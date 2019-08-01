Merakla beklenen Samsung Galaxy Tab S6 resmen tanıtıldı

Samsung, amiral gemisi özelliklere sahip Galaxy Tab S6 adlı yeni tabletini resmen duyurdu. Cihaz, Snapdragon 855 yonga seti ile piyasaya sürülen ilk tablet olma özelliği taşıyor.

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Dahası da var. Galaxy Tab S6, tablet dünyasında çift kamera ile donatılmış ilk model oldu. İmza attığı bir diğer ilk ise ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatılmış olması.

Dört stereo hoparlör

Metal gövdeye sahip olan tabletin arka tarafında S Pen için ayrılmış bir yuva var. Stylus kalem bu yuvaya yerleştirildiğinde şarj ediliyor. Aynı zamanda kullanıcının ekrana dokunmadan cihazda gezinmesini sağlayan yeni bir özellik sunduğunu belirtelim.

Galaxy Tab S6, 2560 x 1600 piksel çözünürlükte 10.5 inç Super AMOLED ekrana sahip. Sürükleyici bir ses deneyimi için AKG ve Dolby Atmos imzalı dört stereo hoparlör ile geliyor.

Çift arka kamera

Samsung'un yeni tableti 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı sunan iki varyant olarak satılacak. 7.040 mAh kapasiteli pil içeren cihazın yanında gelen S Pen ise 0.35 mAh'lik bir bataryadan güç alıyor.

Galaxy Tab S6'nın arkasında 13 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel 123 derecelik ultra geniş açılı lensten oluşan çift kamera sistemi var. Önünde ise 8 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor. Masaüstü PC deneyimi için Samsung DeX'i destekleyen tablete klavye de bağlanabiliyor.

Galaxy Tab S6 gri, pembe ve mavi olmak üzere üç renkte satın alınabilecek. Tabletin 6 GB RAM'li versiyonu 649 dolar, 8 GB RAM'li modeli ise 729 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

https://news.samsung.com/us/samsung-galaxy-tab-s6-new-tablet-enhances-creativity-and-productivity/