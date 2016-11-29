Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, orta seviye bir Windows 10 mobil telefonu hazırlıyor

Elite x3 akıllı telefon modeli ile Windows 10 mobil ekosistemine üst perdeden giriş yapan HP, gelecek yıl da varlığını sürdürmek istiyor. Firma orta seviye bir Windows telefon hazırlığında.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
1,5b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir süre önce Microsoft ve HP’nin yeni bir Windows 10 mobil akıllı telefonu üzerinde çalıştıklarına dair bilgiler gündeme gelmişti. Bu ortaklığı doğrulayacak yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez rota orta seviyeye kırılmış.

Herkese Hitap Edecek

Sektörden gelen bilgilere göre HP’nin yeni Windows akıllı telefonu orta seviyeye yönelik olacak. MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Snapdragon 600 serisinden bir yonga setinin yer alacağı tahmin ediliyor. Firmanın bu sayede kurumsal cephenin yanında son kullanıcı tarafında da ilgi görmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Elite x3 adındaki amiral gemi modeli özellikle kurumsal tarafta çok beğenildi. Snapdragon 820 yonga seti, 6 inçlik 2K ekran, B&O ses sistemi, metal kasa gibi üst seviye donanımın yanı sıra Continuum destekli dizüstü aksesuarı da ilgi görmüştü.

Yeni model elbette bu kadar üst seviye olmayacak. Donanım ve tasarım tarafında yapılacak kırpmalar ile fiyat seviyesi de aşağıya çekilecek. Bununla birlikte Continuum destekli dock ve dizüstü aksesuarının bu model için de satışta olacağı dile getiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8’in maliyeti yükseliyor"

Microsoft üretici ortaklarının Windows 10 mobil ekosistemini sırtlamasını çok istiyor ancak halen elle tutulur somut adımlar gelmiş değil. HP, Acer ve Alcatel haricinde bir marka göremiyoruz. Daha önce Windows Phone evreninde gördüğümüz HTC, Samsung, LG gibi isimler de bağlarını kopartmış durumda. Gelecek yıl ekosistemin kaderini bu tür hamleler belirleyecek. 

 

http://www.phonearena.com/news/HP-to-launch-new-mid-range-Windows-10-Mobile-smartphone_id88380 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
e-Militarist 3 yıl pUnduli
pUnduli
"Windows pişmanlıktır" , "Microsoft batsın" vs ciler gelmeden önce;
Microsoft'un geçen sefer hatası, Lumia 920/930 un devamı bir telefon çıkarmamasıydı. Lumia 650 gibi vasat (SD 212) bir donanıma sahip telefon ile Lumia 950 (SD 808 - 2K) arasında ara geçiş telefonu yoktu. Bu açığı akıllı bir fiyatla kapatacak bir telefon her zaman için iyidir.

Bence 550 ve 650 son hatası oldu microsoft'un. Hatalarını anlamış olacaklar ki 750 ve 850'ye girmediler. Minimum 950 ve 950 XL denginde surface telefon çıkarmalılar bundan sonra artık.

Donanım ve fiyat düşük oldukça beklentiler fütursuzca o kadar büyük oluyor kullanıcı kitlesi tarafından. 512 mb ram telefona sahip olanın sesi 1 gb ramli telefon kullanandan daha çok çıkıyor, 1 gb ramli telefona sahip olan 3 gb ramli telefon sahibiyle aynı hizmeti almak istiyor verdiği paraya, telefonu satın aldığı zamana bakmadan. Aynı şey işlemci tarafında da öyle. Depolama tarafında da... Sd 200'lü telefon kullanan 4 gb depolama alanlı telefon kullanan istiyor ki sd 810'lu telefonla aynı rahatlığı, hızı, tecrübeyi yaşayayım. Oldu. Görürsem söylerim.

Microsoft bundan sonra nokia pazarlama stratejisini bir tarafa koyup, sd 800 altı modellere desteğini derhal kesip daha güçlü donanımlarla surface telefonlara ağırlık vermeli. Minimum sd 820'li telefonlar çıkarmalı artık.

