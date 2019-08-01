2019 model iPhone'lar Apple Pencil desteği ile gelebilir

Apple, iPad'ler için Apple Pencil'ı çıkardığı günden beri birçok kişi iPhone'ların ne zaman stylus kalemi destekleyeceğini merak ediyordu. Şimdiye kadar Apple Pencil, iPad serisine özeldi ancak bu durum 2019 iPhone modelleri ile değişebilir.

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Citi Research tarafından hazırlanan bir rapora göre nihayet iPhone'lara Apple Pencil desteği geliyor. Stylus kalem ilk kez bundan dört yıl önce tanıtılmıştı. Dolayısı ile artık iPhone'larda da kullanılabilme zamanı gelmiş gibi görünüyor.

Söylentiler geçen yıla dayanıyor

Daha önce de iPhone'lara Apple Pencil desteğinin geleceğine dair söylentiler çıkmıştı. Hatta geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Apple'ın bu konuyla ilgili yeni bir tedarikçiyle anlaşma imzaladığı bildirildi. Ancak 2018'de piyasaya sürülen iPhone'larda bu özellik sunulmadı.

https://www.businessinsider.my/apple-iphone-11-rumors-pencil-support-2019-7)/?r=US&IR=T