Fiat Başkanı: "2025 Fiat Egea/Tipo, SUV benzeri gövdeyle gelecek"

Tam Boyutta Gör Not: Haberde AutoExpress tarafından hazırlanan temsili görseller kullanılmıştır. Yeni Fiat Egea/Tipo'nun tasarımı henüz belli değil.

Fiat, Stellantis çatısı altında ürün gamını yeniden yapılandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Stellantis çatısı altındaki diğer ticarilerle aynı platformu paylaşacak olan yeni nesil Fiat Doblo'yu görmüştük. Şimdi ise Türkiye'deki en popüler modellerden biri olan Fiat Egea, ya da Avrupa'daki ismiyle Fiat Tipo'nun geleceğiyle ilgili haberler gelmeye başladı.

Yeni Mercedes CLA tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 sa. önce eklendi

Fiat Başkanı Olivier François, AutoExpress'e yaptığı açıklamada Fiat Egea/Tipo'yu kapsamlı bir şekilde elden geçirmeyi planladıklarını belirtti. François'e göre yeni Egea/Tipo'yu 2025 yılında göreceğiz. Tamamen yenilenecek olan model, gövde tipi olarak geleneksel segmentasyonların dışına çıkacak. Yöneticinin deyimiyle yeni Fiat Egea/Tipo, "biraz SUV tarzında ancak yenilikçi bir model" olacak.

Tam Boyutta Gör

Detaylar henüz belli değil ancak Oliver François'in bu sözleri bizlere SUV benzeri yükseltilmiş liftback tarzıyla öne çıkan Citroen C4X ve Peugeot 408 ikilisini anımsatıyor. Fiat'tan da aynı çatı altındaki kardeş markalar gibi bir yaklaşım görmemiz mümkün. 2025 model Fiat Egea/Tipo, %100 elektrikli versiyona da sahip olacak.

Bu noktada yeni nesil Fiat Egea/Tipo için mevcut Stellantis modellerinde kullanılan CMP ve elektrikli araçlarda kullanılan versiyonu e-CMP platformları öne çıkıyor. Eğer Egea/Tipo gelecekte de Tofaş tarafından Bursa'da üretilmeye devam ederse, diğer markaların (Citroen, Peugeot vs.) CMP platformu üzerine yükselen modellerinden birinin de Türkiye'de üretilmesini bekleyebiliriz. Doblo'nun gidişiyle oluşan boşluk bu şekilde telafi edilebilir.

Mevcut Fiat Egea/Tipo; sedan, hatchback, cross, station wagon ve cross wagon olmak üzere toplamda beş varyanta sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Fiat Başkanı: "2025 Fiat Egea/Tipo, SUV benzeri gövdeyle gelecek"