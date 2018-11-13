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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skoda, 110 yıl önce ürettiği otomobile yeniden hayat verdi

122 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Skoda, ilk yıllarda Laurin & Klement adıyla ürettiği BSC modelini restore etti. 12 adet üretilen otomobilin son örneği şimdilerde Skoda müzesinde sergileniyor.
6 ay
24,1b
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15
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Skoda, 110 yıl önce ürettiği otomobile yeniden hayat verdi
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Bugün Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Skoda’nın kökleri oldukça eskiye dayanıyor. Şimdilerde 122 yaşında olan Çek otomobil üreticisi, ilk kurulduğunda Laurin & Klement ismiyle biliniyordu. 1908 yılında ürettiği en sportif otomobil de 12 beygirlik motora sahip BSC modeliydi. Skoda, yalnızca 12 adet üretilen bu otomobilin son örneğini restore ederek yeniden hayata döndürmeyi başardı.

Fotoğraflarda da görüldüğü üzere ilk günkü ihtişamına kavuşan BSC’nin restorasyon süreci oldukça zorlu geçti. Yapılan ilk denemeler motorun alev almasıyla sonuçlandı. Üstelik, oldukça yaşlı olan bu araç pek çok kez el değiştirmiş ve değişime uğramıştı. Bu yüzden motoru, şanzımanı ve şasisi orijinal parçalar kullanılarak yeniden elden geçirildi. Gövdesi de tarihi planlar ve kaynaklar ışığında yeniden yapıldı. 110 yıllık köklü bir geçmişi bulunan BSC, şimdilerde Skoda müzesinde ziyaretçilerini bekliyor.

Laurin & Klement 

Laurin & Klement, 1895 yılında Vaclav Laurin ve Vaclav Klement tarafından kuruldu. İlk etapta bisiklet üreten şirket, 1899 yılında dünyanın ilk motosikletlerinden bazılarını üretmeye başladı. 1905 yılında otomobil üretmeye başlayan şirket, BSC’yi yaptığı 1908 itibariyle yılda 500 araç üretim kapasitesine ulaşmıştı. BSC, şirketin portfolyosundaki en hızlı otomobildi. Standart BS serisi 10 beygir motora sahipken, bu araçta 12 beygirlik motor bulunuyordu.


https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-museum-presents-only-surviving-laurin-klement-bsc-sports-car-from-1908/ Yorum Yaz
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Galatas4ray 6 ay
Eski arabalardaki o gösteriş yenilerde yok maalesef.Keskin hatlar herzaman arabayı iyi gösterir.Yeni arabalara bakınca süper lüx araçlardan gerisi hatları hep balık sırtı gibi.
Eski arabalardaki o gösteriş yenilerde yok maalesef.Keskin hatlar herzaman arabayı iyi gösterir.Yeni arabalara bakınca süper lüx araçlardan gerisi hatları hep b...
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TheCaliph_ 6 ay en beğenilen Galatas4ray
Aynen keskin yapacaksin ruzgar direnci olacak Cd= 0.5-0.7
Sonra 100 km de 30 litre yakiyor aracim diye konu acacaksin
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haylaz__ 6 ay
Hava yastığı varmı acaba bunda
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jimhendrix 6 ay
nerde o eski skodalar bee. 2008 leri golf ayarında araçlardı. sonrası leş.
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mutlafu 6 ay
pazara sunsalar hemen alınır
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BlueDay_86 6 ay
VW daha doğru olurdu
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207m 6 ay BlueDay_86
O zaman Vw' mi vardı ?
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dencedenceo 6 ay
Şimdiki otomobil modellerinden daha ihtişamlı
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kymelria 6 ay
Bu ne şirinliktir böyle
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Galatas4ray 6 ay
Eski arabalardaki o gösteriş yenilerde yok maalesef.Keskin hatlar herzaman arabayı iyi gösterir.Yeni arabalara bakınca süper lüx araçlardan gerisi hatları hep balık sırtı gibi.
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TheCaliph_ 6 ay Galatas4ray
Aynen keskin yapacaksin ruzgar direnci olacak Cd= 0.5-0.7
Sonra 100 km de 30 litre yakiyor aracim diye konu acacaksin
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Ridianod 6 ay Galatas4ray
Arabalar artık kalıba girmiş gibiler. Değişiklik çok fazla yapılamıyor. Çünkü çarpışma testinden geçmek ve yakıt için sürtünmeyi en aza indirmek amaç. Misal yanlış hatırlamıyorsam ford mustang fastback 1 gecede çizilmiş ve üretime geçilmiş. Şimdi yap ve geçir bakalım bir arabayı 1 gecede. O zamanlar çarpışma anında içerde, dışarda olanı düşünme derdi yok, yakıt derdi yok o yok bu yok. Sadece at arabasından konforlu ve güçlü, ayağını yerden kesmesi gibi şu an için gülünç detaylara odaklanılmış. Belli bir zamandan sonra gereksinimler değişiyor.
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