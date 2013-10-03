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Mesut Çevik ile Canlı Saat 21:00 "Samsung Note 3'ü inceliyor, Nokia 1020 hakkında konuşuyor sizden gelen sorulara cevap veriyoruz."

6 yıl
24,7b
1
Mobil Teknolojiler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da bu hafta Samsung Note 3'ü inceliyor, Nokia 1020 hakkında konuşuyor ve her zamanki gibi sizlerden gelen soruları cevaplıyorum.
Mesut Çevik ile Canlı'da bu hafta Samsung Note 3'ü inceledik, Nokia Lumia 1020'i değerlendirdik ve Nexus 5 hakkındaki görüşlerimizi aktardık.
Yayın sona erdi katılımınız için teşekkürler. Yayın tekrarına aşağıdaki oynatıcıdan erişebilirsiniz. 
 

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avcitalip 6 yıl en beğenilen
Merhaba Mesut Çevik,
Ben ve forumdaki birçok üye Note 3'ünü yurt dışından satın alacağız çünkü ülkemizde SM-N9005 satılmıyor ve satılmayacak ta yalnız tüm alıcılar olarak Sim Kilit sorununa karşı böyle resmi bir açıklama duyamadık hepsi kulaktan duyma bilgiler şu anda,Canlı yayınınızda bundan da bahsederseniz yurt dışından note 3 alacak DH üyeleri olarak çok seviniriz...
SM-N9005 almak isteyenler beğen butonuna bassın yorum dikkat çeksin ki Mesut bey bizi görsün :)
Merhaba Mesut Çevik,Ben ve forumdaki birçok üye Note 3'ünü yurt dışından satın alacağız çünkü ülkemizde SM-N9005 satılmıyor ve satılmayacak ta yalnız tüm al...
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1 Yanıt Yanıtla +67
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Angelica 6 yıl Skylined
Skylined

Herkes neden Mesut Abi diyor çözemedim. O kadar mı yaşca küçük forumdakiler :)

Bilader forum ergen yuvasına dönmüş. 20 yaş altı 10000 lerce insan var. Geçen bi cocuk gördüm 2001'li
SkylinedHerkes neden Mesut Abi diyor çözemedim. O kadar mı yaşca küçük forumdakiler :)Bilader forum ergen yuvasına...
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Steve Meade 6 yıl
mesona
bi ara nexus 7 2. nesil incelenecekti ne oldu o inceleme?

Bi de bi ara s4 ile one ı karşılaştırıyorlardı hala karşılaştırıyorlar
mesonabi ara nexus 7 2. nesil incelenecekti ne oldu o inceleme?Bi de bi ara s4 ile one ı karşılaştırıyorlardı hala karşılaştırıyorlar...
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1 Avatar
senersongur 6 yıl
Bu haftanın bölümü yarın mı?
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşım senin cep telefonundan anlamadığın ortada,
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DH Misafiri 6 yıl
Ben suudi Arabistan da yaşıyorum ve Türkiye ye gelirken not3 alacağım bu ülke sim kildinden bi sorun yaşarmıyım ?
Bide bu iki çeşit işlecisi konusunda sinepdelegon800 işlemci li olani suudi arabistanda bulabilirmiyim ? Türkiye ye getirirsem sorun olmaz dimi sinepdelegon800 islemcili olani ?
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hakcak 6 yıl
Studio Piano black üstüne kırmızı ışıklı efektlerle daha çekici olabilirdi :) .
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angaralı12 6 yıl

Merhabalar.
Sizleri yakından takip ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum.

Sizlere sorum şu olacak:
Android işletim sistemli akıllı cihazlarda kullanabileceğimiz, İOS'un "Voice ower" uygulamasına benzer, stabil çalışan, Türkçe ekran okuyucu bir uygulaması
ya da ekrandaki nesneleri büyütmeye yönelik bir yardımcı uygulama mevcut mudur?
Görme engelli ve/veya görme oranı düşük arkadaşlara yardımcı olabilecek ne gibi uygulamalar mevcuttur?

Saygılarımla.




