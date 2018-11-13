Skoda, 110 yıl önce ürettiği otomobile yeniden hayat verdi

Fotoğraflarda da görüldüğü üzere ilk günkü ihtişamına kavuşan BSC’nin restorasyon süreci oldukça zorlu geçti. Yapılan ilk denemeler motorun alev almasıyla sonuçlandı. Üstelik, oldukça yaşlı olan bu araç pek çok kez el değiştirmiş ve değişime uğramıştı. Bu yüzden motoru, şanzımanı ve şasisi orijinal parçalar kullanılarak yeniden elden geçirildi. Gövdesi de tarihi planlar ve kaynaklar ışığında yeniden yapıldı. 110 yıllık köklü bir geçmişi bulunan BSC, şimdilerde Skoda müzesinde ziyaretçilerini bekliyor.
Laurin & Klement
Laurin & Klement, 1895 yılında Vaclav Laurin ve Vaclav Klement tarafından kuruldu. İlk etapta bisiklet üreten şirket, 1899 yılında dünyanın ilk motosikletlerinden bazılarını üretmeye başladı. 1905 yılında otomobil üretmeye başlayan şirket, BSC’yi yaptığı 1908 itibariyle yılda 500 araç üretim kapasitesine ulaşmıştı. BSC, şirketin portfolyosundaki en hızlı otomobildi. Standart BS serisi 10 beygir motora sahipken, bu araçta 12 beygirlik motor bulunuyordu.
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-museum-presents-only-surviving-laurin-klement-bsc-sports-car-from-1908/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonra 100 km de 30 litre yakiyor aracim diye konu acacaksin