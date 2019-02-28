Redmi Note 7 Pro tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera

Redmi Note 7 modelinin işlemci ve kamera konusunda daha gelişmiş modeli olan Redmi Note 7 Pro bugün itibariyle tanıtıldı. Diğer özellikleri ise Redmi Note 7 modeline oldukça benzer.

Tasarım ve ekran

Redmi Note 7 Pro tasarım ve ekran konusunda herhangi bir değişiklik barındırmıyor. 159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına sahip Redmi Note 7 Pro, hem ön hem de arka tarafında Gorilla Glass 5 cam panel ile birlikte geliyor. 6.3 inç boyutundaki ekran Full HD+ çözünürlük ve 19.5:9 en-boy oranı sunuyor. Firmanın söylemine göre bu ekran 450 nit parlaklığa ve 1500:1 kontrast oranına sahip. Ekranın üst kısmında ise su damlası çentik içerisinde ön kamera bulunuyor.

Performans

Redmi Note 7 Pro, Qualcomm’un orta sınıf için geliştirdiği güncel yonga setlerinden olan Snapdragon 675'den gücünü alıyor. Redmi Note 7 Pro bu işlemci ile birlikte AnTuTu testinden 180,808 puan almayı başarmış. Geekbench tarafında ise tek çekirdekte 2390, çoklu çekirdekte 6541 puan aldığı görülüyor. Bu testleri baz almak gerekirse Snapdragon 710’lu modellerin geride bırakıldığını söyleyebiliriz. Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 işletim sistemiyle gelen telefon 4000 mAh batarya, Quick Charge 4.0 gibi pil özelliklerine sahip.

Kamera ve diğer özellikler

Redmi Note 7’de Samsung üretimi 48 MP ISOCELL GM1 sensörü kullanılıyordu. Redmi Note 7 Pro’da ise çok daha kaliteli fotoğraf çekimine imkan sağlayacak olan yine 48 MP ama Sony üretimi IMX586 kamera sensörü bulunuyor. Ayrıca Snapdragon 675 tercihi ile birlikte 48 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimine imkan tanınacak. Redmi Note 7’deki Snapdragon 660 yonga seti 48 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimine izin vermiyordu. Bu kameranın OIS özelliği bulunmasa da elektronik görüntü sabitleme (EIS) desteği bulunuyor. Yardımcı sensör ise 5 MP ve derinlik algılama işleminde kullanılıyor. Ön tarafa baktığımızda 13 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası bizleri karşılıyor. 3.5 mm kulaklık çıkışı ve kızıl ötesi kumanda özellikleri de unutulmamış.

Fiyatlandırma

Redmi Note 7 Pro'nun 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı versiyonu 196 dolar fiyat etiketi ile geliyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı versiyon ise 238 dolardan satılacak. Redmi Note 7 özellikle 147 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak 3 GB RAM ve 32 GB depolama ile geliyordu. Kamera ve işlemci konusundaki gelişmeler de düşünülünce fiyatın oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Redmi Note 7 Pro, 13 Mart tarihinde raflardaki yerini alacak.

Redmi Note 7 Pro özellikleri

Ekran: 6.3 inç, 1080x2340 (Full HD+) ekran

6.3 inç, 1080x2340 (Full HD+) ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675

Qualcomm Snapdragon 675 Boyut ve ağırlık: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm



159.2 x 75.2 x 8.1 mm RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Arka kamera: 48 MP (Sony IMX586 + EIS) + 5 MP

48 MP (Sony IMX586 + EIS) + 5 MP Ön kamera: 13 MP

13 MP Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh Diğer: Parmak izi (arka), kızıl ötesi kumanda, Gorilla Glass 5 ön/arka

Parmak izi (arka), kızıl ötesi kumanda, Gorilla Glass 5 ön/arka Fiyatlandırma: 196 dolar (4 GB + 64 GB), 238 dolar (6 GB + 128 GB)