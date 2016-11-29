HP, orta seviye bir Windows 10 mobil telefonu hazırlıyor

Bir süre önce Microsoft ve HP’nin yeni bir Windows 10 mobil akıllı telefonu üzerinde çalıştıklarına dair bilgiler gündeme gelmişti. Bu ortaklığı doğrulayacak yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez rota orta seviyeye kırılmış.

Herkese Hitap Edecek

Sektörden gelen bilgilere göre HP’nin yeni Windows akıllı telefonu orta seviyeye yönelik olacak. MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Snapdragon 600 serisinden bir yonga setinin yer alacağı tahmin ediliyor. Firmanın bu sayede kurumsal cephenin yanında son kullanıcı tarafında da ilgi görmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Elite x3 adındaki amiral gemi modeli özellikle kurumsal tarafta çok beğenildi. Snapdragon 820 yonga seti, 6 inçlik 2K ekran, B&O ses sistemi, metal kasa gibi üst seviye donanımın yanı sıra Continuum destekli dizüstü aksesuarı da ilgi görmüştü.

Yeni model elbette bu kadar üst seviye olmayacak. Donanım ve tasarım tarafında yapılacak kırpmalar ile fiyat seviyesi de aşağıya çekilecek. Bununla birlikte Continuum destekli dock ve dizüstü aksesuarının bu model için de satışta olacağı dile getiriliyor.

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Microsoft üretici ortaklarının Windows 10 mobil ekosistemini sırtlamasını çok istiyor ancak halen elle tutulur somut adımlar gelmiş değil. HP, Acer ve Alcatel haricinde bir marka göremiyoruz. Daha önce Windows Phone evreninde gördüğümüz HTC, Samsung, LG gibi isimler de bağlarını kopartmış durumda. Gelecek yıl ekosistemin kaderini bu tür hamleler belirleyecek.