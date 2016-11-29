HP, orta seviye bir Windows 10 mobil telefonu hazırlıyor

Bir süre önce Microsoft ve HP’nin yeni bir Windows 10 mobil akıllı telefonu üzerinde çalıştıklarına dair bilgiler gündeme gelmişti. Bu ortaklığı doğrulayacak yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez rota orta seviyeye kırılmış.
Herkese Hitap Edecek
Sektörden gelen bilgilere göre HP’nin yeni Windows akıllı telefonu orta seviyeye yönelik olacak. MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Snapdragon 600 serisinden bir yonga setinin yer alacağı tahmin ediliyor. Firmanın bu sayede kurumsal cephenin yanında son kullanıcı tarafında da ilgi görmeyi amaçladığı ifade ediliyor.
Elite x3 adındaki amiral gemi modeli özellikle kurumsal tarafta çok beğenildi. Snapdragon 820 yonga seti, 6 inçlik 2K ekran, B&O ses sistemi, metal kasa gibi üst seviye donanımın yanı sıra Continuum destekli dizüstü aksesuarı da ilgi görmüştü.
Yeni model elbette bu kadar üst seviye olmayacak. Donanım ve tasarım tarafında yapılacak kırpmalar ile fiyat seviyesi de aşağıya çekilecek. Bununla birlikte Continuum destekli dock ve dizüstü aksesuarının bu model için de satışta olacağı dile getiriliyor.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8’in maliyeti yükseliyor"
Microsoft üretici ortaklarının Windows 10 mobil ekosistemini sırtlamasını çok istiyor ancak halen elle tutulur somut adımlar gelmiş değil. HP, Acer ve Alcatel haricinde bir marka göremiyoruz. Daha önce Windows Phone evreninde gördüğümüz HTC, Samsung, LG gibi isimler de bağlarını kopartmış durumda. Gelecek yıl ekosistemin kaderini bu tür hamleler belirleyecek.
http://www.phonearena.com/news/HP-to-launch-new-mid-range-Windows-10-Mobile-smartphone_id88380 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence 550 ve 650 son hatası oldu microsoft'un. Hatalarını anlamış olacaklar ki 750 ve 850'ye girmediler. Minimum 950 ve 950 XL denginde surface telefon çıkarmalılar bundan sonra artık.
Donanım ve fiyat düşük oldukça beklentiler fütursuzca o kadar büyük oluyor kullanıcı kitlesi tarafından. 512 mb ram telefona sahip olanın sesi 1 gb ramli telefon kullanandan daha çok çıkıyor, 1 gb ramli telefona sahip olan 3 gb ramli telefon sahibiyle aynı hizmeti almak istiyor verdiği paraya, telefonu satın aldığı zamana bakmadan. Aynı şey işlemci tarafında da öyle. Depolama tarafında da... Sd 200'lü telefon kullanan 4 gb depolama alanlı telefon kullanan istiyor ki sd 810'lu telefonla aynı rahatlığı, hızı, tecrübeyi yaşayayım. Oldu. Görürsem söylerim.
Microsoft bundan sonra nokia pazarlama stratejisini bir tarafa koyup, sd 800 altı modellere desteğini derhal kesip daha güçlü donanımlarla surface telefonlara ağırlık vermeli. Minimum sd 820'li telefonlar çıkarmalı artık.
520'ymiş 920'ymiş bunları geçmeli artık. Bıraksın orta seviye telefonları HP çıkarsın. Microsoft 950 dengi telefonlara ve yazılımı daha da geliştirmeye ayırsın zamanını. Öyle olacak gibi zaten. Bu platforma orta ve alt seviye microsoft telefonlar gereksiz bu saatten sonra.
Wp'nin pazarlama hataları ilgisizliği, ilgisizlik uygulamasızlığı, uygulamasızlık düşük kar marjını, dusuk kar marjı düşük desteği ve maddi zararı getirdi ve bu bir kısır döngü oldu. Ha ama hala mucadelesini sürdürüyor ve surdurecek zira gelecek mobilde..
Benim gibi tekellerden hoşlanmayan, ine ayarlar yapabilen ve elindeki telefonu suyunu çıkartıp kullanabilenler için farklı platformlar farklı zevkler demek. Devam et wp10 mobile kullanıyoruz biz seni kullanamayanlara inat 😂