Meizu, yeni amiral gemisi PRO 5'i duyurdu

Meizu Çin'de düzenlediği bir etkinlik ile yeni tepe modeli PRO 5'i duyurdu. Üreticinin "MX" isminden vazgeçmesi dikkat çekerken yeni amiral gemisinin güçlü donanımı ve metal kasası dikkat çekiyor.

PRO 5, son zamanlarda Meizu'dan görmeye alıştığımız bir tasarıma sahip. 5.7" Super AMOLED ekran FHD çözünürlükte görüntü sunabiliyor. Ayrıca ekran 2.5D adıyla anılan kenarlardan hafif kıvrılarak kasayla bütünleştirilen bir yapıya sahip.

Akıllı telefonun asıl etkileyici kısmı ise kasanın içerisinde. Samsung'un geliştirdiği 14nm üretim sürecine sahip Exynos 7420 çipsetini kullanan akıllı telefona 3 GB bellek / 32 GB depolama alanı ve 4 GB bellek / 64 GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor. PRO 5'in depolama birimi yüksek performans ve düşük güç tüketimi sunan UFS 2.0 standardına da destek sunuyor. Bunun dışında dikkat çeken özellikler ise : Micro SD kart slotu, USB Type-C bağlantı noktası, parmak izi okuyucu, 21 MP Sony IMX230 arka kamera ve 5 MP ön kamera ve 3050 mAh batarya kapasitesi oluyor. Ayrıca hızlı şarj teknolojisi mCharge 2.0 sayesinde bataryanın 30 dakikada %65 doluluk oranına ulaşabildiği belirtiliyor.

Android 5.1 sürümüyle birlikte gelen telefona Meizu'nun geliştirdi arayüzün en yeni sürümü olan Flyme OS 5 eşlik ediyor. Yeni arayüz eskiye oranla (Flyme OS 4.5) bir çok yeni özellik ve özelleştirme seçeneğini beraberinde getirirken pil tüketimine de olumlu katkı yapacak.

İlk benchmark testleri ortaya çıkan PRO 5 sonuçlara göre aynı çipseti kullanan Galaxy S6'yı geride bırakmayı başarıyor. AnTuTu'da 77768 puan alan akıllı telefon GeekBench'in çok çekirdek testinde 5593 puan alıyor.

Satışları 12 Ekimde başlayacak modelin 3GB bellek / 32 GB depolama alanı sunan versiyonu için 2800 yuan ($439), 4GB bellek / 64 GB depolama alanı sunan versiyonu için ise 3100 yuan ($486) ödeme yapmak gerekecek.



