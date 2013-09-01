MemoryKeeper, Mac bilgisayar sistemlerinin belleğini temizleyerek performans artışı sağlayabiliyor

Mac ya da Windows bilgisayar sistemlerinin performans sorunlarının başında RAM yani bellek gelir. Kullanıcıların istekleri dışında açılan uygulamalar ya da kullanıldıktan sonra kapatılmasına rağmen bellek üzerinde yer kaplamaya devam eden farklı araçlar, bilgisayarların yavaşlamasına hatta çoğu zaman kilitlenmesine yol açar.

Bu sorunların önüne geçmek için Mac OSX 10.6 ve üzeri sistemler için KROMTECH ALLIANCE CORP. tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan MemoryKeeper, oldukça sade ara yüzü ve geliştirilen özel algoritması ile RAM içerisinde gereksiz yer kaplayan verileri silerek kullanıcılara ve sistemlere yardımcı oluyor. Bu işlemi isteğe bağlı olarak manuel ya da arka planda çalışarak otomatik olarak yerine getiren uygulama, ayrıca içerisine konumlandırılan özel bölüm üzerinden kişilere RAM hakkında genel bilgiler de sağlayabiliyor.

35.3 MB boyutundan hazırlanan MemoryKeeper isimli faydalı uygulamaya buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id689992800?mt=12