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DH Misafiri 6 yıl
not3 te ısınma nedurumda testlerde deyinirseniz sevinirim
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zifiri34 6 yıl
Mesut Bey'e çok yüklendiniz WP konusunda ama htc artık üretmek istemiyormuş durum o hale geldi :)
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HAAltuntas 6 yıl
Note 3'ü yakından tanıdığımız bir yayın olmuş. O gün maç vardı izlememiştim henüz izledim. Teşekkürler yayın için.
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isamil 6 yıl
alaz1903
Mesut Çevik Windows Phone 8 konusunda gerçekten ezberden konuşuyor. Birincisi Nokia resim işleme konusunda o kadar zengin seçenekler sunuyor ki yardımcı bir resim düzenleme konusunda ekstra bir uygulamaya ihtiyacınız yok. Kaldı ki markette bu konuda yüzlerce uygulama var. Örneğin bir Fantasia Painter Free uygulamasını kullanırsanız bu yazılımın fonksiyon zenginliğine ve yaptıklarına hayran kalırsınız. İnstagram uygulaması yok diyor, doğru resmi uygulama yok. Lakin instagram hesabınızı 6tag instagram clienti ile kullanırsanız official instagram uygulamasından çok daha başarılı ve fonksiyonel olduğunu göreceksiniz. Samsung Android tabletim ve Lumia 920 telefonum var. Androiddeki resmi instagram uygulaması bana gerçekten yavan geliyor, kullanmıyorum bile. Diğer taraftan wp ortamında İnstagrama 6tag ile bağlanmak ise keyif veriyor. Dileyenler deneyip aradaki farkı görebilirler. Ayrıca Mesut Bey Android mağazasına instagram gelmeden önce Android almayın İnstagram bile yok diyor muydu acaba? Ki o zamanlar Androidde insrtagrami yardımcı yazılımlarla dahi kullanamıyordunuz. Ayrıca sebebini merak ettiğimiz bir şekilde Windows Phone anti-propogandası yaparak sistemi yerden yere vurup izleyicileri manipule ettikten sonra bir de anket yapıyor. Gerçekten şaka gibi. Lumia 1020nin kamerasınının diğer telefonların kameralarına olan farkını o kadar önemsizleştiriyor ki bu konuda söylenecek söz yok. Sadece merak edenler fotoğraf örneklerine bakıp karşılaştırsınlar diyorum. Mesut Bey daha önceki videolarında wp8 telefonlara karşı olan agresif tavrını Ben kullanıcılara karşı sorumluyum, onların faydası için bu yorumları yapıyorum minvalinde açıklamalar yaparak bu konuya açıklık getirdiğini düşündü. Ancak kullandığı jargon ve anlatım dili oldukça subjektif ve olayı kişiselleştirdiğini gerçekten çok fazla belli ediyor. Bence kullanıcının gerçekten yararını düşünen bir teknoloji editörü ram ve donanım oburu Androidi bu kadar ön plana çıkarırken biraz daha temkinli konuşmalı. Çünkü buradaki binlerce kişinin amiral gemisi bir telefon alacak imkanı yok. Android dediğimiz sistemi amiral gemisi olmayan alt-orta sınıf bir cihazla kullanırsanız sistemin ağırlığından, takılma ve kilitlenmelerden dolayı cihazı kırasınız gelir. Bu durumu pek çok kişi deneyimlemiştir. Alt orta sınıf bir cihaza bütçe ayırabilecek insanları farkında olmadan yanlış yönlendirerek bu tür bir cihazla başbaşa bırakabilirsiniz. Mesut Çevik gerçek yaşamında ana telefon olarak bir de bu alt klasmanda bir cihazla Android kullansın ve sonrasında alt sınıftaki bir wp8 telefon kullanıp eğer önerebiliyorsa ondan sonra Androidi önerebiliyorsa önersin kullanıcılara wp 8in yerine. Mesut Çevikîn katıldığım tek sözü windows mağaza ve diğer marketlerdeki fiyat farkına dair söyledikleri. Evet bu konudaki fiyat farkı gerçekten saçma. Bunun sebebini Windows Phone 8 sisteminin şu ana kadar hacklenip mağaza dışı kaynaklardan korsan yazılım yüklenmesine olanak tanımamasına bağlıyorum. Bu durum avantaj olarak sistemi daha güvenli ve kararlı yaparken diğer taraftan uygulama geliştiricilerin işine geliyor ve alternatifsizlik fiyat politikasına yansıyıp kullanıcılara dezavantaj yaratıyor. Bu Windowsun değil uygulama geliştiricilerin fırsatçı yaklaşımından kaynaklı.

