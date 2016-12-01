Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu M3X: Orta seviyeye DDR4 desteği

Çin’in beğenilen akıllı telefon üreticilerinden olan Meizu, dün itibariyle LPDDR4 RAM belleğe geçişini kutladı. Firma hem amiral gemisi hem de orta seviye modelinde LPDDR4 RAM kullanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung Exynos yonga setine yer verdiği yeni amiral gemisi ile sürpriz yapan Çinli Meizu, orta seviyeye DDR4 desteği sunarak ikinci sürprizini yaptı. Her iki akıllı telefon modeli de firmanın ilk kez LPDDR4 RAM belleğe geçişini temsil ediyor.

LPDDR4 RAM Desteği

Meizu MX3 adındaki yeni model 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip. 2.5D kavis ile daha şık bir görünüş ve daha iyi bir hissiyat kazandırılırken, cihazın kalbinde Helio P20 yonga seti yer alıyor. 16nm FinFET süreci ile enerji verimliliği konusunda başarılı olan yonga setinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T880MP2 grafik birimi yer alıyor. En önemli kısım ise şüphesiz LPDDR4 RAM desteği. Bu sayede sistemde darboğaz oluşmasının da önüne geçiliyor.

Meizu yeni cihazında 3GB ve 4GB LPDDR4 RAM seçeneği belirlemiş. Kapasiteler de buna göre 32GB ve 64GB şeklinde değişiyor. Arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip 12MP çözünürlüğünde Sony IMX 386 sensör yer alıyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

Ayrıca Bkz. "HP, orta seviye bir Windows 10 mobil telefonu hazırlıyor"

Tamamen metal kasa ile 7.4mm kalınlık değeri sunan Meizu M3X, 3200mAh kapasiteli bataryasını USB Tip-C üzerinden hızlı şarj edebiliyor. Ön taraftaki Home tuşu içerisine ise parmak izi okuyucu entegre edilmiş. 247$-290$ şeklinde fiyat etiketine sahip olan model 8 Aralık tarihinde internetten satışa çıkacak. Elbette bu fiyatların ilk yetişenler için geçerli olacağını söylemeye gerek yok. 

 

http://www.phonearena.com/news/Meizu-X-is-now-official-handset-features-Helio-P20-chipset-with-3GB4GB-of-RAM_id88444 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 2 yıl
Fiyat çok o fiyata amiral gemisi alınıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl
Honor 8 fazla sattığından olacak fazlasıyla ona benzemiş. Açıkçası böyle yorumlar yapan birisi değilimdir. Ama konu meizu olunca ve uzunca süre farklı modellerini kullanmış ve nefret etmiş birisi olunca bu yorumu yazmasam olmazdı. O sensöre o kadar para yatırıp rezil edeceklerine işim yazılımsal kısmına önem versinler biraz. Hep güzelim sensörleri kullanıp berbat kamera performansına sebebiyet beriyorlar. Almayın, aldırmayın. (100$ lık modelleri hariç)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 2 yıl
ülkemizde de yatırıma başlasalar garanti distrübütörlük v.s iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vjdrsjejv 3 yıl
Helio p20, x10'dan daha performanslı değil ama daha az güç çekeceği aşikar full metal denmiş ama arkası cam gibi pek beğenmedim.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neronidas 3 yıl vjdrsjejv
vjdrsjejv
Helio p20, x10'dan daha performanslı değil ama daha az güç çekeceği aşikar full metal denmiş ama arkası cam gibi pek beğenmedim.

Kağıt üstünde helio p20 daha performanslı. X10 2.0, P20 2.3 ghz. İkisi de 8 çekirdek cortex a53. p20 nin 16nm olduğu da düşünülürse performans farkı bayağı artacaktır.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl AirDroid uygulamasını kullanan 10 milyon Android kullanıcısı tehlikede 2 yıl Milli haberleşme sistemi üç havalimanında devreye alındı 2 yıl MediaTek 10 çekirdekli üst sınıf Helio X23 ve X27 yonga setlerini tanıttı 2 yıl Xiaomi Mi Mix inceleme "Rüya telefon testte" 2 yıl Tesla'nın Autopilot'una rakip Open Pilot açık kaynak kodlu oldu 2 yıl Gezmeyi sevenlere özel sesli rehber uygulaması: Piri 2 yıl GTX 1050 mobile geliyor 3 yıl Ekstazinin tıbbi amaçlı kullanımına onay geldi 3 yıl Nokia markalı Android telefonların 2017'de satışa sunulacağı resmen onaylandı 3 yıl Samsung Gear S3 ülkemize geldi: Tüm detaylar 3 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Mini İHA hamlesi 3 yıl Firefox’ta kritik güvenlik açığı! 3 yıl CES'ten yeni güvenlik önlemleri: Amaç maksimum güvenlik 3 yıl PowerPoint'e gerçek zamanlı slayt özelliği geldi 3 yıl 20 Aralık’ta açılacak Avrasya Tüneli’nin ismini siz belirleyin 3 yıl CES 2017 fuarında SuperSessions dönemi 3 yıl Huawei’den bir ilk: Grafen destekli Li-Ion batarya 3 yıl Amazon, İslam dünyasından büyük tepki çekti 3 yıl TSK'ya uydu desteği sağlayacak Göktürk-1 için geri sayım başladı 3 yıl YouTube canlı yayınlarına 4K desteği geldi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Meizu M3X: Orta seviyeye DDR4 desteği Sonraki DJI Inspire 2 modelinin hızı düşürülüyor 3 yıl GoPro işten çıkarmalara başlıyor! 3 yıl Pebble satılıyor 3 yıl Google, diyabet kaynaklı körlüğün önlenmesi için makine öğrenmesi kullanıyor 3 yıl Tesla'dan gelişmiş radar sistemleri için büyük transfer 3 yıl Sony Xperia X Performance da Android Nougat güncellemesi almaya başladı 3 yıl Galaxy Note 7 patlama sebebi yıl bitmeden netlik kazanacak 3 yıl Netflix’e çevrim dışı izleme özelliği nihayet geldi 3 yıl Ford otonom araçlarını Avrupa'da test etmeye başlayacak 3 yıl Meizu Pro 6 Plus: Exynos 8890 yonga setli amiral gemisi 3 yıl Facebook, Prisma'nın canlı video filtrelerini engelledi 3 yıl AMD'ye sorduk: Zen işlemciler ve mimari detayları! 3 yıl Google, Play Store’daki sahte yorumlara müdahale edecek 3 yıl MSI SSD’ler için tasarladığı yeni soğutma çözümünü duyurdu 3 yıl Türk araştırmacılar 30 bin dolarlık tıbbi aleti yerli imkanlarla ürettiler 3 yıl Asus ZenFone 3 kutu açma ve ilk izlenim videosu 3 yıl AMD Zen tanıtımı Aralık ayında 3 yıl Tesla Model S sürücüsü kamyona çarptı, pert olan araçtan kendi başına çıkmayı başardı 3 yıl CNN, YouTube fenomeni Casey Neistat'ı 25 milyon dolara transfer etti 3 yıl Razer'dan yepyeni oyuncu kulaklıkları: Kraken V2 ve ManO’War 7.1 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim