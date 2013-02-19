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Meraklı ayı,soğuk suda yıkama deneyini bastı

6 yıl
10,6b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Meraklı ayı da Samsung’u tercih etti, postunu Eco Bubble ile yıkadı. Düşük ısıda sıcak sudaki kadar etkin yıkama özelliğine sahip olan Samsung Eco Bubble çamaşır makinelerine siz de bayılacaksınız.
 

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mindtrap 6 yıl
Samsung sayfasında 2 kişi olumsuz yorum yapmış, makine düzgün temizlemiyormuş. Ben de bu yorumları okuduktan ve donanım haber forum'undaki yorumları okuduktan sonra bubble teknolojili Samsung almaktan vazgeçtim
Alman üretimi (bazısı başka ülkelerde üretiliyor) bir Siemens makine aldım, gerçekten çamaşır makinemden memnunum, özellikle leke çıkarma ve durulamadan önce sıkma yaparak deterjanı tamamen temizliyor olması, alerjik bünyemi oldukça rahatlattı.
Tavsiyem çamaşır makinesi konusunda Siemens olacak
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Kemal K. 6 yıl
Samsung dh e ne kadar ödüyor acaba
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-gg- 6 yıl
Güzel reklam
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theyapici 6 yıl
güzel reklam ama ayıyı ilk görünce anlamıştım
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sinyorahıskalı 6 yıl
güzel düşünülmüş bir reklam olmuş.
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Gt95 6 yıl
o nasıl bir ayı oyle tırstım resmen :D
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WarSaw 6 yıl
Güzel reklam
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AnGets 6 yıl
Ahahaha..:D

Çok güzel reklam olmuş..

İnce ayrıntılara dikkat etmişler, bazı sahnelerde orjinal ayı hareketlerini de kullanmışlar..
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SAITAMA 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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arel.gr 6 yıl
ev tipi camasiryikama makinesinde bubble infilak teknigi kullanilabildiyse ve bu uygulama metalurjide ultrasonic yikatmadaki kadar verimliyse samsung'a cok kazandiracak !
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Srcn81 6 yıl









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