Mesut Bey özellikle bu benim düşüncem,benim yorumum böyle diyor...Eğer siz 8 senedir hala bu siteye girip bilgi alış-verişinde bulunuyorsanız bu Mesut bey'in objektif yaklaşımlarından dolayı sitenin kalitesinin üst düzeyde olmasıdır.Ezberden konuşuyor dediğiniz adam yüzlerce inceleme yapmış,bilgi ve deneyimi,karakteriyle binlerceinsanın taktirini kazanmış biridir.
Eğer windows 8 gerçekten çok başarılı bir sistem olsaydı nokia bu hallere gelmezdi zaten..Bunu tüm dünya kullanıcıları wp8'den uzak durarak ispat etmiştir.Ayrıca Mesut Bey'in dediği gibi size WP8 ile mutluluklar...
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Darkimore 6 yıl
Gps i açık unutmuş sun mesut çevik dolayisj ile şarjin tabiki cabuk biter.
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alaz1903 6 yıl
Mesut Çevik Windows Phone 8 konusunda gerçekten ezberden konuşuyor. Birincisi Nokia resim işleme konusunda o kadar zengin seçenekler sunuyor ki yardımcı bir resim düzenleme konusunda ekstra bir uygulamaya ihtiyacınız yok. Kaldı ki markette bu konuda yüzlerce uygulama var. Örneğin bir "Fantasia Painter Free" uygulamasını kullanırsanız bu yazılımın fonksiyon zenginliğine ve yaptıklarına hayran kalırsınız. "İnstagram uygulaması yok" diyor, doğru resmi uygulama yok. Lakin instagram hesabınızı "6tag" instagram client'i ile kullanırsanız official instagram uygulamasından çok daha başarılı ve fonksiyonel olduğunu göreceksiniz. Samsung Android tabletim ve Lumia 920 telefonum var. Android'deki resmi instagram uygulaması bana gerçekten yavan geliyor, kullanmıyorum bile. Diğer taraftan wp ortamında İnstagram'a 6tag ile bağlanmak ise keyif veriyor. Dileyenler deneyip aradaki farkı görebilirler. Ayrıca Mesut Bey Android mağazasına instagram gelmeden önce "Android almayın İnstagram bile yok" diyor muydu acaba? Ki o zamanlar Android'de insrtagram'i yardımcı yazılımlarla dahi kullanamıyordunuz.

Ayrıca sebebini merak ettiğimiz bir şekilde Windows Phone anti-propogandası yaparak sistemi yerden yere vurup izleyicileri manipule ettikten sonra bir de anket yapıyor. Gerçekten şaka gibi. Lumia 1020'nin kamerasınının diğer telefonların kameralarına olan farkını o kadar önemsizleştiriyor ki bu konuda söylenecek söz yok. Sadece merak edenler fotoğraf örneklerine bakıp karşılaştırsınlar diyorum.

Mesut Bey daha önceki videolarında wp8 telefonlara karşı olan agresif tavrını "Ben kullanıcılara karşı sorumluyum, onların faydası için bu yorumları yapıyorum" minvalinde açıklamalar yaparak bu konuya açıklık getirdiğini düşündü. Ancak kullandığı jargon ve anlatım dili oldukça subjektif ve olayı kişiselleştirdiğini gerçekten çok fazla belli ediyor. Bence kullanıcının gerçekten yararını düşünen bir teknoloji editörü ram ve donanım oburu Android'i bu kadar ön plana çıkarırken biraz daha temkinli konuşmalı. Çünkü buradaki binlerce kişinin amiral gemisi bir telefon alacak imkanı yok. Android dediğimiz sistemi amiral gemisi olmayan alt-orta sınıf bir cihazla kullanırsanız sistemin ağırlığından, takılma ve kilitlenmelerden dolayı cihazı kırasınız gelir. Bu durumu pek çok kişi deneyimlemiştir. Alt orta sınıf bir cihaza bütçe ayırabilecek insanları farkında olmadan yanlış yönlendirerek bu tür bir cihazla başbaşa bırakabilirsiniz. Mesut Çevik gerçek yaşamında ana telefon olarak bir de bu alt klasmanda bir cihazla Android kullansın ve sonrasında alt sınıftaki bir wp8 telefon kullanıp eğer önerebiliyorsa ondan sonra Android'i önerebiliyorsa önersin kullanıcılara wp 8'in yerine.

Mesut Çevikîn katıldığım tek sözü windows mağaza ve diğer marketlerdeki fiyat farkına dair söyledikleri. Evet bu konudaki fiyat farkı gerçekten saçma. Bunun sebebini Windows Phone 8 sisteminin şu ana kadar hack'lenip mağaza dışı kaynaklardan korsan yazılım yüklenmesine olanak tanımamasına bağlıyorum. Bu durum avantaj olarak sistemi daha güvenli ve kararlı yaparken diğer taraftan uygulama geliştiricilerin işine geliyor ve alternatifsizlik fiyat politikasına yansıyıp kullanıcılara dezavantaj yaratıyor. Bu Windows'un değil uygulama geliştiricilerin fırsatçı yaklaşımından kaynaklı.
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