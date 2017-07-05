Mersin’de çıkan orman yangınını NASA’nın uydusu görüntüledi

Tam Boyutta Gör



Mersin’in Anamur ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan ve 30 hektardan fazla ormanlık alanının zarar görmesine neden olan orman yangını ile ilgili olarak NASA resmî sitesinden bir görüntü paylaştı. Aqua uydusundan alınan görüntülerde dumanların Kıbrıs adası büyüklüğünde Akdeniz üzerinde uzandığı görünüyor.

NASA'nın Terra ve Aqua Uyduları

NASA’nın 1999 yılında fırlatılan Terra uydusu ile 2002’de gönderilen Aqua uydusu beraber hareket ederek tüm dünyayı her 24- 48 saatte bir tur görüntüleyebilme özelliğine sahip. Orta Çözünürlük Görüntüleme Spektroradyometresi (MODIS) sayesinde yer yüzündeki ve atmosferdeki parçacıklar ve radyasyonlar ölçümleniyor.

Her iki uydu, dünyanın bulut örtüsü, enerji potansiyeli, havadaki optik derinlik, klorofil yoğunluğu, orman yangını gibi unsurlar da dahil olmak üzere okyanuslarda, karada ve atmosferde meydana gelen tüm süreçleri gözlemleme ve ölçümleme yeteneğine sahip.

https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2017/nasa-sees-plume-of-smoke-from-fires-in-turkeys-mersin-province