Meizu Note 9’un canlı görüntüleri sızdırıldı

Meizu Note 9 modeli orta sınıfta oldukça iddialı özellikler sunmaya hazırlanıyor. Tanıtılmasına bir haftadan az bir süre kalmışken cihazın canlı görüntüleri sızdırıldı. Böylece Meizu Note 9’u her açıdan görme fırsatı yakalamış olduk.

Meizu Note 9 özellikleri

Fotoğraflar siyah renkli modele ait. Daha öncesinde Çin’in sertifika kurumu TENAA’da ise daha düşük kalitede de olsa beyaz renkli versiyonu görmüştük. Cihazın ön tarafında 6.2 inç boyutunda ekran bulunuyor. Bu ekranın üst kısmında su damlası tasarımına sahip çentik konumlandırılmış. TENAA’da sızan bilgilerle harmanlamak gerekirse bu ekranın Full HD+ çözünürlüğünde olduğunu söyleyebiliriz.

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Arka tarafta geçtiğimizde ise sol üst kısımda çift arka kamera bizleri karşılıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde sensöre sahip. Yardımcı kamera ise 5 MP çözünürlüğünde ve derinlik algılama işleminde kullanılıyor. Ayrıca parmak izi sensörü de arka tarafa konumlandırılmış. Cihazın alt kısmına ait fotoğrafta ise 3.5 mm jak girişi ve Type-C portu dikkat çekiyor.

Meizu Note 9’un bilinen diğer özellikleri Snapdragon 675 işlemci, 4 GB / 6 GB RAM, 4000 mAh batarya, 20 MP ön kamera olarak sıralanabiliyor. 48 MP’lik arka kameranın Samsung ISOCELL GM1 sensörü olacağı hakkında bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Daha detaylı bilgileri ve fiyatlandırmayı 6 Mart tarihindeki etkinlikte göreceğiz.

https://www.gsmarena.com/meizu_note_9_appears_in_live_photos-news-35759.php