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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes yeni iPhone kılıfları ve laptop çantalarını duyurdu

Mercedes-Benz, özel akıllı telefon kılıfı koleksiyonuna çok sayıda yeni model ekledi. CG Mobile ortaklığıyla sunulan aksesuarlar arasında dizüstü bilgisayar ve tabletler için kaliteli çantalar da var.
1 yıl
3,5b
1
14
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mercedes'in yeni mobil cihaz aksesuarları ortaya çıktı. Alman otomobil devinin koleksiyonunda sıvı silikon, karbon fiber ve hakiki deriden yapılmış çok sayıda akıllı telefon kılıfı var.
Mikrofiber iç astar içeren silikon kılıflar lacivert, siyah-kırmızı veya bej olarak sipariş edilebiliyor. Delikli deri kılıfları ise ceviz-kahverengi, siyah, kırmızı, kristal gri veya beyaz olarak satın almak mümkün.
Bunların dışında gerçek karbon fiber ve alüminyum kombinasyonundan üretilmiş kılıflar da var. Ayrıca karbon fiber ve pürüzsüz deriden yapılmış bir model de var ve hatta kredi kartı koymak için küçük bir ceple geliyor.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, akıllı telefonlarının kameralarını iyileştirmek için yeni bir bölüm kuruyor"
Akıllı telefon kılıflarının iPhone 7/8, 7/8 Plus ve iPhone X modelleri için olduklarını belirtelim. Şirket mobil aksesuar koleksiyonuna yeni yüksek kaliteli dayanıklı çantalar da eklemiş durumda.

Powerbank ve dizüstü bilgisayar çantası da var

Bunların arasında 15 inç dizüstü bilgisayarlar için bir sırt çantası, 8 ve 10 inçlik dizüstü bilgisayarlar için iki omuz çantası yer alıyor. Ayrıca 13 inçlik bir dizüstü bilgisayar çantası da var.
Mercedes, 15 inç büyüklüğe kadar cihazlar için bir iş (evrak) çantası ve postacı çantası da sunuyor. Bahsi geçen çantaların yumuşak, naylon kumaştan ve deriden üretildikleri ve belirli Mercedes-Benz otomobillerde bulunan bir desene sahip oldukları belirtiliyor.
Mercedes ve iş ortağı CG Mobile tarafından sunulan 5.000 ve 10.000 mAh kapasiteli iki yeni taşınabilir şarj cihazı da var. Ayrıca Lightning ve Micro USB konektörü olan 2'si 1 arada bir kablonun da satışa sunulduğunu ekleyelim. Yeni ürünlerin fiyatları ise açıklanmadı.

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/High-quality-products-with-exquisite-design-details-New-smartphone-covers-and-bags-for-laptops-and-tablets.xhtml?oid=40378755 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lacano 1 yıl en beğenilen
Servisten, parçadan düdükledikleri yetmiyormuş gibi üzerinde logo olan 3 liralık malı 500 liraya satarlar...
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stasi 1 yıl
AMG versiyonunu bekliyorum. O zaman alınır. Bu haliyle zor.
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Kerim5100 1 yıl
Aliexpress'e düşer az bekleyin :D
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Valentino 1 yıl
Çok şık duruyor.
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haberelectro 1 yıl
Ayfonum yok
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Asami Zdrenka 1 yıl
çekersin şimdi kılıfı iphone'un yanına, hadi bakalım ilk mercedes'in hayırlı olsun

@haberelectro
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V4LKyR 1 yıl
2999 USD falandır... Alanlara acırım.
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BERK BEY 1 yıl
5 para etmez
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Erasmus78 1 yıl
Satışa sunuldu ama fiyatı açıklanmadı. O da iyiymiş.
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talharo123 1 yıl
Elektro ruyanda gorursun,bunlar bile asar seni xD
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Guest-0988D7594 1 yıl
Parası?
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drjacob 1 yıl
Aliexpress'e düşsede alsak
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stasi 1 yıl
AMG versiyonunu bekliyorum. O zaman alınır. Bu haliyle zor.
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mobil cihaz, mercedes-benz ve
5 etiket daha aksesuar akıllı telefon kılıfı Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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