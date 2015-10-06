Meraklı gözleri uyaran Mac uygulaması FaceAlert, ücretsiz yapıldı

Shore Think adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan FaceAlert, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

İlginç bir amaç doğrultusunda hazırlanan FaceAlert uygulaması, temel olarak kişilerin arkasında ona bakan birisi olup olmadığını gösteriyor. Bunu bilgisayarların ön kamerası ve özel görsel algoritması ile yerine getiren uygulama, arkadan birisi ekranı izliyorsa hemen uyarı veriyor ve arka planda alışma gösteriyor.

Bilgi güvenliğine önem verenlere hitap eden FaceAlert, an itibariyle 3 TL yerine ücretsiz elde edilebiliyor.