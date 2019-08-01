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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Merakla beklenen Samsung Galaxy Tab S6 resmen tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni tabletini resmen duyurdu. Snapdragon 855, çift arka kamera ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip Galaxy Tab S6 ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
3,4b
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17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, amiral gemisi özelliklere sahip Galaxy Tab S6 adlı yeni tabletini resmen duyurdu. Cihaz, Snapdragon 855 yonga seti ile piyasaya sürülen ilk tablet olma özelliği taşıyor.
Ayrıca Bkz. "2019 model iPhone'lar Apple Pencil desteği ile gelebilir"
Dahası da var. Galaxy Tab S6, tablet dünyasında çift kamera ile donatılmış ilk model oldu. İmza attığı bir diğer ilk ise ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatılmış olması.

Dört stereo hoparlör

Metal gövdeye sahip olan tabletin arka tarafında S Pen için ayrılmış bir yuva var. Stylus kalem bu yuvaya yerleştirildiğinde şarj ediliyor. Aynı zamanda kullanıcının ekrana dokunmadan cihazda gezinmesini sağlayan yeni bir özellik sunduğunu belirtelim.
Galaxy Tab S6, 2560 x 1600 piksel çözünürlükte 10.5 inç Super AMOLED ekrana sahip. Sürükleyici bir ses deneyimi için AKG ve Dolby Atmos imzalı dört stereo hoparlör ile geliyor.

Çift arka kamera

Samsung'un yeni tableti 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı sunan iki varyant olarak satılacak. 7.040 mAh kapasiteli pil içeren cihazın yanında gelen S Pen ise 0.35 mAh'lik bir bataryadan güç alıyor.
Galaxy Tab S6'nın arkasında 13 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel 123 derecelik ultra geniş açılı lensten oluşan çift kamera sistemi var. Önünde ise 8 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor. Masaüstü PC deneyimi için Samsung DeX'i destekleyen tablete klavye de bağlanabiliyor.
Galaxy Tab S6 gri, pembe ve mavi olmak üzere üç renkte satın alınabilecek. Tabletin 6 GB RAM'li versiyonu 649 dolar, 8 GB RAM'li modeli ise 729 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.


https://news.samsung.com/us/samsung-galaxy-tab-s6-new-tablet-enhances-creativity-and-productivity/ Yorum Yaz
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Led Zeppelin 6 gün xxxx1
Herhangi bir android cihazın hali hazırda mouse desteği oluyor yaklaşık 5-10 yıldır.
Yanıtla +13
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kaya0 6 gün
Siz de okurken fiyat kısmını atlıyor musunuz benim gibi

Fiyatla ilgili bir örnek:
Eylül 2013
Dolar 2 TL
Note 10.1 2014 edition fiyatı: 599 $
Türkiye fiyatı: 1699 TL
Yani düz hesap dolar 2 iken fiyatı 2,85 ile çarpmışlar
--------------------
Şimdi yeni model için
650 $
Dolar/TL: 5,60
Katsayı: 7,98
TL Fiyatı: Yaklaşık 5200 TL
Vergileri unutmuşuz :)
%20 "üretmiyoruz nasılsa birileri üretiyor vergisi" ile 6240 TL olur
Hadii, al alabiliyorsan


