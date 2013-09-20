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Mesut Çevik ile Canlı "PC Toplarken, Dizüstü alırken nelere dikkat edilmeli?" bu akşam 20:30'da

6 yıl
17,8b
1
Mobil Teknolojiler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da bu hafta PC alırken dikkat edilmesi gereken konular üzerine konuştuk. Sizlerden gelen farklı konulardaki soruları da cevapladığımız bölüm tekrarına aşağıdaki oynatıcıdan ulaşabilirsiniz.


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Nokia Specialist 6 yıl en beğenilen
Nolur eski " oyuncu sistemi nasıl kurulur" gibi anlatım iyi ama iğrenç sistemler önermeyin. Nvidia intel önereceğiz diye saçma sistemler yapıyorsunuz. Düşük bütçede amd sistemler tercih edilmeli gibisinden anlatım çok daha iyi olur. Tamam intel sponsorluk yapıyordur ama gerçekleri anlatın

eksi basmanız gerçekleri değiştirmez
Nolur eski " oyuncu sistemi nasıl kurulur" gibi anlatım iyi ama iğrenç sistemler önermeyin. Nvidia intel önereceğiz diye saçma sistemler yapıyorsunuz. Düşük bü...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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hakan.ifone 6 yıl
tabiki apple ipad süper android iyi degil cünkü ben samsung galaxy 1 ve 2 3 kullandım 4 de gördüm iphone gibi olamaz android oldugundan kaybediyor hic sevmiyorummmmmm android mide bulandırıyor iphone 4 babam kullanıyor ara sıra kullanıyroum süper tlf oda 4 oldugu halde şuan 5s var dahada süpeerdirr
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Mr.Pacino 6 yıl
donanımdan pek anlamam ama , bu videoyla ekran kartı hakkında biraz bilgilendim
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meego 6 yıl
mesut bey macbok pro retinada oyun oynayabilirmiyiz,
ince ama gelecek uzun süre kullanmak içinde iyi bir laptop düşünüyorum.
Razer blade serisi çok hoşuma gidiyor özellikle 14 inçlik model hem ince 0.66inc hemde çok güçlü ancak ekran çözünürlüğü 1600x900
Eger macbook pro retinada oyun oynayabileceksek macbok almayı düşünüyorum
çünkü razer blade ile macbook retina yurt dışında aynı fiyatlarda sizce hangisini almalıyım.
Teşekkürler
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Rizeli55 6 yıl
Dokunmatik ekranlar konusunda benim de tam anlamadığım bir konu var...Ayna gibi yansıma yapıyorlar...Android tabletim de aynı sorun vardı...iPad de de aynı şey var...Ekrana bakarken kendinizi az da olsa görüyorsunuz...Kullandığım 22" normal LCD dokunmatik değil ve yansıma olmuyor renkler mat ama parlak da çalışmak zor...Alacak arkadaşlar dikkat etsinler!!...Zaten mağazada yanyana koyunca anlaşılıyor...
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Rizeli55 6 yıl
performanslı HDD soranlara...zamanında internette çok baktım..WD black serisi incelemelerde gürültülü diye geçmekte...kendim test etmedim...ararsanız bulursunuz...
Tavsiyem Seagate in 1 tb TEK plakalı versiyonu var kullanıyorum tavsiye ederim...Kodu ST1000DM003
Büyük HDD alırsanız performansı da birazcık daha iyi oluyor...3 TB Seagate 7200 RPM...Kodu ST3000DM001 fakat UEFI kullanmak zorundasınız...
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doctor5945 6 yıl
konuyla alakalı değil ama dün bilgisayardan anlamayan bir abimizin oğluna notebook almak için gittiğimiz evkurda bir pc satış personeli bana acerin 4 cekırdek 1.6 ghz hızında calısan amd işlemcili bir laptop unun hızını hesaplarken 1.6*4=6.4ghz hızında calısıyor bu makina dedi fiyat performans ürünü 1500tl idi direk çıkardım onu oradan münakaşaya girmedim personelle yuh dedim içimden turbo boster çalışınca dahada artıyor dedi birde :-)
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Whippoorwill 6 yıl doctor5945
doctor5945

konuyla alakalı değil ama dün bilgisayardan anlamayan bir abimizin oğluna notebook almak için gittiğimiz evkurda bir pc satış personeli bana acerin 4 cekırdek 1.6 ghz hızında calısan amd işlemcili bir laptop unun hızını hesaplarken 1.6*4=6.4ghz hızında calısıyor bu makina dedi fiyat performans ürünü 1500tl idi direk çıkardım onu oradan münakaşaya girmedim personelle yuh dedim içimden turbo boster çalışınca dahada artıyor dedi birde :-)





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ibrahimcan34 6 yıl
abi bilgisiyar değil bilgisayar :D
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HAAltuntas 6 yıl
videonun başı kesilmiş gibi?
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mehmetferhat 6 yıl
gene canlı izleyemedim kaçırdım iyi mi :(
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DH Misafiri 6 yıl
Donanim Haberin adina yakisir gozleyirig.bir movzu. Sirf donanim. Sabirsizlikla
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DH Misafiri 6 yıl
mesut abi windows 8 den windows 8.1 e ücretsiz yükseltebiliyormuyuz
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