Skoda, 110 yıl önce ürettiği otomobile yeniden hayat verdi

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Bugün Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Skoda’nın kökleri oldukça eskiye dayanıyor. Şimdilerde 122 yaşında olan Çek otomobil üreticisi, ilk kurulduğunda Laurin & Klement ismiyle biliniyordu. 1908 yılında ürettiği en sportif otomobil de 12 beygirlik motora sahip BSC modeliydi. Skoda, yalnızca 12 adet üretilen bu otomobilin son örneğini restore ederek yeniden hayata döndürmeyi başardı.

Fotoğraflarda da görüldüğü üzere ilk günkü ihtişamına kavuşan BSC’nin restorasyon süreci oldukça zorlu geçti. Yapılan ilk denemeler motorun alev almasıyla sonuçlandı. Üstelik, oldukça yaşlı olan bu araç pek çok kez el değiştirmiş ve değişime uğramıştı. Bu yüzden motoru, şanzımanı ve şasisi orijinal parçalar kullanılarak yeniden elden geçirildi. Gövdesi de tarihi planlar ve kaynaklar ışığında yeniden yapıldı. 110 yıllık köklü bir geçmişi bulunan BSC, şimdilerde Skoda müzesinde ziyaretçilerini bekliyor.

Laurin & Klement

Laurin & Klement, 1895 yılında Vaclav Laurin ve Vaclav Klement tarafından kuruldu. İlk etapta bisiklet üreten şirket, 1899 yılında dünyanın ilk motosikletlerinden bazılarını üretmeye başladı. 1905 yılında otomobil üretmeye başlayan şirket, BSC’yi yaptığı 1908 itibariyle yılda 500 araç üretim kapasitesine ulaşmıştı. BSC, şirketin portfolyosundaki en hızlı otomobildi. Standart BS serisi 10 beygir motora sahipken, bu araçta 12 beygirlik motor bulunuyordu.