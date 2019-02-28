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Meizu Note 9’un canlı görüntüleri sızdırıldı

Meizu’nun orta sınıf için hazırladığı Note 9 modeli önümüzdeki hafta tanıtılacak. Bu tanıtımdan önce cihazın canlı görüntüleri sızdırıldı. Siyah renkli Meizu Note 9 her açıdan görülüyor.
2 ay
3,9b
1
4
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu Note 9’un canlı görüntüleri sızdırıldı
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Meizu Note 9 modeli orta sınıfta oldukça iddialı özellikler sunmaya hazırlanıyor. Tanıtılmasına bir haftadan az bir süre kalmışken cihazın canlı görüntüleri sızdırıldı. Böylece Meizu Note 9’u her açıdan görme fırsatı yakalamış olduk.

Meizu Note 9 özellikleri

Fotoğraflar siyah renkli modele ait. Daha öncesinde Çin’in sertifika kurumu TENAA’da ise daha düşük kalitede de olsa beyaz renkli versiyonu görmüştük. Cihazın ön tarafında 6.2 inç boyutunda ekran bulunuyor. Bu ekranın üst kısmında su damlası tasarımına sahip çentik konumlandırılmış. TENAA’da sızan bilgilerle harmanlamak gerekirse bu ekranın Full HD+ çözünürlüğünde olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Redmi Note 7 Pro tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera"

Arka tarafta geçtiğimizde ise sol üst kısımda çift arka kamera bizleri karşılıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde sensöre sahip. Yardımcı kamera ise 5 MP çözünürlüğünde ve derinlik algılama işleminde kullanılıyor. Ayrıca parmak izi sensörü de arka tarafa konumlandırılmış. Cihazın alt kısmına ait fotoğrafta ise 3.5 mm jak girişi ve Type-C portu dikkat çekiyor.

Meizu Note 9’un canlı görüntüleri sızdırıldı
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Meizu Note 9’un bilinen diğer özellikleri Snapdragon 675 işlemci, 4 GB / 6 GB RAM,  4000 mAh batarya, 20 MP ön kamera olarak sıralanabiliyor. 48 MP’lik arka kameranın Samsung ISOCELL GM1 sensörü olacağı hakkında bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Daha detaylı bilgileri ve fiyatlandırmayı 6 Mart tarihindeki etkinlikte göreceğiz.

https://www.gsmarena.com/meizu_note_9_appears_in_live_photos-news-35759.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
note olmak için 6.2" ekran uygun mu?
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astegon 2 ay
Sony'nin IMX sensörünü alaaşağı edeceği iddiasındaki Samsung ISOCELL GM1 kullanmışlar. Bakalım ne olacak.
gsmarena.com/...
Bu arada bu üstteki teknik bilgiler umarım yanlıştır.
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arthurking 2 ay
6.2 inch ekranlı artık neredeyse standart denilebilecek bir boyutta telefon yap. bir kalem bile koyma. ve bunu note serisi olarak isimlendir. eğer bir telefona note ismi vereceksen hakkını da vermen lazım.
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DH Misafiri 2 ay
Yıllardır meizu ürünleri beğenen biriyim. Açıkçası sensör olarak samsung değil de 48 mp sony sensörünü kullanmasını beklerdim snapdragon 675 işlemcisine yakışmamış. Ayrıca fiyat/performans olarak fiyatı redmi note 7 prodan daha pahalı.
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