Mercedes yeni iPhone kılıfları ve laptop çantalarını duyurdu

Mercedes'in yeni mobil cihaz aksesuarları ortaya çıktı. Alman otomobil devinin koleksiyonunda sıvı silikon, karbon fiber ve hakiki deriden yapılmış çok sayıda akıllı telefon kılıfı var.

Mikrofiber iç astar içeren silikon kılıflar lacivert, siyah-kırmızı veya bej olarak sipariş edilebiliyor. Delikli deri kılıfları ise ceviz-kahverengi, siyah, kırmızı, kristal gri veya beyaz olarak satın almak mümkün.

Bunların dışında gerçek karbon fiber ve alüminyum kombinasyonundan üretilmiş kılıflar da var. Ayrıca karbon fiber ve pürüzsüz deriden yapılmış bir model de var ve hatta kredi kartı koymak için küçük bir ceple geliyor.

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Akıllı telefon kılıflarının iPhone 7/8, 7/8 Plus ve iPhone X modelleri için olduklarını belirtelim. Şirket mobil aksesuar koleksiyonuna yeni yüksek kaliteli dayanıklı çantalar da eklemiş durumda.

Powerbank ve dizüstü bilgisayar çantası da var

Bunların arasında 15 inç dizüstü bilgisayarlar için bir sırt çantası, 8 ve 10 inçlik dizüstü bilgisayarlar için iki omuz çantası yer alıyor. Ayrıca 13 inçlik bir dizüstü bilgisayar çantası da var.

Mercedes, 15 inç büyüklüğe kadar cihazlar için bir iş (evrak) çantası ve postacı çantası da sunuyor. Bahsi geçen çantaların yumuşak, naylon kumaştan ve deriden üretildikleri ve belirli Mercedes-Benz otomobillerde bulunan bir desene sahip oldukları belirtiliyor.

Mercedes ve iş ortağı CG Mobile tarafından sunulan 5.000 ve 10.000 mAh kapasiteli iki yeni taşınabilir şarj cihazı da var. Ayrıca Lightning ve Micro USB konektörü olan 2'si 1 arada bir kablonun da satışa sunulduğunu ekleyelim. Yeni ürünlerin fiyatları ise açıklanmadı.

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/High-quality-products-with-exquisite-design-details-New-smartphone-covers-and-bags-for-laptops-and-tablets.xhtml?oid=40378755