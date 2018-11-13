Mercedes A Serisi iki yeni dizel seçeneğiyle büyüyor

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Mercedes A Serisi iki yeni dizel seçeneğiyle genişliyor. Seriye eklenen A 200 d Sport ve A 220 d AMG Line modellerini siparişe açan Alman üretici, ilk teslimatları yıl bitmeden yapmaya hazırlanıyor. Satış fiyatları da sırasıyla 28 bin 805 pound ve 31 bin 575 pound olarak belirlenmiş.

Teknik detaylar

Mercedes A Serisi’ne katılan iki yeni model de farklı güç çıkışlarına sahip 2.0 litrelik dizel üniteden güç alacak. İlk olarak Mercedes E 220 d modelinde karşımıza çıkan bu büyük motor, A 200 d seçeneğinde 150 beygir güç ve 320 Nm tork üretecek. Bu da otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlamasına ve maksimum 220 km/s hıza çıkabilmesine imkan verecek. A 220 d seçeneği ise 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 1.1 saniye daha erken tamamlayabilecek. Maksimum hızı ise 235 km/s olacak. Her iki versiyon da 8 ileri otomatik şanzımanla eşlenecek ve yalnızca önden çekiş seçeneği bulunacak.

Mercedes A 200 d modelinde hem Sport hem de AMG Line seçeneği bulunacak. Otomobilin standart ekipmanları arasında 17 inç alaşım jantlar, LED farlar, kumaş ve suni deri karışımı malzemeler ve iki adet 7 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunacak. AMG Line paketinde ise 18 inç jantlar bulunurken, AMG’ye özel gövde parçaları ve ızgara da tasarıma renk katacak. İç tarafta ise spor direksiyon ve deri koltuklar bulunacak.

Ayrıca satın alınabilecek donanımlar

Mercedes A 220 d modeli ise yalnızca AMG Line paketiyle satın alınabilecek. Her iki pakette de bol bol opsiyon bulunacak. Bunlar arasında Executive paketi (10.25 inç ekran, aktif park asistanı, ısıtmalı ön koltuklar), Premium paketi (10.25 inç ekran, ambiyans aydınlatması, anahtarsız giriş, üst seviye ses sistemi) ve Premium Plus paketi (Premium pakete ek olarak elektrikli ön koltuklar, panoramik tavan ve multibeam LED farlar) yer alıyor.