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    Mercedes, 12 binden fazla elektrikli SUV modelini yangın riski nedeniyle geri çağırdı

    Mercedes, elektrikli SUV modelleri EQA ve EQB için önemli bir güvenlik uyarısıyla geri çağırma süreci başlattı. Batarya hücrelerinde tespit edilen üretim hataları araçlarda yangın riskini artırıyor.

    Mercedes, 12 binden fazla elektrikli SUV modelini geri çağırdı Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Benz, elektrikli SUV modelleri EQA ve EQB için ciddi bir güvenlik sorunu nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma kararı aldı. 1 Nisan 2021 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında üretilen toplam 12.308 araç, bataryalarda yangın riski tespit edilmesi nedeniyle servise çağrılıyor.

    Sorunun kaynağı, yüksek voltajlı bataryaların üretim sürecindeki tutarsızlıklar. Bazı hücrelerin yeterince güvenli olmadığı, mevcut batarya yönetim sisteminin de bu hücrelerde aşırı yüklenmeye yol açtığı belirtiliyor. Bu da zamanla hücrelerin içten kısa devre yapmasına ve dolayısıyla araçta yangın çıkmasına neden olabiliyor.

    Geri çağırma, Çin’deki pazar düzenleyici kurumun başlattığı bir inceleme sonrası geldi. Mercedes’in yerel üretim ortağı Beijing Benz, yazılım güncellemesiyle bu riski ortadan kaldırmayı planlıyor. Güncelleme, yetkili servislerde ücretsiz olarak yapılacak.

    Resmi süreç başlayana kadar, araç sahiplerinin şarj seviyesini yüzde 80 ile sınırlamaları öneriliyor. Hatırlanacağı üzere, şirket geçtiğimiz yıl da EQS ve EQE SUV modellerini kapsayan başka bir geri çağırma daha yapmıştı. O araçlarda ise sürüş sırasında güç kaybı yaşanabileceği ortaya çıkmıştı.

    Her ne kadar Mercedes-Benz Çin’deki elektrikli araç satış rakamlarını açıklamasa da, marka hâlâ lüks segmentteki güçlü konumunu koruyor. Ancak bu tür geri çağırmalar, özellikle elektrikli araç pazarında rekabetin arttığı bir dönemde, markanın güvenilirlik algısını sarsabilecek nitelikte.

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    TheJudgé 4 gün önce

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