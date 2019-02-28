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Redmi Note 7 Pro tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera

Redmi Note 7’nin daha gelişmiş modeli olan Redmi Note 7 Pro tanıtıldı. Redmi Note 7 Pro, Qualcomm Snapdragon 675 yonga seti ve 48 MP Sony IMX586 sensör ile geliyor.
2 ay
9,8b
1
45
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi Note 7 Pro tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera
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Redmi Note 7 modelinin işlemci ve kamera konusunda daha gelişmiş modeli olan Redmi Note 7 Pro bugün itibariyle tanıtıldı. Diğer özellikleri ise Redmi Note 7 modeline oldukça benzer.

Tasarım ve ekran

Redmi Note 7 Pro tasarım ve ekran konusunda herhangi bir değişiklik barındırmıyor. 159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına sahip Redmi Note 7 Pro, hem ön hem de arka tarafında Gorilla Glass 5 cam panel ile birlikte geliyor. 6.3 inç boyutundaki ekran Full HD+ çözünürlük ve 19.5:9 en-boy oranı sunuyor. Firmanın söylemine göre bu ekran 450 nit parlaklığa ve 1500:1 kontrast oranına sahip. Ekranın üst kısmında ise su damlası çentik içerisinde ön kamera bulunuyor.

Redmi Note 7 Pro tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera
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Performans

Redmi Note 7 Pro, Qualcomm’un orta sınıf için geliştirdiği güncel yonga setlerinden olan Snapdragon 675'den gücünü alıyor. Redmi Note 7 Pro bu işlemci ile birlikte AnTuTu testinden 180,808 puan almayı başarmış. Geekbench tarafında ise tek çekirdekte 2390, çoklu çekirdekte 6541 puan aldığı görülüyor. Bu testleri baz almak gerekirse Snapdragon 710’lu modellerin geride bırakıldığını söyleyebiliriz. Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 işletim sistemiyle gelen telefon 4000 mAh batarya, Quick Charge 4.0 gibi pil özelliklerine sahip.

Kamera ve diğer özellikler

Redmi Note 7’de Samsung üretimi 48 MP ISOCELL GM1 sensörü kullanılıyordu. Redmi Note 7 Pro’da ise çok daha kaliteli fotoğraf çekimine imkan sağlayacak olan yine 48 MP ama Sony üretimi IMX586 kamera sensörü bulunuyor. Ayrıca Snapdragon 675 tercihi ile birlikte 48 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimine imkan tanınacak.  Redmi Note 7’deki Snapdragon 660 yonga seti 48 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimine izin vermiyordu. Bu kameranın OIS özelliği bulunmasa da elektronik görüntü sabitleme (EIS) desteği bulunuyor. Yardımcı sensör ise 5 MP ve derinlik algılama işleminde kullanılıyor. Ön tarafa baktığımızda 13 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası bizleri karşılıyor. 3.5 mm kulaklık çıkışı ve kızıl ötesi kumanda özellikleri de unutulmamış.

Redmi Note 7 Pro tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera
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Fiyatlandırma

Redmi Note 7 Pro'nun 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı versiyonu 196 dolar fiyat etiketi ile geliyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı versiyon ise 238 dolardan satılacak. Redmi Note 7 özellikle 147 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak 3 GB RAM ve 32 GB depolama ile geliyordu. Kamera ve işlemci konusundaki gelişmeler de düşünülünce fiyatın oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Redmi Note 7 Pro, 13 Mart tarihinde raflardaki yerini alacak.

Redmi Note 7 Pro özellikleri

  • Ekran: 6.3 inç, 1080x2340 (Full HD+) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675
  • Boyut ve ağırlık: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm
  • RAM: 4 GB / 6 GB
  • Arka kamera: 48 MP (Sony IMX586 + EIS) + 5 MP
  • Ön kamera: 13 MP
  • Depolama: 64 GB / 128 GB
  • Batarya: 4000 mAh
  • Diğer:  Parmak izi (arka), kızıl ötesi kumanda, Gorilla Glass 5 ön/arka
  • Fiyatlandırma: 196 dolar (4 GB + 64 GB), 238 dolar (6 GB + 128 GB)

