Menü barından hızlı notlar için hazırlanan Ideally artık ücretsiz

Sergii Iamkovyi tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Ideally, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.

Verimli çalışılmasına dayanan bir uygulama olan Ideally, yüklendiği sistemlerin üst barına yerleşiyor ve buradan hızlı notlar alınmasına imkan tanıyor. Benzerlerinden farklı olarak bu bölümü Dropbox temelli dosya paylaşımı ve yedekleme için de kullanabilen uygulama, ayrıca menü barından ayrılarak ekranın istenilen bölümünde çalışma gösterebiliyor ve sürekle bırak mantığıyla kullanılabildiği için büyük zaman kazancı sağlayabiliyor.

Daha önce 15 TL'ye satılan Ideally, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.