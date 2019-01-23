Üzerinde hiçbir giriş bulunmayan Meizu Zero tanıtıldı

Meizu bugün yaptığı lansmanla birlikte oldukça ilginç bir akıllı telefon tanıttı. Meizu Zero adını alan modelin üzerinde hiçbir delik bulunmuyor. Cihazın fiziksel tuşları ve şarj girişi bile yok.

Kablosuz şarj cihazı ile geliyor

Bir akıllı telefon üzerinde aklınıza gelebilecek, USB girişi, ses açma/kapama ve güç tuşu hatta SIM kart girişi bile Meizu Zero'da bulunmuyor. Kutu içerisinde gelen 18W kablosuz şarj cihazıyla telefonu şarj edebileceksiniz. Ses açma/kapama ve güç tuşlarını ise HTC U12+ modelinde gördüğümüz gibi cihazın yan çerçevesinde bulunan basınç algılamalı sistem yardımıyla kullanabiliyorsunuz. eSIM teknolojisi de cihazın SIM kart yuvasız olmasını sağlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi’nin patronu katlanabilir telefonu sergiledi"

Meizu Zero üzerinde hiçbir deliğin bulunmaması su geçirmezlik konusunda da yardım ediyor. IP68 sertifikası alan model, diğer akıllı telefonlara kıyasla su ve toza karşı daha dayanıklı olacaktır.

Meizu Zero özellikleri

Deliksiz tasarımı bir kenara bırakırsak cihazın diğer özellikleri; ekrandan parmak izi okuma, 5.99 inç boyutunda AMOLED ekran, Snapdragon 845 işlemci, 12 MP Sony IMX380 + 20MP Sony IMX350 çift kamera paketi olarak gözüküyor. RAM, depolama ve batarya hakkında bir bilgi ise şu an için bilinmiyor. Son olarak cihazın siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olduğunu belirtelim.

https://www.gsmarena.com/meizu_zero_has_no_buttons_speaker_or_even_a_charging_port-news-35194.php