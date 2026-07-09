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    Apple'dan Mac kullanıcılarına uyarı: Bu diskler artık desteklenmeyecek!

    Apple, gelecek yıl macOS 28'in gelmesiyle bazı Mac kullanıcılarını etkileyecek önemli bir depolama uyumluluğu değişikliğini duyurdu: Şifrelenmiş HFS+ sürücüler artık desteklenmeyecek!

    macOS 28 şifrelenmiş Mac OS Extended disk desteğini kesiyor Tam Boyutta Gör
    Apple, macOS 28'in artık şifrelenmiş Mac OS Extended (HFS+) disk birimlerini desteklemeyeceği konusunda uyarıda bulunan yeni bir destek belgesi yayınladı. Harici sürücüde ya da başka bir depolama aygıtında hala şifrelenmiş Mac OS Genişletilmiş (HFS+ olarak da biliniyor) birimi kullanıyorsanız, yeni macOS’e geçmeden önce diskin şifresini çözmeniz ya da yeniden biçimlendirmeniz gerekecek. Aksi takdirde, macOS 28 artık bu şifrelenmiş birimi desteklemeyecek, bu da yeni işletim sistemiyle kullanmaya devam edemeyeceğiniz anlamına geliyor.

    macOS 28, şifrelenmiş Mac OS Extended (HFS+) disk birimlerini desteklemeyecek

    Değişiklik yalnızca şifrelenmiş Mac OS Extended birimleri için geçerli. HFS+ sürücünüz şifrelenmemişse, Apple bunun macOS 28 ve sonraki sürümlerle çalışmaya devam edeceğini söylüyor. Bu hamle, Apple'ın macOS High Sierra ile Mac'ler için varsayılan dosya sistemi haline gelen ve zaten yerleşik şifreleme desteği içeren Apple Dosya Sistemi'ne (APFS) uzun süredir devam eden geçişini sürdürüyor.

    macOS 26 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran Mac’lerde şifrelenmiş HFS+ birimi bağlandığında sürücü adıyla birlikte bir bildirim çıkacak. Bildirim, kullanıcılara macOS 28'e yükseltmeden önce hazırlanmaları için yeterli zamanı verecek. Bildirim alınmaması durumunda Disk İzlencesi’nden de  biçim ve şifreleme durumu kontrol edilebilecek. Birim hem Mac OS Extended hem de Şifrelenmiş olarak görünüyorsa, macOS 28 yüklendikten sonra artık bağlanılamayacak.

    Apple, herhangi bir değişiklik yapmadan önce etkilenen sürücüde depolanan her şeyin yedeklenilmesini öneriyor. Verileriniz güvende olduktan sonra, sürücüyü APFS kullanarak yeniden biçimlendirebilir ya da mevcut birimin şifresini çözebilirsiniz. Yeniden biçimlendirme tüm verileri kalıcı olarak silerken, şifre çözme işlemi sürücüyü kullanmaya devam etmenizi ve hatta içeriğini silmeden daha sonra APFS'ye dönüştürmenizi sağlıyor.

    Apple ayrıca bu şifre çözme seçeneğinin şifrelenmiş Time Machine yedekleme diskleri için geçerli olmadığını belirtiyor. Bu nedenle, bu sürücüleri kullanan kullanıcıların güncellemeden önce buna göre plan yapmaları gerekiyor. Büyük şifrelenmiş birimlerin şifresinin çözülmesi de uzun zaman alabiliyor, bu nedenle macOS 28'i yüklemeden çok önce işlemi tamamlamanız önerilir.

    Apple, şifrelenmiş HFS+ birimlerine desteği neden kaldırdığını açıklamamış olsa da, bu karar, modern Mac'lerde standart dosya sistemi olarak APFS'ye odaklanmasıyla uyumlu. macOS 28, sonbaharda yayınlanacağından hâlâ eski şifrelenmiş HFS+ sürücüleri kullananların verilerini yedeklemeleri, APFS'ye geçmeleri ve uyumluluk sorunu yaşamamaları için bolca vakitleri var.

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