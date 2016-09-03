Apple, iPhone 7 için yıllardır kullanmadığı Twitter hesabını aktifleştirdi

Haber Editörü
Sızdırılan fotoğraflar, videolar ve kulislerde konuşulan iddialar derken uzun süredir heyecanla beklenen iPhone 7'nin (ya da iPhone 6 SE mi demeliydik?) tanıtımına artık çok kısa bir zaman dilimi kaldı. Organizasyon için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Apple’dan sosyal medya alanında dikkat çeken bir düzenleme haberi geldi.
Adeta yıllar sonra Twitter profili olduğunu hatırlayan Cupertinolu şirket, Eylül 2011'den bu yana 5 yıldır hiçbir şekilde ilgilenmediği @apple kullanıcı adlı hesabını aktifleştirerek profil ve kapak görselleri yükledi. Logosunu ve iPhone 7 etkinliği için hazırlanan davetiyeyi yükleyen ancak herhangi bir tweet göndermeyen teknoloji devi, tahminlere göre tanıtım günü resmi hesabı üzerinden de çeşitli paylaşımlarda bulunacak.
Kısa süre içerisinde hızla ilgi görmeye başlayan profilin -haberi hazırladığımız sırada- 189 bin takipçisi bulunuyor. Bakalım Apple 7 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 20:00'da düzenlenecek etkinlikte beklentileri karşılayabilecek mi...
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Olum rahatsız mısınız siz telefonu kullanıyoruz memnunuz size ne kime ne herkes teknoloji gurusu kesildi başımıza görende diğer markaların hayrımıza çalıştığını sanacak sadist misiniz nesiniz apple fetişi var valla bu yeni gençlerin kendi kendilerine tribe giriyorlar
Ben bekliyorum şahsen. Yani hiçbir şey değişmemesine rağmen satış rekorları kırmasını görüp hayretler içinde kalmak için bekliyorum.
Bu Apple kullanıcısı ne zaman akıllanacak, bu cihazların parasını kesinlikle hak etmediğini ne zaman anlayacak diye her tanıtımı iple çekiyorum. İnanıyorum ki bir gün anlayacaklar ve o gün Apple'ın batışı için ilk adımın atılacağı gün olacak...