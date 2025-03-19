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    Mercedes, A serisini sonlandıracağını açıkladı

    Geçtiğimiz günlerde elektrikli ve hibrit modellere sahip yeni CLA'yı tanıtan Mercedes, A serisinin yeni neslinin gelmeyeceğini söylerek modelin ölümünü doğruladı.  
    Mercedes, A serisini sonlandıracağını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Mercedes, geçtiğimiz günlerde elektrikli ve hibrit modellere sahip yeni CLA'yı tanıttı. Ancak, A Serisi hayranları için kötü bir haberimiz var: Şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Markus Schafer, yeni bir A Serisi'nin gelmeyeceğini doğruladı.

    A serisi için yolun sonu

    Mevcut neslin yaşam döngüsünün sona ermesinden sonra A Serisi'nin sonunun geleceğiyle ilgili söylentiler 2022'den beri ortalıkta dolaşıyordu ve bu söylenti artık doğrulandı. Schafer, yeni CLA'nın tanıtımı sırasında Mercedes'in tek hatchback modelinin devamının gelmeyeceği açıkladı.

    Schafer kararın gerekçesini şöyle açıkladı: "Çin ve ABD dahil olmak üzere dünyanın her yerinde işe yarayacak modellere ihtiyacımız var. Hatchback'in Avrupa'da en sevilen gövdetipi olduğunu biliyorum, ancak planların bir parçası değildi ve zor da olsa seçim yapmak zorundaydık. Karmaşıklığı azaltmak bizim için önemli bir görev. Bu nedenle, kompakt aileyi yedi modelden dörde indirmek bu segmentte gerekliydi."

    Yeni CLA’nın sedan ve shooting brake versiyonlarının yanı sıra, Mercedes’in kompakt model gamı artık yeni nesil GLA ve GLB SUV’leri ile birlikte küçük bir G Serisi arazi aracını da içerecek. Ne yazık ki, bu aynı zamanda bazı modellerin mevcut nesilden sonra devam etmeyeceği anlamına geliyor. Bunlar arasında A Serisi hatchback, A Serisi sedan ve B Serisi minivan bulunuyor. Ayrıca, tamamen elektrikli EQA ve EQB SUV'lerin yeni GLA ve GLB serilerine entegre edilmesi, EQ adının kaldırılması ve daha benzer bir tasarımın benimsenmesi bekleniyor.

    Geçtiğimiz yıl, mevcut A Serisi'nin üretimden kaldırılmadan önce 2026'ya kadar piyasada kalacağı bildirilmişti. Giriş seviyesi Mercedes'in dört nesli sırasıyla 1997, 2004, 2012 ve 2018'de tanıtıldı. İlk ikisi, uzun gövde ve minivan oranlarıyla süper mini segmentinde yarışırken, üçüncü ve dördüncü nesil modeller daha büyük bir gövdeyle geleneksel bir hatchback gövde stilini benimsedi.

    g-Serisi için farklı bir platform kullanılacak

    Mercedes, A serisini sonlandıracağını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Yeni CLA, yaklaşan GLA ve GLB SUV'lerinin de temelini oluşturacak olan MMA mimarisi üzerine inşa edildi. Ancak, küçük G-Serisi, engebeli araziye uygun karakterini korumak için farklı bir yol izleyecek ve MMA platformunu kullanmayacak. 

    Mercedes ayrıca küçük G-Serisi'nin adı için küçük harfli "g" kullanacağını doğruladı. Şubat 2025'te yayınlanan bir fragman, modelin kompakt bir yapıya, yerden yüksek güvdeye ve 1979'daki orijinal kısa dingil mesafeli G-Wagen'ı anımsatan kutu benzeri bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyor.

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