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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli elektrikli SUV Türkiye'de: İşte Seres 3 fiyatı ve özellikleri

    Şubat ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunulan Seres 3'ün tasarımı, özellikleri ve fiyatı haberinizde. Seres 3'ün distribütörü ise Şahsuvaroğlu Otomotiv.
    19 Şubat 2021, 15:00 (9 sa.)
    7,7b
    156
    29
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Çinli elektrikli SUV Türkiye'de: İşte Seres 3 fiyatı ve özellikleri
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    Çinli DFSK'nın elektrikli SUV modeli Seres 3, Şahsuvaroğlu Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye'de satışa sunuldu. Bu sayede ülkemizdeki elektrikli otomobil çeşitliliğini artıran Seres 3'ün fiyatı 440.000 TL.

    Seres 3'te 120 kW güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede araç yüzde 25'lik (düzenlemeden önce yüzde 7) ÖTV dilimine giriyor. 2WD olarak satışa sunulan araçta daimi mıknatıslı senkron motor ön tekerleklere güç veriyor. Seres 3'ün maksimum hızı da 155 km/s ile sınırlandırılmış.

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    Elektrikli SUV'da 52,7 kWh kapasiteli lityum iyon batarya bulunuyor. Söz konusu bataryanın Seres 3'e sağladığı sürüş menzili WLTP'ye göre 300 kilometre. DC hızlı şarj desteğine sahip olan bataryanın yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşması 30 dakika sürüyor. AC normal şarj söz konusu olduğunda ise bataryanın boş halden tam doluma ulaşması için 8 saat gerekiyor.

    Çinli elektrikli SUV Türkiye'de: İşte Seres 3 fiyatı ve özellikleri
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    C segment bir SUV olan Seres 3'ün uzunluğu 4385 mm, genişliği 1850 mm, yüksekliği 1650 mm, aks mesafesi ise 2655 mm olarak açıklandı. Otomobilin donanımları arasında gündüz farları, halojen farlar, LED stoplar, elektrikli katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, ön-arka park sensörü ve 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar bulunuyor.

    Seres 3'ün iç mekanında da otomatik klima, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli sürücü koltuğu, ön-arka kol dayama, smart key, 12V güç çıkışı, sürüş esnasında kayıt kamerası, 10.25 inç dijital gösterge, 10.25 inç multimedya ekranı, navigasyon, Bluetooth bağlantısı, kablosuz şarj ve 360 derece çevre görüş sistemi gibi özellikler bulunuyor. Güvenlik tarafında ise çarpışma önleme sistemi, şeritten çıkış uyarısı, hız sabitleyici ve yokuş kalkış desteği gibi özellikler söz konusu.



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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    TOGG'cular için bir referans olabilir menzili 300 km olan Çin aracı -ki adamların üretmediği şey yok- ona göre TOGG'a bir fiyat biçin. Çıktığında fiyatı görünce apışıp kalmayasanız diye...
    TOGG'cular için bir referans olabilir menzili 300 km olan Çin aracı -ki adamların üretmediği şey yok- ona göre TOGG'a bir fiyat biçin. Çıktığında fiyatı görünce...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    kyhnzcn (Kayahan Özcan) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    440.000 TL veriyorum 155 KM/S den yukarı çıkamıyorum öyle mi? Kalsın anam
    Yanıtla +7
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    Sierre34 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buram buram dandiklik kokuyor.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A...O.... (A O) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dfsk pişmanlıktır, tam 1 ay önce mega van model araç aldım ikinci el almadan önce de servis ve sanayide çok kişi ile görüştüm parça tedariği konusunda sıkıntı olur mu diye hep olumlu cevap verdiler. Araç 10 gündür serviste sorunun ne olduğunu dün çözdüker. Bilindik bir araçta sorun 1 günde parça tedariği ile çözülebilirken 10 gün oldu sorun anlaşıldı ve parça bekleniyor. Sözüm o ki globalde yaygın araçlara yönelmek lazım ustası bol parçası kolay bulunur olsun. Almadan önce çok uyardılar çevremdeki insanlar ama kendi bildiğimi okuyup ilk kez yanıldım, tavsiyem globalde yaygın araçlar alın gerekirse Renault Twizy alın ama bunu almayın servis bile araçta ne sorun olduğunu anlamıyor ??
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    D Dellialli 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çin'den aldığını bir iğne dahi oradaki Uygurlar için zulüm demektir.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çakma tiguana benziyor.
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    BOLDVIPER 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    şu araba 150 bin anca eder bu özelliklerle markete gitmelik araba 155 i geçme , 30dk %60 sarj , 300km menzil


    yakıttan tasarruf etmek ıcın uretlıen elektrıklı aracın fiyatı yarım milyon.. daha fazla özellik olan araçlar c sınıfı suan leon felan daha avantajlı ustelık kalan paraya ömur boyu gezersın bakım yaparsın araca
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    Teknode (Cem ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Togg gelecekti. Vay be
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli araçlara ÖTV zammı geldiğine göre artık distribütörler gönül rahatlığıyla elektrikli modellerini getirebilir.
    Şu ÖTV zammı için az diretmediler içten yanmalı araç satışları baltalanacak diye helal olsun.
    Hem zam isteyip hükümete yaranıyorsun hem de kendi satışlarını dengede tutuyorsun bir taşla iki kuş!
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    A amadeus99 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Ötv zammı için distribütörü suçlayıp hükümeti suçlamamak.

    Bambaşkaymışsın.
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    kuruwa (hasan uçar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    O fiyat ne öyle 18 yılda yaratılan yeni türkiye..
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    1 19can84 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    müstakil evi ve şehirlerarası kullanmak için başka arabası olmayan insan için çekilecek çile değil bu elektrikli otomobil işi.
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    #ism@il 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tiguan a benziyor.

    Fiyatı da ucuzmuş
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    O fiyatla bir tane satabilirlerse büyük bir başarı.
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    Galeri, seres 3 fiyatı ve
    5 etiket daha elektrikli suv Türkiye Haberleri çinli araçlar şahsuvaroğlu seres 3 Bilim ve Teknoloji
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