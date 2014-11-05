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MemoBox projesi ile ilaç saatleriniz sıkı takip altına alınıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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MemoBox projesi ile ilaç saatleriniz sıkı takip altına alınıyor

Akıllı takip teknolojilerinin gelişmesinde topluluk fonlaması olarak da bilinen Kickstarter gibi platformların önemi bir hayli büyük. Pek çok projenin rekor bağış toplayarak gerçek hayata geçmesi yeni fikirlerin de önünü açıyor. MemoBox bunlardan birisi. 

MemoBox özellikle sürekli olarak ilaç kullanmak zorunda olan tüketicilere hitap ediyor ve akıllı özellikleri ile standart ilaç kutularının yerini almayı hedefliyor. Bu sayede ilaç içmeyi unutma veya aynı ilacı tekrar içme riski de ortadan kalkıyor. 

Geliştirici ekip çok sayıda ayrı ayrı sensör kullanmak yerine hassas takip yapabilecek bir grup sensörü bir araya getirmiş ve böylece maliyeti de azaltmış. Sensörler kullanıcının kutuya her erişimini takip ederek bir davranış haritası ortaya çıkarıyor. Böylece kutu kazara mı açıldı veya kullanıcı bilinçli bir şekilde mi ilaç kullandı tespit edebiliyor. 

MemoBox sensörlerden gelen verileri uzak sunucularda işliyor ve davranış profilleri ortaya çıkarıyor. Bluetooth üzerinden uyumlu uygulamaya gönderilerek kullanıcıya istatistikler sunuluyor. Böylece ilaç zamanı geldiğinde, farklı bir zaman diliminde ilaç kullanıldığında veya aynı ilaç gün içerisinde tekrar kullanılmak istendiğinde uygulama üzerinde kullanıcı uyarılıyor. Kullanılan ilaçların önemine göre kutuyu yanınıza almamanız durumunda ise yine kullanıcıya uyarı gönderiliyor. 

4 düğme pil ile yaklaşık bir yıl kullanım ömrü sunan MemoBox 25 pound ve üzeri bağışlarda destekçilere hediye edilecek. Proje tamamlanırsa ürün Mayıs ayı itibariyle dağıtıma başlayacak.  


Kaynak:https://www.kickstarter.com/projects/661527809/memo-box-smart-companion-for-your-pills-and-vitami
https://www.kickstarter.com/projects/661527809/memo-box-smart-companion-for-your-pills-and-vitami Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Bunun yerine akıllı telefonlara yazılacak güzel bir uygulama da gayet güzel iş görecektir
1 Yanıt Yanıtla
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Umutcan 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bunun yerine akıllı telefonlara yazılacak güzel bir uygulama da gayet güzel iş görecektir

Hazırda bu tarz uygulamalar zaten bolca var, projede ise uygulama fiziksel bir ilaç kutusu ile bütünleştirilmiş. Bence proje oldukça faydalı, ben de şahsen ilaçlarımı sık sık unutuyorum.
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ouzqan 4 yıl
Güzel bir alet olmuş . Bağış fiyatıda uygun görünüyor . Talep olur bu cihaza .
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doctor_bey 4 yıl
Çokta pahalı değilmiş,güzel proje;tutar
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