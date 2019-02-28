Redmi Note 7 Pro tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera

Tasarım ve ekran
Redmi Note 7 Pro tasarım ve ekran konusunda herhangi bir değişiklik barındırmıyor. 159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına sahip Redmi Note 7 Pro, hem ön hem de arka tarafında Gorilla Glass 5 cam panel ile birlikte geliyor. 6.3 inç boyutundaki ekran Full HD+ çözünürlük ve 19.5:9 en-boy oranı sunuyor. Firmanın söylemine göre bu ekran 450 nit parlaklığa ve 1500:1 kontrast oranına sahip. Ekranın üst kısmında ise su damlası çentik içerisinde ön kamera bulunuyor.
Performans
Redmi Note 7 Pro, Qualcomm’un orta sınıf için geliştirdiği güncel yonga setlerinden olan Snapdragon 675'den gücünü alıyor. Redmi Note 7 Pro bu işlemci ile birlikte AnTuTu testinden 180,808 puan almayı başarmış. Geekbench tarafında ise tek çekirdekte 2390, çoklu çekirdekte 6541 puan aldığı görülüyor. Bu testleri baz almak gerekirse Snapdragon 710’lu modellerin geride bırakıldığını söyleyebiliriz. Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 işletim sistemiyle gelen telefon 4000 mAh batarya, Quick Charge 4.0 gibi pil özelliklerine sahip.
Kamera ve diğer özellikler
Redmi Note 7’de Samsung üretimi 48 MP ISOCELL GM1 sensörü kullanılıyordu. Redmi Note 7 Pro’da ise çok daha kaliteli fotoğraf çekimine imkan sağlayacak olan yine 48 MP ama Sony üretimi IMX586 kamera sensörü bulunuyor. Ayrıca Snapdragon 675 tercihi ile birlikte 48 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimine imkan tanınacak. Redmi Note 7’deki Snapdragon 660 yonga seti 48 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimine izin vermiyordu. Bu kameranın OIS özelliği bulunmasa da elektronik görüntü sabitleme (EIS) desteği bulunuyor. Yardımcı sensör ise 5 MP ve derinlik algılama işleminde kullanılıyor. Ön tarafa baktığımızda 13 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası bizleri karşılıyor. 3.5 mm kulaklık çıkışı ve kızıl ötesi kumanda özellikleri de unutulmamış.
Fiyatlandırma
Redmi Note 7 Pro özellikleri
- Ekran: 6.3 inç, 1080x2340 (Full HD+) ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675
- Boyut ve ağırlık: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Arka kamera: 48 MP (Sony IMX586 + EIS) + 5 MP
- Ön kamera: 13 MP
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Diğer: Parmak izi (arka), kızıl ötesi kumanda, Gorilla Glass 5 ön/arka
- Fiyatlandırma: 196 dolar (4 GB + 64 GB), 238 dolar (6 GB + 128 GB)
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İthal edilen akıllı telefonlarda ÖTV'nin artmasını talep eden YERLİ ve MİLLİ markamız VESTEL aşağıdaki telefon için 3000-TL ( 560 USD) istiyor.
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2. Samsung Türkiye'yi yöneten her kim ise insiyatif kullanarak şirket politikası çerçevesinde olabildiğince rekabetçi kalmaya çalışıyor. Xiaomi adına faaliyet gösterdiğini iddia eden yiyici dangalaklar ise hiçbir şey vermeden kolay yoldan zengin olma derdinde, dolayısıyla fiyatlar şişiyor.
3. Xiaomi, en tepeden Türkiye'yi iplemiyor.
4. Xiaomi ülkemizi adam yerine koyup kendisi gelse Note 7 Pro'nun baz fiyatı için 1500TL'yi, Note 7'nin baz fiyatı için de 1150TL'yi konuşuyor olurduk.
5. Xiaomi mevcut ithalatçılar ve ne idüğü belirsiz sözde distribütör ile pazarda en fazla küçük bir çentik açabilir.