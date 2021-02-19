Çinli elektrikli SUV Türkiye'de: İşte Seres 3 fiyatı ve özellikleri

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Çinli DFSK'nın elektrikli SUV modeli Seres 3, Şahsuvaroğlu Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye'de satışa sunuldu. Bu sayede ülkemizdeki elektrikli otomobil çeşitliliğini artıran Seres 3'ün fiyatı 440.000 TL.

Seres 3'te 120 kW güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede araç yüzde 25'lik (düzenlemeden önce yüzde 7) ÖTV dilimine giriyor. 2WD olarak satışa sunulan araçta daimi mıknatıslı senkron motor ön tekerleklere güç veriyor. Seres 3'ün maksimum hızı da 155 km/s ile sınırlandırılmış.

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Elektrikli SUV'da 52,7 kWh kapasiteli lityum iyon batarya bulunuyor. Söz konusu bataryanın Seres 3'e sağladığı sürüş menzili WLTP'ye göre 300 kilometre. DC hızlı şarj desteğine sahip olan bataryanın yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşması 30 dakika sürüyor. AC normal şarj söz konusu olduğunda ise bataryanın boş halden tam doluma ulaşması için 8 saat gerekiyor.

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C segment bir SUV olan Seres 3'ün uzunluğu 4385 mm, genişliği 1850 mm, yüksekliği 1650 mm, aks mesafesi ise 2655 mm olarak açıklandı. Otomobilin donanımları arasında gündüz farları, halojen farlar, LED stoplar, elektrikli katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, ön-arka park sensörü ve 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar bulunuyor.

Seres 3'ün iç mekanında da otomatik klima, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli sürücü koltuğu, ön-arka kol dayama, smart key, 12V güç çıkışı, sürüş esnasında kayıt kamerası, 10.25 inç dijital gösterge, 10.25 inç multimedya ekranı, navigasyon, Bluetooth bağlantısı, kablosuz şarj ve 360 derece çevre görüş sistemi gibi özellikler bulunuyor. Güvenlik tarafında ise çarpışma önleme sistemi, şeritten çıkış uyarısı, hız sabitleyici ve yokuş kalkış desteği gibi özellikler söz konusu.

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