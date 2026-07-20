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    Apple'ın iptal ettiği Mac Pro'lar sızdırıldı: M3 Extreme ve dahası

    Apple'ın iptal ettiği Mac Pro projeleri gün yüzüne çıktı. Şirketin M2 Extreme ve M3 Extreme işlemcileriyle birlikte iki farklı Mac Pro modelini rafa kaldırdığı belirtiliyor.

    Apple'ın iptal ettiği Mac Pro'lar sızdı: M3 Extreme ve dahası Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu yıl mart ayında Mac Pro serisini sonlandırmasının ardından dikkat çekici yeni bilgiler ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı rapora göre şirket, piyasaya çıkmayan iki farklı Mac Pro modeli ile M2 Extreme ve M3 Extreme işlemcilerini geliştirmiş ancak daha sonra tüm projeleri iptal etmiş.

    M3 Extreme hiç çıkmayacakmış

    İddiaya göre Apple'ın geliştirdiği Extreme serisi işlemciler, Ultra ailesinin üzerinde konumlandırılacaktı. Örneğin M3 Extreme'in, M3 Ultra'daki 32 çekirdekli CPU ve 80 çekirdekli GPU yapılandırmasının yaklaşık iki katını sunması planlanıyordu. Böylece Apple Silicon ailesinin şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi olması hedefleniyordu.

    Ancak yüksek üretim maliyetleri ve 10 bin doların üzerinde fiyat etiketine sahip olması beklenen Mac Pro'ya yönelik sınırlı talep beklentisi nedeniyle Apple bu planlardan vazgeçti. Şirketin, maliyet ve satış potansiyelini göz önünde bulundurarak Extreme serisini tamamen iptal ettiği belirtiliyor. Apple'ın iki farklı Mac Pro modeli üzerinde çalıştığı da sızıntılar arasında.

    Apple'ın iptal ettiği Mac Pro'lar

    Bunlardan ilki, J190 kod adlı ve M3 Ultra işlemcili Mac Pro modeli. Bu cihazın, 2025'in başında M3 Ultra'lı Mac Studio ile birlikte tanıtılması planlanırken son aşamada iptal edildiği paylaşıldı. İkinci model ise J170 kod adını taşıyan Intel tabanlı bir Mac Pro olarak. Apple Silicon'a geçiş süreci devam ederken geliştirildiği belirtilen bu modelin, özellikle PCIe ekran kartı desteğine ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcıları hedeflediği belirtiliyor.

    Rapora göre Mac Pro'nun geleceğini belirleyen en önemli etken ise Mac Studio oldu. Apple, 2023 yılında Mac Pro ve Mac Studio modellerini aynı M2 Ultra işlemciyle satışa sundu. Bu durum, yalnızca PCIe genişleme yuvaları sunan Mac Pro'nun yaklaşık iki kat daha yüksek fiyatını haklı çıkarmasını zorlaştırdı. Mark Gurman, Apple'ın yakın gelecekte Mac Pro serisini yeniden hayata geçirmesini beklemiyor.

    Bunun yerine şirket, odağını daha uygun fiyatlı Mac Studio serisine çevirirken, sonbahar döneminde M5 Ultra işlemcili yeni Mac Studio modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

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