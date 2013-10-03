Mesut Çevik ile Canlı Saat 21:00 "Samsung Note 3'ü inceliyor, Nokia 1020 hakkında konuşuyor sizden gelen sorulara cevap veriyoruz."

Mesut Çevik ile Canlı'da bu hafta Samsung Note 3'ü inceliyor, Nokia 1020 hakkında konuşuyor ve her zamanki gibi sizlerden gelen soruları cevaplıyorum.

Mesut Çevik ile Canlı'da bu hafta Samsung Note 3'ü inceledik, Nokia Lumia 1020'i değerlendirdik ve Nexus 5 hakkındaki görüşlerimizi aktardık.

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