıyı fark etmeyen kadın ve fırtınayla video çekmeye çalışan adam...

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da çalışmalarını yürüten The Woolshed Company isimli prodüksiyon şirketi, neredeyse kimsenin aklına gelmeyecek uzun soluklu bir deney yapma kararı aldı. Bu konuda titizlikle çalışan ekip internet kullanıcıları için aperatif niteliği taşıyan, kısa süreli ancak çarpıcı içerikler üretmeyi hedeflediklerini ve böylelikle herhangi bir tanıtım, reklam ya da profesyonel medya ortaklığı olmadan alacakları etkileşimi ölçtüklerini dile getirdiler.

Her ne kadar -aslan videosunda olduğu gibi- bazı içeriklerin sahte oldukları dikkatli gözlerden kaçmasa da insanların görüntülerin gerçekliği üzerine başlattıkları tartışmaların videoları giderek daha popüler hale getirdiği ifade ediliyor. Üstelik belirli zaman aralıklarıyla farklı hesaplardan yüklenen videolar böylelikle hiçbir şekilde dikkat çekmedi.

180'den fazla ülkede görüntülenen 8 adet video 500 binden fazla yorum, 1.6 milyondan fazla beğeni, 164 yıl izlenme süresi ve 205 milyondan fazla online görüntüleme sayılarına ulaşarak uluslararası basında The Guardian, Sky News, The Independent, The Sun ve The Telegraph'ın yanı sıra NBC, Fox, CBS, CNN ve Sky News’de kendine yer bulmayı başardı.

Neredeyse hepimizin gerçekliğine inandığımız videoları ve hazırlık aşamalarını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.