520'ymiş 920'ymiş bunları geçmeli artık. Bıraksın orta seviye telefonları HP çıkarsın. Microsoft 950 dengi telefonlara ve yazılımı daha da geliştirmeye ayırsın zamanını. Öyle olacak gibi zaten. Bu platforma orta ve alt seviye microsoft telefonlar gereksiz bu saatten sonra.
pUnduli"Windows pişmanlıktır" , "Microsoft batsın" vs ciler gelmeden önce;Microsoft'un geçen sefer hatası, Lumia 920/930 un devamı bir te...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ddnet 3 yıl en beğenilen
Evet orta seviye bir wp telefon lazımdı.. Wp ailesi adına guzel gelişme. Bekleyip göreceğiz..
Wp'nin pazarlama hataları ilgisizliği, ilgisizlik uygulamasızlığı, uygulamasızlık düşük kar marjını, dusuk kar marjı düşük desteği ve maddi zararı getirdi ve bu bir kısır döngü oldu. Ha ama hala mucadelesini sürdürüyor ve surdurecek zira gelecek mobilde..
Benim gibi tekellerden hoşlanmayan, ine ayarlar yapabilen ve elindeki telefonu suyunu çıkartıp kullanabilenler için farklı platformlar farklı zevkler demek. Devam et wp10 mobile kullanıyoruz biz seni kullanamayanlara inat 😂
Evet orta seviye bir wp telefon lazımdı.. Wp ailesi adına guzel gelişme. Bekleyip göreceğiz..Wp'nin pazarlama hataları ilgisizliği, ilgisizlik uygulamasızl...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
CoreXXX 3 yıl
elite x3 ü bulamoyoruz ülkemizde maalesef. yurtdışındanda almak istemedim. lumia 930 um artık eskidi ve telefon almak istiyorum. 950 serisini beğenmedim x3 ü bulamadık. hadi be Microsoft çıkar şu surface serisini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 3 yıl
orta seviye=home basic mi oluyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 3 yıl
Microsoft'un artık Nokia geleneği olan "onu çıkar 373, bunu ekle 384, şunu yan çevir 391" gibi model fantazilerini bırakıp 2 bilemedin 3 segmentte cihaz çıkarması lazım. Son kullanıcı açısından ise belki Android kadar hantal olmadığından işine yaramayacak ama , neden donanımda cimriliğe gittiğini anlamak zor.
Telefonu duyurduktan aylar sonra piyasaya sürme, donanımda çok geride kalma, zaten iOS bridge var elinde, bir de bir zahmet piyasada ol satılsın.
Not : Microsoft benim babamın oğlu değil, Lumia kullanmadan önce de Nokia'dan nefret ederdim. Windows kullanmak istememin tek nedeni, hem iOS hem de Androidten UI ve UX olarak daha iyi olması. iOS veya Android çağ dışı ikon tasarımını bırakıp karonun fonksiyonelliğine ulaşacak birşeyle gelmediği sürece de fikrim değişmeyecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ddnet 3 yıl en beğenilen
Evet orta seviye bir wp telefon lazımdı.. Wp ailesi adına guzel gelişme. Bekleyip göreceğiz..
Wp'nin pazarlama hataları ilgisizliği, ilgisizlik uygulamasızlığı, uygulamasızlık düşük kar marjını, dusuk kar marjı düşük desteği ve maddi zararı getirdi ve bu bir kısır döngü oldu. Ha ama hala mucadelesini sürdürüyor ve surdurecek zira gelecek mobilde..
Benim gibi tekellerden hoşlanmayan, ine ayarlar yapabilen ve elindeki telefonu suyunu çıkartıp kullanabilenler için farklı platformlar farklı zevkler demek. Devam et wp10 mobile kullanıyoruz biz seni kullanamayanlara inat 😂
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dalavere34 3 yıl
Windows mobile yetersiz , 3 yıl L920 kullandım.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1E8C38219 3 yıl dalavere34
Tek özlediğim klavyesi tahminleri mükemmeldi
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 3 yıl
"Windows pişmanlıktır" , "Microsoft batsın" vs ciler gelmeden önce;
Microsoft'un geçen sefer hatası, Lumia 920/930 un devamı bir telefon çıkarmamasıydı. Lumia 650 gibi vasat (SD 212) bir donanıma sahip telefon ile Lumia 950 (SD 808 - 2K) arasında ara geçiş telefonu yoktu. Bu açığı akıllı bir fiyatla kapatacak bir telefon her zaman için iyidir.
3 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 3 yıl pUnduli
O dediğin kişiler daha gelmiyor...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl pUnduli
pUnduli
"Windows pişmanlıktır" , "Microsoft batsın" vs ciler gelmeden önce;
Microsoft'un geçen sefer hatası, Lumia 920/930 un devamı bir telefon çıkarmamasıydı. Lumia 650 gibi vasat (SD 212) bir donanıma sahip telefon ile Lumia 950 (SD 808 - 2K) arasında ara geçiş telefonu yoktu. Bu açığı akıllı bir fiyatla kapatacak bir telefon her zaman için iyidir.