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sinanx 2 ay en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +35
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Guaire 2 ay TearsForFears
1. Samsung, Türkiye'de gerçekten faaliyet gösteriyor. Xiaomi ise hikayeden var.
2. Samsung Türkiye'yi yöneten her kim ise insiyatif kullanarak şirket politikası çerçevesinde olabildiğince rekabetçi kalmaya çalışıyor. Xiaomi adına faaliyet gösterdiğini iddia eden yiyici dangalaklar ise hiçbir şey vermeden kolay yoldan zengin olma derdinde, dolayısıyla fiyatlar şişiyor.
3. Xiaomi, en tepeden Türkiye'yi iplemiyor.
4. Xiaomi ülkemizi adam yerine koyup kendisi gelse Note 7 Pro'nun baz fiyatı için 1500TL'yi, Note 7'nin baz fiyatı için de 1150TL'yi konuşuyor olurduk.
5. Xiaomi mevcut ithalatçılar ve ne idüğü belirsiz sözde distribütör ile pazarda en fazla küçük bir çentik açabilir.
1. Samsung, Türkiye'de gerçekten faaliyet gösteriyor. Xiaomi ise hikayeden var.2. Samsung Türkiye'yi yöneten her kim ise insiyatif kullanarak şirket politi...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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kesbi 2 ay
Tamam ucuz filan da altta kocaman çerçeve yapıp üste çentik koymak da ne yahu. Kaydır ekranı alta çentik koyma bari. Ekran bağlantılarını üstten tasarlayın o kadar mı zor yani.
Tamam ucuz filan da altta kocaman çerçeve yapıp üste çentik koymak da ne yahu. Kaydır ekranı alta çentik koyma bari. Ekran bağlantılarını üstten tasarlayın o ka...
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scorpion20 2 ay
redmi note 7
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Jeopol 2 ay
Fiyatı uygun olursa düşünülür.
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Askaparta 2 ay
Mi 8 Lite aldık, bunu beklemedik
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Mr. Jingles 2 ay
Pixel boyutu 0.8 μm. Düşük ışıkta yüksek ISO çekimlerinde oluşacak kumlanmayı bir düşünün isterseniz.
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Ray Kurzweil 2 ay
Vergileri de ekleyip 300 dolar desek 1500 küsürden satılır burada. İyi iş yapar.
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tosuntosun 2 ay
qualcomm.com/...
SD675 in detay linkini paylaşıyorum sizler ile..
ve teknik detayda uzman arkadaşlardan... Mi8-9 un SE serileri ile kıyas yapmalarını ki özellikle wifi sinin NB lar ile hotspot paylaşım hızı için değerlendirme yapabilir misiniz ?
benim ençok hoşuma giden kısmı type C nin 3.1 olması oldu... cihazı getiren olursa düşünüyorum...
[code]
Specifications
Qualcomm® Artificial Intelligence Engine
CPU: Qualcomm® Kryo™ 460 CPU
GPU: Qualcomm® Adreno™ 612 GPU
DSP: Qualcomm® Hexagon™ 685 DSP
CPU
CPU Clock Speed: Up to 2.0 GHz
CPU Cores: Qualcomm® Kryo™ 460 CPU, Octa-core CPU
CPU Architecture: 64-bit
Process
Process Technology: 11 nm
DSP
DSP Technology: Qualcomm® Hexagon™ 685 DSP, Qualcomm® Hexagon™ Vector Processor, Qualcomm All-Ways Aware™ technology
Cellular Modem
Modem Name: Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE modem
Multi SIM: Dual SIM Dual VoLTE (DSDV)
Next-generation Calling Services: VoLTE with SRVCC to 3G and 2G, Voice over Wi-Fi (VoWiFi) with LTE call continuity, HD and Ultra HD Voice (EVS)
LTE Category
Downlink LTE Category: LTE Category 12 (downlink)
Uplink LTE Category: LTE Category 13 (uplink)
LTE Downlink Features
Downlink Carrier Aggregation: 3x20 MHz carrier aggregation
Downlink QAM: Up to 256-QAM
LTE Uplink Features
Uplink Technology: Qualcomm® Snapdragon™ Upload+
Uplink Carrier Aggregation: 2x20 MHz carrier aggregation
Uplink QAM: Up to 64-QAM
LTE Speed
LTE Peak Download Speed: 600 Mbps
LTE Peak Upload Speed: 150 Mbps
Cellular Technology
Cellular Technology: WCDMA (DB-DC-HSDPA, DC-HSUPA), TD-SCDMA, CDMA 1x, EV-DO, GSM/EDGE
LTE Technology: Qualcomm® Snapdragon™ All Mode, LTE FDD, LTE TDD, LTE Broadcast
Wi-Fi
Wi-Fi Standards: 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g, 802.11n
Wi-Fi Spectral Bands: 2.4 GHz, 5 GHz
Peak speed: 867 Mbps