Siz de okurken fiyat kısmını atlıyor musunuz benim gibiFiyatla ilgili bir örnek:Eylül 2013Dolar 2 TLNote 10.1 2014 edition fiyat...
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ferrari.61 6 gün
Android olması mousu desteklediğini gösterir.
Yanıtla +5
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Executor Arhentir 4 gün
Haber için teşekkürler.
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Guest-CA941C94E 5 gün
Ve tahmin ettigim gibi diger yorumlarim da silindi. :-) Bu da bu sitenin artik tamamen applehaber oldugu ve kullanicilarna ozgur yorum yapma firsati sunmayan, yorumlari (herhangi bir kufur vs. icermemesine karsin.) silmek sureti ile sansurleyen ve bu sekilde kendi dusunceleri ile uyusmayan kisileri susturmaya calisan bir platform haline geldi. Dolayisiyla burada artik isim olmaz.
Ha, bu yorumu ister silin ister silmeyin. Ben zaten hesabimi siliyorum bu son yorumu yazdiktan sonra.
BYE BYE APPLEHABER!
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kayamtky 5 gün
Apple gibi 4:3 formatlı 12,9 inch tablet niye çıkarmıyorlar acaba, evet büyük tablet taşınabilir olmaya uygun değil ama ona da ihtiyaç var.
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canobeg 6 gün
Şimdi yukarda arkadaşın biri kendince hesap yapmış 6200tl lerde bir fiyatla satılır demiş ama
749 dolar olan ipad pro 11 5300tl den satılırken(hepsiburd)
649 dolar olan bir cihaz en fazla 4500tl gibi bir rakam olur bence
Neyse ben iki cihazında artı ve eksilerinden bahsedeyim belki bi yararım dokunur
1)Performans: her iki cihazda en güncel işlemcilerle çalışıyor birbirinden aşağı kalır yok.günlük hayatta hiç bir fark hissetmezsiniz.ama kabul etmek gerekir a12x çok daha uzun süre elverişli kullanılır neredeyse pclerde kullanılan i7 lerle yarışır seviyede.
2)Ekran: ipad ips tabs6 amoled panel kullanıyor.samsung görüntü kalitesi ve renkler olarak appledan bir gömlek üstün diyebiliriz. Fakat tabs6 da 60 hz yenileme oranı varken ipad de 120hz tazeleme oranı vardırki görüntü geçişleri yağ gibi pürüzsüz bir şekilde akar.(ikisini kıyaslarsak ben ipad ekranını tercih ederdim)
3)Tasarım: zevkler ve renkler tartışılmaz ikiside yakışıklı :)
4)Ses: iki cihazda da 4 hoparlör var fakat ipad deki ses kalitesi ve dolgunluğuna tabs6 in yetişeceğini düşünmüyorum
5)Uygulama desteği:ipad deki uygulama desteği muazzam gerçekten birçok profosyonel uygulamaya sahip.google market telefonlar için mükemmel olsada tablete özel olan uygulama desteği zayıf gelişmesini ümid ediyorum.oyunlarda sorun yok iki markette hemen hemen aynı.
6)Yazılım: ipados herhangi bir android tabletten daha iyi ve pratik olmasına rağmen samsung oneui da onu çok yakından takip ediyor.ve dosya yöneticisi olarak samsung daha kullanışlı pc yi aratmıyor.
Asıl gelelim en önemli konuya
Samsung dex yukarıda bahsettiğim tüm küçük dezavantajları kapatıyor ve ipad 11 in önüne geçiyor bence.
Tam anlamıyla bir pc deneyimine yakın bir deneyim sunuyor.
Mouse bir kere pc ile aynı yeteneklere sahip.çoklu pencere olayıda çok kullanışlı.
Ben iosun saçma kurallarıyla uğraşamam diyen samsung alsın bir pc ye ihtiyaç duymadan kullanır.fakat ipad in yanına mutlaka bir notebooka ihtiyaç duyarsın.
Ama eğlenceli animasyonlarla kaliteli programlar kullanmak isteyen ipad alsın.
Ben şuan halihazırda bir ipad 11 sahibiyim işim gereği fotoğraflar çekip üzerine notlar alıyorum ufak tefek amatör çizimler yapıyorum videolar editliyorum fotoğroflar düzenliyorum aşırı memnunum.
Tab s6 geldiğinde bir alıp onuda denemek niyetim .bakalım hangisini seçicem 😅

2 Yanıt Yanıtla +2
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niyatovic 6 gün canobeg
4. maddeyi bir daha düşün istersen...
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mehmet_75 4 gün canobeg
Yazdıklarınıza genel olarak katılıyorum. Telefonda android ve özellikle note serisini tercih etmeme rağmen iş tablet olayına gelince ipad tek seçenek maalesef. 5 yıldır ipad air kullanıyorum. Artık performans olarak yetersiz gelmeye başladığını internet tarayıcıda çoklu sekmelerde hissettirse de uygulama bazında 1 belki 2 yıl daha işimi görecek gibi. Şimdi bakıyorum ipad'ı artık kenara koysam onun yerine ne ile devam edeyim diye; istediğim performans özelliklerinde iş fiyata gelince dönüp dolaşıp yine ipad'e geliyorum. Şu anda almaya karar versem tercih edeceğim tablet muhtemelen sıfır olmasa da 2.el ipad pro 10,5 olacak. Ancak tablet olarak android ile devam edecek olsam kalem destekli tab s6'yı bende denemek isterdim. Bu yüzden sayın canobeg bu tableti almanız durumunda tecrübe ve yorumlarınızı da okumak isterim. Şu aralar 3000 TL gibi rakamı bir tablete vermek istemediğim için halen bekliyorum. İpad air ile bu sürede devam edeceğim.
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cumur 6 gün
çok geç kaldılar bunu yıllar önce çıkarmaları gerekiyordu
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afsin07 6 gün
İsmini yeni duydum merakla nasıl bekleyeyim
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Johan Elmander 6 gün
Hardware ne kadar iyi olsa da android tabletler ölü bir segment artık.
Google'a teşekkürler. Tablet özel versiyondan (honeycomb) nereye geldik.
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Spider_hip 6 gün
Seneler önce ilk tabletler çıktığında hevesle almıştım 1-2 model, sonra beni sarmadı. Yani aynısı telefonda var, sırf daha büyük diye ihtiyaç duymadım. Şimdide yani param olsa bunun yerine çıkacak olan galaxy fold'u alırım. Zaten açılınca tablet gibi olur. Artı tüm telefon özellikleriyle beraber. Yani ya da ben bir şeyleri görmüyorum.
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kaya0 6 gün
Siz de okurken fiyat kısmını atlıyor musunuz benim gibi

Fiyatla ilgili bir örnek:
Eylül 2013
Dolar 2 TL
Note 10.1 2014 edition fiyatı: 599 $
Türkiye fiyatı: 1699 TL
Yani düz hesap dolar 2 iken fiyatı 2,85 ile çarpmışlar
--------------------
Şimdi yeni model için
650 $
Dolar/TL: 5,60
Katsayı: 7,98
TL Fiyatı: Yaklaşık 5200 TL
Vergileri unutmuşuz :)
%20 "üretmiyoruz nasılsa birileri üretiyor vergisi" ile 6240 TL olur
Hadii, al alabiliyorsan


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ferrari.61 6 gün
Android olması mousu desteklediğini gösterir.
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