Bence 550 ve 650 son hatası oldu microsoft'un. Hatalarını anlamış olacaklar ki 750 ve 850'ye girmediler. Minimum 950 ve 950 XL denginde surface telefon çıkarmalılar bundan sonra artık.

Donanım ve fiyat düşük oldukça beklentiler fütursuzca o kadar büyük oluyor kullanıcı kitlesi tarafından. 512 mb ram telefona sahip olanın sesi 1 gb ramli telefon kullanandan daha çok çıkıyor, 1 gb ramli telefona sahip olan 3 gb ramli telefon sahibiyle aynı hizmeti almak istiyor verdiği paraya, telefonu satın aldığı zamana bakmadan. Aynı şey işlemci tarafında da öyle. Depolama tarafında da... Sd 200'lü telefon kullanan 4 gb depolama alanlı telefon kullanan istiyor ki sd 810'lu telefonla aynı rahatlığı, hızı, tecrübeyi yaşayayım. Oldu. Görürsem söylerim.

Microsoft bundan sonra nokia pazarlama stratejisini bir tarafa koyup, sd 800 altı modellere desteğini derhal kesip daha güçlü donanımlarla surface telefonlara ağırlık vermeli. Minimum sd 820'li telefonlar çıkarmalı artık.

520'ymiş 920'ymiş bunları geçmeli artık. Bıraksın orta seviye telefonları HP çıkarsın. Microsoft 950 dengi telefonlara ve yazılımı daha da geliştirmeye ayırsın zamanını. Öyle olacak gibi zaten. Bu platforma orta ve alt seviye microsoft telefonlar gereksiz bu saatten sonra.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 3 yıl pUnduli
pUnduli
"Windows pişmanlıktır" , "Microsoft batsın" vs ciler gelmeden önce;
Microsoft'un geçen sefer hatası, Lumia 920/930 un devamı bir telefon çıkarmamasıydı. Lumia 650 gibi vasat (SD 212) bir donanıma sahip telefon ile Lumia 950 (SD 808 - 2K) arasında ara geçiş telefonu yoktu. Bu açığı akıllı bir fiyatla kapatacak bir telefon her zaman için iyidir.

