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Meizu, yeni amiral gemisi PRO 5'i duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,5b
1
66
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Meizu, yeni amiral gemisi PRO 5'i duyurdu
 
Meizu Çin'de düzenlediği bir etkinlik ile yeni tepe modeli PRO 5'i duyurdu. Üreticinin "MX" isminden vazgeçmesi dikkat çekerken yeni amiral gemisinin güçlü donanımı ve metal kasası dikkat çekiyor.
PRO 5, son zamanlarda Meizu'dan görmeye alıştığımız bir tasarıma sahip. 5.7" Super AMOLED ekran FHD çözünürlükte görüntü sunabiliyor. Ayrıca ekran 2.5D adıyla anılan kenarlardan hafif kıvrılarak kasayla bütünleştirilen bir yapıya sahip. 
Akıllı telefonun asıl etkileyici kısmı ise kasanın içerisinde. Samsung'un geliştirdiği 14nm üretim sürecine sahip Exynos 7420 çipsetini kullanan akıllı telefona 3 GB bellek / 32 GB depolama alanı ve 4 GB bellek / 64 GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor. PRO 5'in depolama birimi yüksek performans ve düşük güç tüketimi sunan UFS 2.0 standardına da destek sunuyor. Bunun dışında dikkat çeken özellikler ise : Micro SD kart slotu, USB Type-C bağlantı noktası, parmak izi okuyucu, 21 MP Sony IMX230 arka kamera ve 5 MP ön kamera ve 3050 mAh batarya kapasitesi oluyor. Ayrıca hızlı şarj teknolojisi mCharge 2.0 sayesinde bataryanın 30 dakikada %65 doluluk oranına ulaşabildiği belirtiliyor.
Meizu, yeni amiral gemisi PRO 5'i duyurdu
 
Android 5.1 sürümüyle birlikte gelen telefona Meizu'nun geliştirdi arayüzün en yeni sürümü olan Flyme OS 5 eşlik ediyor. Yeni arayüz eskiye oranla (Flyme OS 4.5) bir çok yeni özellik ve özelleştirme seçeneğini beraberinde getirirken pil tüketimine de olumlu katkı yapacak. 
Meizu, yeni amiral gemisi PRO 5'i duyurdu
 
İlk benchmark testleri ortaya çıkan PRO 5 sonuçlara göre aynı çipseti kullanan Galaxy S6'yı geride bırakmayı başarıyor. AnTuTu'da 77768 puan alan akıllı telefon GeekBench'in çok çekirdek testinde 5593 puan alıyor.
Satışları 12 Ekimde başlayacak modelin 3GB bellek / 32 GB depolama alanı sunan versiyonu için 2800 yuan ($439), 4GB bellek / 64 GB depolama alanı sunan versiyonu için ise 3100 yuan ($486) ödeme yapmak gerekecek.


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idris 4 yıl en beğenilen
Bileşenleri samsungtan tedarik edip onun yapamadığını yapmış eksikleri çok iyi görmüş.

MicroSD desteği.
Güzel pil kapasitesi.
USB Type-C

Helal olsun MEIZU getirde alalım. :)
Bileşenleri samsungtan tedarik edip onun yapamadığını yapmış eksikleri çok iyi görmüş.MicroSD desteği.Güzel pil kapasitesi.USB Type-C
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1 Yanıt Yanıtla +25
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AnıllGüder 4 yıl istanbulbirbaska
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bu mart 2012de çıkan Meizu Mx

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bu aralık 2012de çıkan MX2

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bu 2013te çıkan MX3

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bu eylül 2014te çıkan MX4

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bu aralık 2014te çıkan MX PRO 4

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
buda Temmuzda çıkan MX5

Bak bakalım adamlar 4 yıldır aynı tasarımla telefon üretiyolar Mx3ten beri Tasarım hiç mi hiç değişmeiş :D nerdeyse 3 yıldır hiç değişmemiş yani :D Iphone 6 ne zaman çıktı :D
bu mart 2012de çıkan Meizu Mxbu aralık 2012de çıkan MX2
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2 Yanıt Yanıtla +21
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hsnkks 4 yıl
Jean_Baptiste

Eksik gördüğüm taraflar Ekran 387 ppi değerine sahip ve 5.7 inç .. İyi bir göz pikselleri ayırt edecektir kendimden örnek verirsem, daha önce kullandığım droid turbo 2k amoled ekran ve sanırım 565 ppi değeri sunuyordu buna rağmen pikselleri ben seçebiliyordum. Ayrıca Nfc ve kablosuz şarj yok.


565 ppi da pixelleri görebilmek güzel bir yetenek. Geri kalan 7-8 milyar insan göremiyor. O telefon demek onlar için üretilmiş.
Jean_BaptisteEksik gördüğüm taraflar Ekran 387 ppi değerine sahip ve 5.7 inç .. İyi bir göz pikselleri ayırt edecektir kendimden örnek ...
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mpolat35 4 yıl
Lg g2 var ekranı çatlak şekilde kullanıyorum, alınacak bir telefon göremediğim İçin bekliyordum, bu telefonu alacağım galiba
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dreameren 4 yıl
Samsung'un yapamadığını yapmışlar.
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SHADOW 4 yıl
Bu adamlar gercekten telefon piyasasinin mantigini kavramis abicim.
Adamlar alt üst etti piyasayi.cin telefonu almanin ne kadar mantikli oldugunu ögreniyo herkes yavas yavas.
Ah bi de turkiyeye o kadar vergi ile gelmese
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mdatalay 4 yıl
4/64 olan modeli alınıp uzun omurluk kullanılabilir gibi duruyor. Tabi fiyatı da belirleyici olur.
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Master_Evil 4 yıl
fiyatına göre efsane olabilir
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dexterr 4 yıl
Bu ekinoks işlmclern imei olayı halledilebiliyrmu
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nogood 4 yıl
Bu ppi değerleri iPhone'larda da 400un altında oluyor,kimse piksel severim şunu yaparım diye telefonu görmeden yorum yapmasın arkadaşlar iPhone 6s i alıp bakın bakalım piksel seçebiliyor musunuz?
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Qonrul 4 yıl
pil kapasitesi güzelmiş
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Das Boot 4 yıl
Gigaset'in yeni cihazlarına benzemiş
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hsnkks 4 yıl
Jean_Baptiste

Eksik gördüğüm taraflar Ekran 387 ppi değerine sahip ve 5.7 inç .. İyi bir göz pikselleri ayırt edecektir kendimden örnek verirsem, daha önce kullandığım droid turbo 2k amoled ekran ve sanırım 565 ppi değeri sunuyordu buna rağmen pikselleri ben seçebiliyordum. Ayrıca Nfc ve kablosuz şarj yok.


565 ppi da pixelleri görebilmek güzel bir yetenek. Geri kalan 7-8 milyar insan göremiyor. O telefon demek onlar için üretilmiş.
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Zafer Kemal 4 yıl hsnkks
Kimse bu konuda mübalağa yaptığımı düşünmesin, evet normal uzaklıkta görünmüyor fakat bazen genelde yatarken çok yakından bakarak kullanırdım ve pikseller seçiliyordu.
Şimdi bu pro 5 modelini amoled ekrandan vazgeçemediğim için alıcam full hd kısmına falan sözüm yok ancak rahat rahat piksel sayarım tahmin ediyorum.
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szr1907 4 yıl
1500 tl olursa mükemmel olur. daha ucuza olmaz zaten. mx4 Pro bu fiyatlara geldi. Daha ucuz olursa ne olur yıkarız o meizu satan yeri
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alemburda34 4 yıl
Oldu olacak Meizu yazisina elma logosuda koysunlar tam olsun. Valla meizu bu kadar Apple tasarimina benzetmesede her turlu satar adamlar eksikleri hep gormus kapatmislar. Umarim Turkiye'ye gelir.
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