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Apple, iPhone 7 için yıllardır kullanmadığı Twitter hesabını aktifleştirdi

Önümüzdeki çarşamba günü merakla beklenen yeni iPhone’ları tanıtacak olan Apple, sürpriz bir hamleyle 5 yıldır kullanmadığı resmi Twitter hesabını aktifleştirerek profilini etkinlik akşamına hazırladı
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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19
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sızdırılan fotoğraflar, videolar ve kulislerde konuşulan iddialar derken uzun süredir heyecanla beklenen iPhone 7'nin (ya da iPhone 6 SE mi demeliydik?) tanıtımına artık çok kısa bir zaman dilimi kaldı. Organizasyon için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Apple’dan sosyal medya alanında dikkat çeken bir düzenleme haberi geldi.
Adeta yıllar sonra Twitter profili olduğunu hatırlayan Cupertinolu şirket, Eylül 2011'den bu yana 5 yıldır hiçbir şekilde ilgilenmediği @apple kullanıcı adlı hesabını aktifleştirerek profil ve kapak görselleri yükledi. Logosunu ve iPhone 7 etkinliği için hazırlanan davetiyeyi yükleyen ancak herhangi bir tweet göndermeyen teknoloji devi, tahminlere göre tanıtım günü resmi hesabı üzerinden de çeşitli paylaşımlarda bulunacak.
Kısa süre içerisinde hızla ilgi görmeye başlayan profilin -haberi hazırladığımız sırada- 189 bin takipçisi bulunuyor. Bakalım Apple 7 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 20:00'da düzenlenecek etkinlikte beklentileri karşılayabilecek mi...

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Guhong01 3 yıl en beğenilen
iPhone 7 yi merakla beklemeyen bir ben değilimdir sanırım? Bir haltın değişeceği yok boşuna heyecan yapmayın, 5 yıldır yenilik bekliyoruz. Yine söyleyecekleri 2 kat hızlı cpu 2 kat hızlı gpu, ahanda buraya yazıyorum.
iPhone 7 yi merakla beklemeyen bir ben değilimdir sanırım? Bir haltın değişeceği yok boşuna heyecan yapmayın, 5 yıldır yenilik bekliyoruz. Yine söyleyecekleri ...
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2 Yanıt Yanıtla +41
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Guest-DE04D47E5 3 yıl Kefelon
Kefelon
Guhong01

iPhone 7 yi merakla beklemeyen bir ben değilimdir sanırım? Bir haltın değişeceği yok boşuna heyecan yapmayın, 5 yıldır yenilik bekliyoruz. Yine söyleyecekleri 2 kat hızlı cpu 2 kat hızlı gpu, ahanda buraya yazıyorum.

Ben bekliyorum şahsen. Yani hiçbir şey değişmemesine rağmen satış rekorları kırmasını görüp hayretler içinde kalmak için bekliyorum.

Bu Apple kullanıcısı ne zaman akıllanacak, bu cihazların parasını kesinlikle hak etmediğini ne zaman anlayacak diye her tanıtımı iple çekiyorum. İnanıyorum ki bir gün anlayacaklar ve o gün Apple'ın batışı için ilk adımın atılacağı gün olacak...

Olum rahatsız mısınız siz telefonu kullanıyoruz memnunuz size ne kime ne herkes teknoloji gurusu kesildi başımıza görende diğer markaların hayrımıza çalıştığını sanacak sadist misiniz nesiniz apple fetişi var valla bu yeni gençlerin kendi kendilerine tribe giriyorlar
KefelonGuhong01iPhone 7 yi merakla beklemeyen bir ben değilimdir sanırım? Bir haltın değişeceği yok boşuna heyeca...
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Yanıtla +33
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Kefelon 3 yıl Guhong01
Guhong01

iPhone 7 yi merakla beklemeyen bir ben değilimdir sanırım? Bir haltın değişeceği yok boşuna heyecan yapmayın, 5 yıldır yenilik bekliyoruz. Yine söyleyecekleri 2 kat hızlı cpu 2 kat hızlı gpu, ahanda buraya yazıyorum.

Ben bekliyorum şahsen. Yani hiçbir şey değişmemesine rağmen satış rekorları kırmasını görüp hayretler içinde kalmak için bekliyorum.

Bu Apple kullanıcısı ne zaman akıllanacak, bu cihazların parasını kesinlikle hak etmediğini ne zaman anlayacak diye her tanıtımı iple çekiyorum. İnanıyorum ki bir gün anlayacaklar ve o gün Apple'ın batışı için ilk adımın atılacağı gün olacak...
Guhong01iPhone 7 yi merakla beklemeyen bir ben değilimdir sanırım? Bir haltın değişeceği yok boşuna heyecan yapmayın, 5 yıldır yenilik b...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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murat-smsk 3 yıl
Satış fiyatını görünce izlemekten vazgeçtim walla
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Yeni sosyal medyacı almışlardır işe.
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napolyon94 3 yıl
Iphone 3g 3gs 4 devirleri eskide kaldi, 4 ve sonrasi hep ayni
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alemburda34 3 yıl
Hep ayni terane sadece cift kamera neler yapabilecek onu merak ediyorum baskada birsey yok.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Ekran kasa oranı %65 ekran 720p müthiş
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Mertcan03 3 yıl
Artık kimsenin yeniliğie dair umudu kalmamış ki, temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp sunuyorlar.
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Guest Account 3 yıl
iphone 7 de iki katı gpu ve cpu demeyeceklerdir. bu keynote da hızlı şarj, lightning ya da usb type c üstünden yüksek çözünürlüklü ses, kamera iyileştirmeleri ve tasarımdan yürüyeceklerdir diye düşünüyorum. ama inovatif anlamda ben de bi yenilik beklemiyorum. buna rağmen de iphone 7 çıktığı zamanki en iyi telefon olacaktır. çünkü iphone 6s bile youtube daki speed testlerde note 7 yi geçiyor. (uygulama açıp kapama testi ard arda)
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kadirirdem 3 yıl
unutmuşlar akıllarına yeni gelmiş...
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Xtrud 3 yıl
Habere gel habere... Bi ton ifa haberini hala yapmadınız!
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efyavas 3 yıl
Herkesin parasına kimse karışamaz!
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casperfriendly 3 yıl
Yahu, neden görüşlere saygı duyamıyoruz ? Herkes dilediği modeli kullanır, bize ne !
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