Meraklı ayı,soğuk suda yıkama deneyini bastı

Meraklı ayı da Samsung’u tercih etti, postunu Eco Bubble ile yıkadı. Düşük ısıda sıcak sudaki kadar etkin yıkama özelliğine sahip olan Samsung Eco Bubble çamaşır makinelerine siz de bayılacaksınız.

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