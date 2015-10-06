Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meraklı gözleri uyaran Mac uygulaması FaceAlert, ücretsiz yapıldı

3 yıl
924
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Meraklı gözleri uyaran Mac uygulaması FaceAlert, ücretsiz yapıldı
Shore Think adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan FaceAlert, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.
İlginç bir amaç doğrultusunda hazırlanan FaceAlert uygulaması, temel olarak kişilerin arkasında ona bakan birisi olup olmadığını gösteriyor. Bunu bilgisayarların ön kamerası ve özel görsel algoritması ile yerine getiren uygulama, arkadan birisi ekranı izliyorsa hemen uyarı veriyor ve arka planda alışma gösteriyor.
Bilgi güvenliğine önem verenlere hitap eden FaceAlert, an itibariyle 3 TL yerine ücretsiz elde edilebiliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Teufel 3 yıl

Farklı bir uygulamaymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Huawei G8 ön inceleme videosu 3 yıl Dijital Perde : Marslı Film İncelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim