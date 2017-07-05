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Mersin’de çıkan orman yangınını NASA’nın uydusu görüntüledi

NASA’nın Aqua uydusu tarafından çekilen ve NASA’nın resmi sayfalarında paylaşılan güncel bir fotoğraf, Mersin’de çıkan orman yangınının büyüklüğünü ortaya koydu. İşte o görüntü:
1 yıl
9,2b
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13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Mersin’de çıkan orman yangınını NASA’nın uydusu görüntüledi
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Mersin’in Anamur ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan ve 30 hektardan fazla ormanlık alanının zarar görmesine neden olan orman yangını ile ilgili olarak NASA resmî sitesinden bir görüntü paylaştı. Aqua uydusundan alınan görüntülerde dumanların Kıbrıs adası büyüklüğünde Akdeniz üzerinde uzandığı görünüyor.

NASA'nın Terra ve Aqua Uyduları 

NASA’nın 1999 yılında fırlatılan Terra uydusu ile 2002’de gönderilen Aqua uydusu beraber hareket ederek tüm dünyayı her 24-  48 saatte bir tur görüntüleyebilme özelliğine sahip. Orta Çözünürlük Görüntüleme Spektroradyometresi (MODIS) sayesinde yer yüzündeki ve atmosferdeki parçacıklar ve radyasyonlar ölçümleniyor.

Her iki uydu, dünyanın bulut örtüsü, enerji potansiyeli, havadaki optik derinlik, klorofil yoğunluğu, orman yangını gibi unsurlar da dahil olmak üzere okyanuslarda, karada ve atmosferde meydana gelen tüm süreçleri gözlemleme ve ölçümleme yeteneğine sahip.


https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2017/nasa-sees-plume-of-smoke-from-fires-in-turkeys-mersin-province Yorum Yaz
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cebrail.bsrn 1 yıl en beğenilen Guest-41635B9FE
hkD

Kıbrıs'ın Türk kesimi bu kadar çıplakken Rum kesimi neden bu kadar yeşil?

Doğayla barışık olduğumuz pek söylenemez doğrusu.



Kıbrısta askerlik yaptığım için biliyorum, Kıbrıs çöl gibi zaten, lefke ve girne de ormanlık arazi var başka da yok. Ayrıca o kadar dolu dolu tatil mekanı da yok ki diyelim bizimkiler kesmiş ağaçları. Doğası öyle yapacak bir şey yok. Yani durup dururken kendi milletini gömeceğin bir olay da yok. Sınır hala olmadığından (gözüken sınır aslında tampon bölgedir) kimse yatırım yapmıyor ve ağaç kesen de yok Kıbrıs'ta...
hkDKıbrıs'ın Türk kesimi bu kadar çıplakken Rum kesimi neden bu kadar yeşil?Doğayla barışık olduğumuz pek söylenemez doğrusu...
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ErdalTanyeri 1 yıl Guest-41635B9FE
Askerliğimi 2002 yılında Aşağı Dikmen'de yaptım. Hafta sonları ve bazı zamanlarda ağaç dikimi için farklı bölgelere gidiyorduk. Sayısını bilemeyeceğim kadar çok fidan diktim. Askerlik yapmam bir yana, bu yaptığımla gurur duyuyorum. İnşallah her bir fidan yetişkin bir ağaç olup büyümüştür...
Askerliğimi 2002 yılında Aşağı Dikmen'de yaptım. Hafta sonları ve bazı zamanlarda ağaç dikimi için farklı bölgelere gidiyorduk. Sayısını bilemeyeceğim kadar ço...
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Tensi 1 yıl
PKK'lilar yakiyor, bademler de araziyi araplara satiyor.
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İsen Buga 1 yıl
Bakalım hangi arap ülkesine satacağız.
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Xanax70 1 yıl
şimdi birisi gelip diyecek "dinya dizdir iksini ispitliyini yimik ismirlicim"
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ercument007 1 yıl
Kimse demiyor yanan ormanın yeri kime peşkeş çekildi diye. Ancak boş muhabbet. Milletini kötüleme demiş ama her yanan ormanın arsasının peşkeş çekildi bir ülkede yaşıyoruz.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
100 metrelik yangın block koridor yolu yapmazsanız !
yangın 10 km lik kendi yangın block ve rand koridorunu kendi kendine yapar
aynı ; yap işlet devret modeli misali !
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kadirirdem 1 yıl
Çok şiddetli yanmış ki Uydudan görünmüş.
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WB 1 yıl
Kesin suriyeliler cikarmistir kesin bilgi yayalim
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Kygo2 1 yıl
okadar yüksekten o duman görünebilir mi? hem bir de o şey dumansa uydu görüntüsünde sola filan gitmiş bana tuhaf geldi.
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BlackGhost12 1 yıl Kygo2
Kygo2
okadar yüksekten o duman görünebilir mi? hem bir de o şey dumansa uydu görüntüsünde sola filan gitmiş bana tuhaf geldi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanardağın patlaması, alçak yörüngede fotoğrafı.
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DH Misafiri 1 yıl
Kıbrıs'ın Türk kesimi bu kadar çıplakken Rum kesimi neden bu kadar yeşil?
Doğayla barışık olduğumuz pek söylenemez doğrusu.
kıbrıs ın beş parmak tagları eskiden çok yeşildi savaşta rumlar tarafından yakıldı o yüzden bu halde şuan
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