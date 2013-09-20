Mesut Çevik ile Canlı "PC Toplarken, Dizüstü alırken nelere dikkat edilmeli?" bu akşam 20:30'da

Genel Yayın Yönetmeni
|tabiki apple ipad süper android iyi degil cünkü ben samsung galaxy 1 ve 2 3 kullandım 4 de gördüm iphone gibi olamaz android oldugundan kaybediyor hic sevmiyorummmmmm android mide bulandırıyor iphone 4 babam kullanıyor ara sıra kullanıyroum süper tlf oda 4 oldugu halde şuan 5s var dahada süpeerdirr
|donanımdan pek anlamam ama , bu videoyla ekran kartı hakkında biraz bilgilendim
|mesut bey macbok pro retinada oyun oynayabilirmiyiz,
ince ama gelecek uzun süre kullanmak içinde iyi bir laptop düşünüyorum.
Razer blade serisi çok hoşuma gidiyor özellikle 14 inçlik model hem ince 0.66inc hemde çok güçlü ancak ekran çözünürlüğü 1600x900
Eger macbook pro retinada oyun oynayabileceksek macbok almayı düşünüyorum
çünkü razer blade ile macbook retina yurt dışında aynı fiyatlarda sizce hangisini almalıyım.
Teşekkürler
|Dokunmatik ekranlar konusunda benim de tam anlamadığım bir konu var...Ayna gibi yansıma yapıyorlar...Android tabletim de aynı sorun vardı...iPad de de aynı şey var...Ekrana bakarken kendinizi az da olsa görüyorsunuz...Kullandığım 22" normal LCD dokunmatik değil ve yansıma olmuyor renkler mat ama parlak da çalışmak zor...Alacak arkadaşlar dikkat etsinler!!...Zaten mağazada yanyana koyunca anlaşılıyor...
|performanslı HDD soranlara...zamanında internette çok baktım..WD black serisi incelemelerde gürültülü diye geçmekte...kendim test etmedim...ararsanız bulursunuz...
Tavsiyem Seagate in 1 tb TEK plakalı versiyonu var kullanıyorum tavsiye ederim...Kodu ST1000DM003
Büyük HDD alırsanız performansı da birazcık daha iyi oluyor...3 TB Seagate 7200 RPM...Kodu ST3000DM001 fakat UEFI kullanmak zorundasınız...
|konuyla alakalı değil ama dün bilgisayardan anlamayan bir abimizin oğluna notebook almak için gittiğimiz evkurda bir pc satış personeli bana acerin 4 cekırdek 1.6 ghz hızında calısan amd işlemcili bir laptop unun hızını hesaplarken 1.6*4=6.4ghz hızında calısıyor bu makina dedi fiyat performans ürünü 1500tl idi direk çıkardım onu oradan münakaşaya girmedim personelle yuh dedim içimden turbo boster çalışınca dahada artıyor dedi birde :-)
doctor5945
|abi bilgisiyar değil bilgisayar :D
|videonun başı kesilmiş gibi?
|gene canlı izleyemedim kaçırdım iyi mi :(
|Donanim Haberin adina yakisir gozleyirig.bir movzu. Sirf donanim. Sabirsizlikla
|mesut abi windows 8 den windows 8.1 e ücretsiz yükseltebiliyormuyuz
eksi basmanız gerçekleri değiştirmez