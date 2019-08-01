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2019 model iPhone'lar Apple Pencil desteği ile gelebilir

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone'ların Apple Pencil desteği sunacağı söyleniyor. Citi Research tarafından hazırlanan raporda stylus kalemle ilgili önemli detaylar var.
6 gün
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, iPad'ler için Apple Pencil'ı çıkardığı günden beri birçok kişi iPhone'ların ne zaman stylus kalemi destekleyeceğini merak ediyordu. Şimdiye kadar Apple Pencil, iPad serisine özeldi ancak bu durum 2019 iPhone modelleri ile değişebilir.
Ayrıca Bkz. "Finans şirketi Capital One siber saldırıya uğradı, 106 milyon kullanıcının verisi çalındı"
Citi Research tarafından hazırlanan bir rapora göre nihayet iPhone'lara Apple Pencil desteği geliyor. Stylus kalem ilk kez bundan dört yıl önce tanıtılmıştı. Dolayısı ile artık iPhone'larda da kullanılabilme zamanı gelmiş gibi görünüyor.

Söylentiler geçen yıla dayanıyor

Daha önce de iPhone'lara Apple Pencil desteğinin geleceğine dair söylentiler çıkmıştı. Hatta geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Apple'ın bu konuyla ilgili yeni bir tedarikçiyle anlaşma imzaladığı bildirildi. Ancak 2018'de piyasaya sürülen iPhone'larda bu özellik sunulmadı.


https://www.businessinsider.my/apple-iphone-11-rumors-pencil-support-2019-7)/?r=US&IR=T Yorum Yaz
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atilasat 6 gün en beğenilen
sen istiyor pencil verecek 100 dolar daha
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Xloud 6 gün
World first phone with pen!
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cumur 1 gün
iphone 11 note x plus
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LGatakan 3 gün
Halihazırda apple pencil kullanan biri olarak o kadar iri ve ağır bir kalemin iphone'da kullanılacak olması bana saçma geliyor.
Iphone'lar için daha ufak bir pencil yapmaları lazım
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ofamof 5 gün
Şimdi efendim şöyle söyleyeyim.
Yeni çıkan Iphone'lar uyumlu olacaktır ama tabi ki Apple Pencil ayrı satılır.
Bkz 2. ve 3. nesil Apple Pencil fiyatları:
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Saygılar
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Faramir 5 gün ofamof
Eğer durum böyleyse fazla satışı olacağını sanmıyorum.
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W.Amadeus 5 gün
Vallahi yıldım, her konuda aynı yorumlar. Apple bazıları için iyice takıntıya dönüşmüş.
Beğenmediysen alma, neyin kafası bu
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FreeRun 6 gün
Şu telefonların şarjı ne zaman 3 gün gidecek?
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ymhaslaman 6 gün
Epıl pensılı nereye sokacaz aga? Derler...
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expressimo 6 gün
Apple bu hareketle bittiğini kanıtladı sovyetler gibi çöküyor...
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muratkaya 6 gün
Devrimsel bir yenilik. Telefonda kalem kullanma fikri ancak Apple gibi çığır açan bir markadan çıkabilirdi zaten. Helal olsun Apple.
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APOLL0 6 gün
Önümüzdeki 10 yıl kutudan kalem çıkmayacak mı geyiği döner artık.
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abrenax 6 gün
Yani kalem ayrı olarak mı kullanılacak, yoksa note serisi gibi bütünleşik mi o önemli. Tabi kalemli diye fiyat da uçuk olursa yine anlamı olmaz.
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akıllı telefon, apple pencil ve
5 etiket daha cep telefonu stylus kalem Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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