Channel Utilization: 20/40/80/160 MHz
MIMO Configuration: 2x2 (2-stream)
Peak QAM: 256 QAM
Wi-Fi Features: MU-MIMO, Dual-band simultaneous (DBS), LTE/Wi-Fi antenna sharing, Integrated baseband
Bluetooth
Bluetooth Version: Bluetooth 5.0
Bluetooth Speed: 2 Mbps
Location
Satellite Systems Support: GPS, QZSS, GLONASS, SBAS, Beidou, Galileo
NFC
Near Field Communications: Supported
RF
RFFE: Qualcomm® Adaptive Antenna Tuning, High-power transmit (HPUE)
USB
USB Version: USB 3.1, USB-C
Camera
Image Signal Processor: Qualcomm Spectra™ 250L image signal processor, 2x Image Signal Processor (ISP), 14-bit
Dual Camera, MFNR, ZSL, 30fps: Up to 16 MP
Single Camera, MFNR, ZSL, 30fps: Up to 25 MP
Single Camera, MFNR: Up to 48 MP
Single Camera: Up to 192 MP
Video Capture: Slow motion video capture up to 720p at 240fps, HEVC Video Capture
Camera Features: High quality video capture with Motion Compensated Temporal Filtering, Accelerated Electronic Image Stabilization
Video
Video Capture: Up to 4K video capture @ 30 FPS, Up to 1080p video capture @120 FPS
Video Playback: Up to 4K video playback
Codec Support: H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP8, VP9
Display
Maximum On-Device Display Support: Up to 10 bit, FHD+, 2520x1080
Maximum External Display Support: Up to 4K
General Audio
Audio Technology: Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus technology, Qualcomm Aqstic™ audio technology, Qualcomm® aptX™ audio technology
Qualcomm Aqstic™ technology: Qualcomm Aqstic™ audio codec, Qualcomm Aqstic™ speaker amplifier with Speaker Protection
Qualcomm® aptX™ playback support: aptX Classic, aptX HD, aptX Adaptive
Audio Playback
Playback Dynamic Range: 130dB
Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N), Playback: -109dB
Dual Oscillator Support, Playback: 44.1kHz
PCM, Playback: Up to 192kHz/24bit
Amplifier output power: Up to 4W
Speaker protection: Speaker protection
Audio Recording
Recording Dynamic range: 109dB
Sampling, Record: Up to 192kHz/24bit
Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N), Record: -103dB
GPU
GPU Name: Qualcomm® Adreno™ 612 GPU
Power Consumption
Audio playback: 26mW for high performance mode
Low power voice activation: 0.65mA
Charging
Qualcomm® Quick Charge™ Support: Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technology
Security Support
Security Features: Qualcomm® Mobile Security, Qualcomm® Processor Security, Qualcomm® Content Protection
[/code]
1 Yanıt Yanıtla +1
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Lithaunans 2 ay tosuntosun
Kardeş o yazdıkların sd675 için yani bunu bunu işlemci destekler denmiş yani sen kalkıp bunların hepsi rn7pro da var zannetme işlemci desteğinin donanımsal ve yazılımsal olarak desteklenmesi gerek. O yüzden kıyas yapılırken cihaz kıyası yapılır çip olayı farklı.
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Barbaroscakir 2 ay
Note 6 pro yu 3 ay önce $200 a aldım. Baya memnunum. Işlemci olarak diğerinden pek farklı yok
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DH Misafiri 2 ay
Redmi Note7 yi beklerken bunun çıkması tüm planları bozdu. Simdide pro nun türkiye ye gelmesini beklicez.
Muhtesem batarya. Sağlam cam premium kasa şık görünüm. Orta sınıfın uzerinde kamera. Muhtesem fiyat. İnsallah ulkemize sacma sapan bir fiyatla gelmez. Bir kaç ay daha youtube uzerinden inceleme videolari izlemeye devam :)
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r-is 2 ay
Şimdi baktımda Mi 8 lite 204 dolar ile duyurulmuş. Şu an 1600 civarı satılıyor. Note 7 Pro 2000 civarı giriş yapar tahminim. Hiç birimiz almazsak 1600'lere düşer o da. Sakın gelir gelmez yüklenmeyin. Burada da telefonu çok övüp milleti galeyana getirmeyin.1600 alalım şunu.
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Rajeesh 2 ay
önce dedik redmi 7 gelsin onu alalım daha o gelmeden prosu cıktı onu bekleriz artık. fiyat kesin çok yukarıdan gelir fiyat düşsü falan derken aylar geçer yine. ülkede telefon almak dert resmen :D
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