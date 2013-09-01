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MemoryKeeper, Mac bilgisayar sistemlerinin belleğini temizleyerek performans artışı sağlayabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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MemoryKeeper, Mac bilgisayar sistemlerinin belleğini temizleyerek performans artışı sağlayabiliyor
Mac ya da Windows bilgisayar sistemlerinin performans sorunlarının başında RAM yani bellek gelir. Kullanıcıların istekleri dışında açılan uygulamalar ya da kullanıldıktan sonra kapatılmasına rağmen bellek üzerinde yer kaplamaya devam eden farklı araçlar, bilgisayarların yavaşlamasına hatta çoğu zaman kilitlenmesine yol açar.
Bu sorunların önüne geçmek için Mac OSX 10.6 ve üzeri sistemler için KROMTECH ALLIANCE CORP. tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan MemoryKeeper, oldukça sade ara yüzü ve geliştirilen özel algoritması ile RAM içerisinde gereksiz yer kaplayan verileri silerek kullanıcılara ve sistemlere yardımcı oluyor. Bu işlemi isteğe bağlı olarak manuel ya da arka planda çalışarak otomatik olarak yerine getiren uygulama, ayrıca içerisine konumlandırılan özel bölüm üzerinden kişilere RAM hakkında genel bilgiler de sağlayabiliyor.
35.3 MB boyutundan hazırlanan MemoryKeeper isimli faydalı uygulamaya buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id689992800?mt=12 Yorum Yaz
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EddyCue 6 yıl
harbi purge komutu icin ozel app gelistirmisler.
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Vipracing 6 yıl
Ara sıra kaçırdığım güzel programlar olur buda onlardan birisiymiş haber sayesinde öğrendim ve mutlu mesut kullanıyorum emeğinize sağlık
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dedehakan 6 yıl
purge komutu var onu kullanın.. buda büyük ihtimalle onu kullanıyor... terminali açın purge yazın ramde inactive kısımları temizlesin...i
1 Yanıt Yanıtla +1
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