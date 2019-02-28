Meizu Note 9’un canlı görüntüleri sızdırıldı

Meizu Note 9 özellikleri
Fotoğraflar siyah renkli modele ait. Daha öncesinde Çin’in sertifika kurumu TENAA’da ise daha düşük kalitede de olsa beyaz renkli versiyonu görmüştük. Cihazın ön tarafında 6.2 inç boyutunda ekran bulunuyor. Bu ekranın üst kısmında su damlası tasarımına sahip çentik konumlandırılmış. TENAA’da sızan bilgilerle harmanlamak gerekirse bu ekranın Full HD+ çözünürlüğünde olduğunu söyleyebiliriz.Ayrıca Bkz. "Redmi Note 7 Pro tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera"
Arka tarafta geçtiğimizde ise sol üst kısımda çift arka kamera bizleri karşılıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde sensöre sahip. Yardımcı kamera ise 5 MP çözünürlüğünde ve derinlik algılama işleminde kullanılıyor. Ayrıca parmak izi sensörü de arka tarafa konumlandırılmış. Cihazın alt kısmına ait fotoğrafta ise 3.5 mm jak girişi ve Type-C portu dikkat çekiyor.
https://www.gsmarena.com/meizu_note_9_appears_in_live_photos-news-35759.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Bu arada bu üstteki teknik bilgiler umarım yanlıştır.