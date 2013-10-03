Mesut Çevik ile Canlı Saat 21:00 "Samsung Note 3'ü inceliyor, Nokia 1020 hakkında konuşuyor sizden gelen sorulara cevap veriyoruz."

Genel Yayın Yönetmeni
Mesut Çevik ile Canlı'da bu hafta Samsung Note 3'ü inceliyor, Nokia 1020 hakkında konuşuyor ve her zamanki gibi sizlerden gelen soruları cevaplıyorum.
Mesut Çevik ile Canlı'da bu hafta Samsung Note 3'ü inceledik, Nokia Lumia 1020'i değerlendirdik ve Nexus 5 hakkındaki görüşlerimizi aktardık.
Yayın sona erdi katılımınız için teşekkürler. Yayın tekrarına aşağıdaki oynatıcıdan erişebilirsiniz.
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Ben ve forumdaki birçok üye Note 3'ünü yurt dışından satın alacağız çünkü ülkemizde SM-N9005 satılmıyor ve satılmayacak ta yalnız tüm alıcılar olarak Sim Kilit sorununa karşı böyle resmi bir açıklama duyamadık hepsi kulaktan duyma bilgiler şu anda,Canlı yayınınızda bundan da bahsederseniz yurt dışından note 3 alacak DH üyeleri olarak çok seviniriz...
SM-N9005 almak isteyenler beğen butonuna bassın yorum dikkat çeksin ki Mesut bey bizi görsün :)
Bilader forum ergen yuvasına dönmüş. 20 yaş altı 10000 lerce insan var. Geçen bi cocuk gördüm 2001'li
Bi de bi ara s4 ile one ı karşılaştırıyorlardı hala karşılaştırıyorlar