Meizu M3X: Orta seviyeye DDR4 desteği

Samsung Exynos yonga setine yer verdiği yeni amiral gemisi ile sürpriz yapan Çinli Meizu, orta seviyeye DDR4 desteği sunarak ikinci sürprizini yaptı. Her iki akıllı telefon modeli de firmanın ilk kez LPDDR4 RAM belleğe geçişini temsil ediyor.

LPDDR4 RAM Desteği

Meizu MX3 adındaki yeni model 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip. 2.5D kavis ile daha şık bir görünüş ve daha iyi bir hissiyat kazandırılırken, cihazın kalbinde Helio P20 yonga seti yer alıyor. 16nm FinFET süreci ile enerji verimliliği konusunda başarılı olan yonga setinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T880MP2 grafik birimi yer alıyor. En önemli kısım ise şüphesiz LPDDR4 RAM desteği. Bu sayede sistemde darboğaz oluşmasının da önüne geçiliyor.

Meizu yeni cihazında 3GB ve 4GB LPDDR4 RAM seçeneği belirlemiş. Kapasiteler de buna göre 32GB ve 64GB şeklinde değişiyor. Arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip 12MP çözünürlüğünde Sony IMX 386 sensör yer alıyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

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Tamamen metal kasa ile 7.4mm kalınlık değeri sunan Meizu M3X, 3200mAh kapasiteli bataryasını USB Tip-C üzerinden hızlı şarj edebiliyor. Ön taraftaki Home tuşu içerisine ise parmak izi okuyucu entegre edilmiş. 247$-290$ şeklinde fiyat etiketine sahip olan model 8 Aralık tarihinde internetten satışa çıkacak. Elbette bu fiyatların ilk yetişenler için geçerli olacağını söylemeye gerek yok.