Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA’nın güneş yelkeni görevi rüzgarı yakalayamıyor: Sorun büyük

    NASA’nın öncü güneş yelkeni görevinde işler yolunda gitmiyor. Fırlatılmasından bu yana birkaç ay geçen görev, şimdiye kadar yelken sistemini başarıyla konuşlandıramadı.
    NASA’nın güneş yelkeni görevi rüzgarı yakalayamıyor: Sorun büyük Tam Boyutta Gör
    NASA'nın yenilikçi güneş yelkeni görevi, birkaç ay önce fırlatılmış olmasına rağmen beklenen ilerlemeyi kaydedemiyor. Görev kapsamında, uzay yolculuğu için güneş yelkeni itiş gücünü test etmek amacıyla yeni malzemeler ve açılabilir yapılar kullanılmakta. Ancak, bu misyonun başarısı şu anda ciddi bir tehlike altında.

    NASA’nın uydusu yelkenlerini açamıyor

    NASA'nın Gelişmiş Kompozit Güneş Yelken Sistemi (ACS3) 23 Nisan'da Rocket Lab'in Electron roketi ile uzaya fırlatılmıştı. Fırlatılmasından yaklaşık bir hafta sonra, mikrodalga fırın boyutundaki uydu, Dünya yüzeyinin yaklaşık 966 kilometre üzerinde yer alan Güneş'e senkronize yörüngesinden yer kontrolü ile iletişime geçti. İlk aşamalarda her şey yolunda giderken, NASA yelkeni açma operasyonlarına başladığında sorunlar yaşanmaya başladı.

    İlk yelken açma denemesi sırasında görevin güneş yelkeni, gemideki bir güç monitörünün beklenenden daha yüksek motor akımları tespit etmesiyle durdu. NASA'nın son güncellemesine göre, mühendisler bu ani arızaya neyin sebep olduğunu anlamak için uzay aracından gelen verileri analiz etmeye devam ediyor. Şu ana kadar, uzay aracının iletişim, güç ve yön kontrol sistemlerinin normal şekilde çalıştığı belirtiliyor.

    NASA, uzay aracının Santa Clara Üniversitesi'ndeki görev kontrolü ile olan planlı iletişim pencereleri sırasında verilerin indirilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Şu anda, ekip tüm uzay aracı sistemlerini değerlendiriyor ve analizler tamamlandığında açma operasyonlarına devam etmeyi planlıyor.

    Güneş yelkeni teknolojisi

    NASA’nın güneş yelkeni görevi rüzgarı yakalayamıyor: Sorun büyük Tam Boyutta Gör
    Güneş yelkenleri, Güneş'ten gelen fotonlar sayesinde hareket eder; ışık tarafından üretilen enerjiyi kullanarak uzay aracını ileriye doğru iter. Fotonlar yelkenlere çarptığında, uzay aracını yıldızdan daha uzağa iten küçük momentum patlamalarına neden olur. Eğer bir uzay aracı Dünya atmosferinin sürüklenme kuvvetini aşabilirse, çok yüksek hızlara ve irtifalara ulaşma potansiyeline sahip olabilir.

    NASA'nın güneş yelkeni görevi, bu deneysel itiş sistemleri için yeni malzemeleri ve açılabilir yapıları test etmeyi amaçlıyor. Bu yapılar arasında yelkenin açılmasını sağlayan kompozit bomlar da yer alıyor. Bu bomlar, polimer bir malzemeden yapılıyor. Ancak bu yapılar hafif olmalarına rağmen farklı sıcaklıklarda eğilme ve bükülmeye oldukça dayanıklılar. Yelkenli teknelerdeki bomlar gibi çalışırlar, ancak rüzgar yerine güneş ışığının itici gücünü yakalamak üzere tasarlanmış durumdalar.

    Eğer başarıyla açılabilirse, güneş yelkeni her bir kenarı 9 metre olacak şekilde genişleyecek. Yelken, yeterli itme kuvveti üretmek için yeterince büyük olmalı ve atmosferik sürüklenmeyi aşarak yükseklik kazanabilmek için yeterince yüksek bir yörüngede bulunmalı. NASA'ya göre, Güneş ışığının yelken üzerindeki kuvveti, avucunuzda duran bir ataşın ağırlığına eşdeğer. Ancak bunun sürekli olması özellikle Güneş Sistemi içindeki yolculuklarda büyük potansiyele sahip.

    Bu arada eğer yelkenler açılabilirse görevin ilk uçuş aşaması yaklaşık iki ay sürecek ve sadece güneş ışığının yelken üzerindeki baskısı kullanılarak yörüngenin yükseltilmesi ve alçaltılması gibi bir dizi yönlendirme manevrasını içerecek. NASA, bu güneş yelkeni teknolojisinin, uzay ajansının kozmosun daha uzak noktalarına ulaşmasına yardımcı olacağını ve Güneş Sistemi’ni daha derinlemesine anlamamıza katkıda bulunacağını umuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 1 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    suriye"de araba fiyatları ön kamera açılmıyor mapa baskı balata yorumları fps drop neden olur matematik bölümü okunur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 KI5Q
    Tecno Mobile Spark 10 KI5Q
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız