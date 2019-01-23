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Üzerinde hiçbir giriş bulunmayan Meizu Zero tanıtıldı

Meizu’nun şarj girişi, ses açma/kapama ve güç tuşu dahil hiçbir deliğe sahip olmayan ilginç modeli bugün itibariyle tanıtıldı. Meizu Zero isimli cihaza gelin yakından bakalım.
3 ay
14b
1
64
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Üzerinde hiçbir giriş bulunmayan Meizu Zero tanıtıldı
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Meizu bugün yaptığı lansmanla birlikte oldukça ilginç bir akıllı telefon tanıttı. Meizu Zero adını alan modelin üzerinde hiçbir delik bulunmuyor. Cihazın fiziksel tuşları ve şarj girişi bile yok.

Kablosuz şarj cihazı ile geliyor

Bir akıllı telefon üzerinde aklınıza gelebilecek, USB girişi, ses açma/kapama ve güç tuşu hatta SIM kart girişi bile Meizu Zero'da bulunmuyor. Kutu içerisinde gelen 18W kablosuz şarj cihazıyla telefonu şarj edebileceksiniz. Ses açma/kapama ve güç tuşlarını ise HTC U12+ modelinde gördüğümüz gibi cihazın yan çerçevesinde bulunan basınç algılamalı sistem yardımıyla kullanabiliyorsunuz. eSIM teknolojisi de cihazın SIM kart yuvasız olmasını sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’nin patronu katlanabilir telefonu sergiledi"

Meizu Zero üzerinde hiçbir deliğin bulunmaması su geçirmezlik konusunda da yardım ediyor. IP68 sertifikası alan model, diğer akıllı telefonlara kıyasla su ve toza karşı daha dayanıklı olacaktır.

Üzerinde hiçbir giriş bulunmayan Meizu Zero tanıtıldı
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Meizu Zero özellikleri

Deliksiz tasarımı bir kenara bırakırsak cihazın diğer özellikleri; ekrandan parmak izi okuma, 5.99 inç boyutunda AMOLED ekran, Snapdragon 845 işlemci, 12 MP Sony IMX380 + 20MP Sony IMX350 çift kamera paketi olarak gözüküyor. RAM, depolama ve batarya hakkında bir bilgi ise şu an için bilinmiyor. Son olarak cihazın siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olduğunu belirtelim.


https://www.gsmarena.com/meizu_zero_has_no_buttons_speaker_or_even_a_charging_port-news-35194.php Yorum Yaz
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nebulabado 3 ay en beğenilen
Delikanlı telefonu olmuş.
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serobaba 3 ay
Yakın gelecekte Apple, Samsung ve LG'nin işi çok zor. Huawei, Xiaomi, Meizu ve Oppo-Vivo-OnePlus grubuyla nasıl baş edecekler merak ediyorum.
3 Yanıt Yanıtla +43
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goktug 14 3 ay
LG mi kaldı hacı
1 Yanıt Yanıtla +25
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renega 3 ay
e-sim yaygınlaşsa çok güzel olacak. telefonun tek sıkıntısı ses tuşlarının olmaması. ona da alışılır..
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DH Misafiri 3 ay
yanlış bence olması gereken bu güç için kulaklık için olan boşluklara da şarj için gerekli batarya ile doldursunlar asıl o zaman şarj etmeye ihtiyaç duymayalım. zaten yakın gelecekde bu daha da iyi olacak bitmeyen şarj olayı bekliyorum cepte elde statik elektriği depolama olayı gibi
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Bysnbad 3 ay
Su cihazin herseyini soylediler bir ram nedir hizli sarji varmi hicbir ayrintisi olmayan telefonu cikarmis 😀
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Denorath 3 ay
Şarj girişi olmaması haricinde belli bir mantığı var :)
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Redunay 3 ay
Meizu bı modeliyle neyi amaçlamaktadır, ne yapmak istemektedir, YOKSA AMERİKAYA UŞAKLIKMI YAPMAKTADIR!!!
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Infinitum 3 ay
Bunun için teknoloji henüz yetersiz ama ebılı bunu yapıp ilk ben yaptım, devrim diye çığırmaması için piyasaya sürmüşler.
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crazywinner3 3 ay
Ben beğendim gayet güzel olmuş. Böyle farklı hamleler görmek mutlu ediyor
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darkaura 3 ay
deneysel bir model pek tabi ama yakin gelecekte butun telefonlarin evrilecegi cizgi budur bence. monolith tasarim. standartlar saglandikdan sonra herseyin kablosuz olmamasi icin hic bir neden yok, pek cok avantaj var.
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justruth 3 ay
Bu telefon olsa olsa ofis telefonu olur. Her gittiğin yerde telefonu kablosuz olarak şarj edeceğin bir şeye ihtiyacın olacak. Ya acil bir şey olursa sarj biterse. Güzel ama pratik değil.
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Emin KOÇ 3 ay
Tek giriş kalmıştı kablosuz şarj ile o da gitti zaten. Kablosuz şarj yaygınlaşınca olacak olanı şimdiden yapmışlar.
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