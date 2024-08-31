NASA’nın güneş yelkeni görevi rüzgarı yakalayamıyor: Sorun büyük

NASA’nın uydusu yelkenlerini açamıyor
NASA'nın Gelişmiş Kompozit Güneş Yelken Sistemi (ACS3) 23 Nisan'da Rocket Lab'in Electron roketi ile uzaya fırlatılmıştı. Fırlatılmasından yaklaşık bir hafta sonra, mikrodalga fırın boyutundaki uydu, Dünya yüzeyinin yaklaşık 966 kilometre üzerinde yer alan Güneş'e senkronize yörüngesinden yer kontrolü ile iletişime geçti. İlk aşamalarda her şey yolunda giderken, NASA yelkeni açma operasyonlarına başladığında sorunlar yaşanmaya başladı.
İlk yelken açma denemesi sırasında görevin güneş yelkeni, gemideki bir güç monitörünün beklenenden daha yüksek motor akımları tespit etmesiyle durdu. NASA'nın son güncellemesine göre, mühendisler bu ani arızaya neyin sebep olduğunu anlamak için uzay aracından gelen verileri analiz etmeye devam ediyor. Şu ana kadar, uzay aracının iletişim, güç ve yön kontrol sistemlerinin normal şekilde çalıştığı belirtiliyor.
NASA, uzay aracının Santa Clara Üniversitesi'ndeki görev kontrolü ile olan planlı iletişim pencereleri sırasında verilerin indirilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Şu anda, ekip tüm uzay aracı sistemlerini değerlendiriyor ve analizler tamamlandığında açma operasyonlarına devam etmeyi planlıyor.
Güneş yelkeni teknolojisi
NASA'nın güneş yelkeni görevi, bu deneysel itiş sistemleri için yeni malzemeleri ve açılabilir yapıları test etmeyi amaçlıyor. Bu yapılar arasında yelkenin açılmasını sağlayan kompozit bomlar da yer alıyor. Bu bomlar, polimer bir malzemeden yapılıyor. Ancak bu yapılar hafif olmalarına rağmen farklı sıcaklıklarda eğilme ve bükülmeye oldukça dayanıklılar. Yelkenli teknelerdeki bomlar gibi çalışırlar, ancak rüzgar yerine güneş ışığının itici gücünü yakalamak üzere tasarlanmış durumdalar.
Eğer başarıyla açılabilirse, güneş yelkeni her bir kenarı 9 metre olacak şekilde genişleyecek. Yelken, yeterli itme kuvveti üretmek için yeterince büyük olmalı ve atmosferik sürüklenmeyi aşarak yükseklik kazanabilmek için yeterince yüksek bir yörüngede bulunmalı. NASA'ya göre, Güneş ışığının yelken üzerindeki kuvveti, avucunuzda duran bir ataşın ağırlığına eşdeğer. Ancak bunun sürekli olması özellikle Güneş Sistemi içindeki yolculuklarda büyük potansiyele sahip.
Bu arada eğer yelkenler açılabilirse görevin ilk uçuş aşaması yaklaşık iki ay sürecek ve sadece güneş ışığının yelken üzerindeki baskısı kullanılarak yörüngenin yükseltilmesi ve alçaltılması gibi bir dizi yönlendirme manevrasını içerecek. NASA, bu güneş yelkeni teknolojisinin, uzay ajansının kozmosun daha uzak noktalarına ulaşmasına yardımcı olacağını ve Güneş Sistemi’ni daha derinlemesine anlamamıza katkıda bulunacağını umuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.