+1
Hem tasarım hem donanım alanında çok zayıf kaldılar. 950 ve 950XL gibi amiral gemisi cihazlar bile hiç Premium bir görünüşe sahip değildi bence. Nokia'nın tasarım mirasını iyi değerlendiremedi. Şu an donanım ve tasarım konusunda iddialı bir cihaz gelirse açıkçası ben değerlendiririm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1508 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hp, hp windows 10 mobile ve
4 etiket daha hp elite x3 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Türk araştırmacılar 30 bin dolarlık tıbbi aleti yerli imkanlarla ürettiler 3 yıl Asus ZenFone 3 kutu açma ve ilk izlenim videosu 3 yıl AMD Zen tanıtımı Aralık ayında 3 yıl Tesla Model S sürücüsü kamyona çarptı, pert olan araçtan kendi başına çıkmayı başardı 3 yıl CNN, YouTube fenomeni Casey Neistat'ı 25 milyon dolara transfer etti 3 yıl Razer'dan yepyeni oyuncu kulaklıkları: Kraken V2 ve ManO’War 7.1 3 yıl Tesla'da ödeme skandalı: Çalışanlar 3 aydır maaşlarını alamıyor! 3 yıl CS:GO'ya oyun zevkini arttıran değişken hava durumu modu geldi 3 yıl Intel otonom araçlar için yeni bir departman kuruyor 3 yıl Türkiye coğrafyasının 32 yıllık değişimine Google Earth ile tanık olun 3 yıl Otomatik pilotlu araçlar için büyük iddia: 14.5 milyon araç üretilecek! 3 yıl Meizu gelecek yıl Helio X30/35 yonga seti kullanacak 3 yıl %50 indirimli Apple Müzik üyeliğinde kapsam genişliyor 3 yıl SailFish OS, Rus hükümetinin resmi Android alternatifi oldu 3 yıl Samsung Gear S3 Türkiye’de! İşte fiyatı ve diğer detaylar: 3 yıl Tesla ile yollarını ayıran MobileEye'dan Intel ve Delhi ile otomatik pilot hamlesi 3 yıl Cyber Monday, e-ticaret tarihinin satış rekorunu kırdı 3 yıl Uzayda mücadele devam ediyor: Çin, NASA'nın yerini alabilir 3 yıl MIT, fazla elektrik akımı çeken ev aletlerini tespit edebilen sensör geliştirdi 3 yıl General Mobile GM5 incelemesi "Ufak makyajlı, Android 7.0'lı ve F/P oranı yüksek" 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HP, orta seviye bir Windows 10 mobil telefonu hazırlıyor Sonraki Güneş enerjisi ile çalışan uçak uzay sınırına kadar yükselecek 3 yıl Google Öne Çıkan Fotoğraflar ekran koruyucusu Mac için yayınlandı 3 yıl San Francisco metrosunu hackleyen korsan para alamayınca tehdide başladı 3 yıl Motorola telefonlar Türkiye'de! Lenovo Vibe P2 çıkış tarihi ve dahası... 3 yıl TeamViewer 12, 20 kat hızlı dosya aktarımı ve 60 fps kare hızıyla geldi 3 yıl Amazon'dan sahte ürünlere son verecek çalışma 3 yıl Intel Core i7-7700K 5.0 GHz’e hızaşırtıldı 3 yıl Yemeksepeti’nden restoranları ayağınıza getiren yeni girişim: Vale 3 yıl Samsung’dan bölünmeye yeşil ışık 3 yıl 1989 yılından kalma sürücüsüz otomobil: ALVINN 3 yıl Türkiye siber fidyede dünya dördüncüsü 3 yıl Turkcell’de anlaşmazlık devam ediyor: Rus milyarder Fridman hisseleri almadı 3 yıl Hangi iPhone 6s modellerinin pili değişecek? İşte yayınlanan liste: 3 yıl Nubia'dan çerçevesiz sıradışı akıllı telefon 3 yıl Moto Z ve Z Play resmen Türkiye’de 3 yıl Mobil cihazlara damga vuran Hill Climb Racing’in yeni oyunu çıktı 3 yıl YunOS platformu Çin’de iOS’u geçmek üzere 3 yıl Google, zor kapatılan reklama sahip mobil siteleri cezalandırıyor 3 yıl Suyu kaynama noktasının üzerinde dondurdular 3 yıl Google Pixel telefonlarından 4 milyar dolar civarında gelir bekleniyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim