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Mesut Çevik ile Canlı Saat 21:00'da "Xperia Z1 vs LG G2, Lumia 1020, Donanım Haber Tv2'de ve fazlası"

6 yıl
25,6b
1
Mobil Teknolojiler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da Donanım Haber'in Tv2'de gerçekleştirdiği programı, LG G2 ve Xperia Z1 karşılaştırmasını, Lumia 1020'nin kamerasını ve iPhone 5S'i konuştuk.
Katılımınız için teşekkür ederiz. Yayın tekrarını video oynatıcıdan izleyebilirsiniz. 
 

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ciwano 6 yıl en beğenilen
Iyi ki varsin Mesut çevik
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KinGEagLE 6 yıl SystemApps
SystemApps

windows phone yine mesut çeviğin penşesinden kurtulamamış...ne yazıktır ki bir haber editörü platformları bir tüketici olarak değerlendiriyor.yok niye gelişmekte olan bir platformu alayımmış mış ta...

teknoloji ruhunu taşıyan adam bu şekilde düşünmez.platforma bakar potansiyele bakar ve ona göre yorum yapar.android mi windows phonemi sorusunun cevabı android miş..??.andoridi övdüğü cihazlarda nedense üst segment dışına çıkamıyor.tabi sonuçta para veriyoruz değilmi? 2000 lira bayılalım andorid alalım o zaman? 600liralık telefonun akıcılığını 2000 liralık telefonda zor yakalayan andorid ne süper bir işletim sistemi öyle...

oysaki gelişmekte olan windows phoneyi tercih etmek gelecekte her segmentde akıcı bir deneyim sunan pazarı ayağımıza getirecek.cihazın takılmaması için üst seviye cihaz almak zorunda kalmayacağız.güncelleme için telefon üreticilerinin ağzına bakmayacağız.pazar çekirdek yarışının üstüne çıkıp o videonun başında söylediniz kullanıcı deneyimine gelecek.siz ise bu yararımıza olan şeyleri çocukca düz bir mantıkla ağız eğiyorsunuz.

andorid ile ios karşılaştırması o kadar kaba bir karşılaştırma ki andoridin yazılım donanım cümbüşüne hiç girmemeniz büyük bir fail olmuş.sanki hiç nexus diye bir segment yokmuş gibi karşılaştırmışsınız.oysaki neden nexus var neden herkes nexusa yöneliyor diye kendinize sormuş olsanız bu sorunun cevabını bu kadar ilkel anlatmazdınız.anroidde standart diye bir kelime olmadığı için siz bunun anlamınıda bilmezsiniz eminim..ben sizin sunduğunuz bu mantığı sadece ölü symbian ile bile çürütebilirim.tema efektli bol animasyonlu symbianın nasıl çoklu görev konusunda usta olduğunu kesintisiz takıntısız olarak üstelik arm11 ile ispatlamış olurum.

son olarak window phone ile ilgili şunu söylemeliyim.
hayır yani platforma bakıyoruz bir çok üretici tarafından desteklenen bir çok popüler oyun ve programın artık var olduğu bir platform.hala uygulama oyun yok demeye getiriyorsunuz.bu ön yargınızdan kurtulmak için illa andoridin eridiği günleri görmeniz gerekecek sanırım.

işte o zaman yazacak çok şeyim olacak sayın mesut bey...

Mesut Çevik söylediklerinde haklı bu şekilde kendinizi kandırmanın manası yok.

Hadi diyelim seni dinleyip gelişmnekte olan bir platformun telefonunu aldım 1600 liraya..en fazla 1 yıl sonra zaten değiştiriyorsun telefonu..o 1 yıl içerisinde android ve ios kullanan arkadaşlarım çeşitli oyunlar ve programlarla bana hava atacak ben de kutularla oynayıp duracam yok öyle :) .Gelişsin o zman alırız ..para verdiğiniz şey bizim için en iyisi olmalı. altına yatırım yapmıyoruz telefon alıyoruz.


bir de son olarak "işte o zaman yazacak çok şeyim olacak mesut bey" ... "androidin eridiği günleri göreceksiniz" .demişsin...yani erise ne olacak kardeşim şu an windowstan daha fazla özgürlük ve özellik sunuyorlar mı ? sen ona bak. 6 ay da bir değişen telefon pazarında geleceğe dönük amaçsız ve gereksiz yorumlar yapıp kendini kandırma bence...Allah korusun biri şu söylediklerini ciddiye alıp windows telofon alırsa vebalini ödeyemezsin öte tarafta.:

benim görüşümü soracak olursan geleceğe dönük. android fln ölmez kardeşim..android her geçen gün gelişiyor ve pazarı büyüyor.bir kere arkasında goole var .windows geleceği ise pek parlak değil.
SystemAppswindows phone yine mesut çeviğin penşesinden kurtulamamış...ne yazıktır ki bir haber editörü platformları bir tüketici olarak ...
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1 Avatar
qarizma369 6 yıl
abi görüş acısını bu kadar abarma ya xperia z kullanıyorum her turlu fotoğraf cekiyorum bi amuda kalkmadım diye bilirim her turlu goruyorum anlamıyorum bendemi sıkıntı var sızdemi ? ayrıca gorus acısını televizyonla kıyaslamışın aynı seymi Allah askına televizyona her acıdan bakarsın. telefon oylemi. kamerayla kıyasladığın ekran kactane fotoğraf makinasında var ...
birde gorus acısını soyle dusun otobustesin mesaj cekiyorsun birine yanındaki adam seni dikizliyor =) gerci yanındaki kişi rahatca göruyor yinede ..
abi arkadasta note 3 var 10 metre oteden ekran ışığı gözünüzü alıyor (gözünüzü alıyor derken dikkat cekiyor) bundan gereksiz ekran varmı ... ekranın altından bas ışığı ondan sonra batarya gitmiyor diyin =)
aslında sorun ney biliyormusun abi kullanıcılar ne istediğini bilmiyor =)
mesela notebooktan alamadığımız batarya performansını telefondan bekliyoruz :D
ve bana görede telefonlar notebooklardan daha fazla batarya ömru sunuyor...
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curukcul 6 yıl
KinGEagLE
SystemApps windows phone yine mesut çeviğin penşesinden kurtulamamış...ne yazıktır ki bir haber editörü platformları bir tüketici olarak değerlendiriyor.yok niye gelişmekte olan bir platformu alayımmış mış ta... teknoloji ruhunu taşıyan adam bu şekilde düşünmez.platforma bakar potansiyele bakar ve ona göre yorum yapar.android mi windows phonemi sorusunun cevabı android miş..??.andoridi övdüğü cihazlarda nedense üst segment dışına çıkamıyor.tabi sonuçta para veriyoruz değilmi? 2000 lira bayılalım andorid alalım o zaman? 600liralık telefonun akıcılığını 2000 liralık telefonda zor yakalayan andorid ne süper bir işletim sistemi öyle... oysaki gelişmekte olan windows phoneyi tercih etmek gelecekte her segmentde akıcı bir deneyim sunan pazarı ayağımıza getirecek.cihazın takılmaması için üst seviye cihaz almak zorunda kalmayacağız.güncelleme için telefon üreticilerinin ağzına bakmayacağız.pazar çekirdek yarışının üstüne çıkıp o videonun başında söylediniz kullanıcı deneyimine gelecek.siz ise bu yararımıza olan şeyleri çocukca düz bir mantıkla ağız eğiyorsunuz. andorid ile ios karşılaştırması o kadar kaba bir karşılaştırma ki andoridin yazılım donanım cümbüşüne hiç girmemeniz büyük bir fail olmuş.sanki hiç nexus diye bir segment yokmuş gibi karşılaştırmışsınız.oysaki neden nexus var neden herkes nexusa yöneliyor diye kendinize sormuş olsanız bu sorunun cevabını bu kadar ilkel anlatmazdınız.anroidde standart diye bir kelime olmadığı için siz bunun anlamınıda bilmezsiniz eminim..ben sizin sunduğunuz bu mantığı sadece ölü symbian ile bile çürütebilirim.tema efektli bol animasyonlu symbianın nasıl çoklu görev konusunda usta olduğunu kesintisiz takıntısız olarak üstelik arm11 ile ispatlamış olurum. son olarak window phone ile ilgili şunu söylemeliyim. hayır yani platforma bakıyoruz bir çok üretici tarafından desteklenen bir çok popüler oyun ve programın artık var olduğu bir platform.hala uygulama oyun yok demeye getiriyorsunuz.bu ön yargınızdan kurtulmak için illa andoridin eridiği günleri görmeniz gerekecek sanırım. işte o zaman yazacak çok şeyim olacak sayın mesut bey...
Mesut Çevik söylediklerinde haklı bu şekilde kendinizi kandırmanın manası yok. Hadi diyelim seni dinleyip gelişmnekte olan bir platformun telefonunu aldım 1600 liraya..en fazla 1 yıl sonra zaten değiştiriyorsun telefonu..o 1 yıl içerisinde android ve ios kullanan arkadaşlarım çeşitli oyunlar ve programlarla bana hava atacak ben de kutularla oynayıp duracam yok öyle :) .Gelişsin o zman alırız ..para verdiğiniz şey bizim için en iyisi olmalı. altına yatırım yapmıyoruz telefon alıyoruz. bir de son olarak işte o zaman yazacak çok şeyim olacak mesut bey ... androidin eridiği günleri göreceksiniz .demişsin...yani erise ne olacak kardeşim şu an windowstan daha fazla özgürlük ve özellik sunuyorlar mı ? sen ona bak. 6 ay da bir değişen telefon pazarında geleceğe dönük amaçsız ve gereksiz yorumlar yapıp kendini kandırma bence...Allah korusun biri şu söylediklerini ciddiye alıp windows telofon alırsa vebalini ödeyemezsin öte tarafta.: benim görüşümü soracak olursan geleceğe dönük. android fln ölmez kardeşim..android her geçen gün gelişiyor ve pazarı büyüyor.bir kere arkasında goole var .windows geleceği ise pek parlak değil.

Android ölür ama ölmesi kendi sebebiyle değil, Aç gözlü telefon şirketleri ( Sony, LG, Samsung... ) nedeniyle olur. Telefon şirketleri eğer belli bir sürümden sonra ürettikleri modele destek vermeyi keserlerse ( ki bu bence yeni modelleri satabilmek içindir. ) insanlar o telefon şirketlerinden, dolayısıyla o işlerim sisteminden soğurlar. Kaç yıllık Iphone 3GS bile Ios 6 küsür sürümünü kullanabiliyor. 4 versiyonu 7 güncellemesini aldı.
2. Bir mesele de malesef androidin sistem kullanımındaki aç gözlülüğü. HTC One var bende. Bir oyun açtığımda bir süre sonra telefon deli gibi ısınıyor. Optimizasyon zor yapılıyor uygulamalar ve oyunlar için. Ancak bunun nedeni de android pazarında işlemci çeşidi sayısının fazla olmasından kaynaklanıyor. Bu da her işlemci için ayrı optimizasyon gerektirir. Buna da çözüm bulunması şart.
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DH Misafiri 6 yıl
salam necesen
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DH Misafiri 6 yıl
ben aldim su an kullaniyorum cok harika bir telefon kim ne derse dersin...
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cosica 6 yıl
Yürü be Mesut Hoca
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rabaruba 6 yıl
mesut Abi açtığın tanıtımların sesleri senin sesini bastırıyor duyamıyoruz seni ona bir ayar çeksen güzel olur :)
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akbirkurt 6 yıl
O zaman stabilliğe ulaşamamış androidin stabil olmasını niye bekleyeyim ki hazır olmuşu varken.(bkz wp8)
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hawloo 6 yıl
Windows Phone şuan gelişmekte. Android ve Ios'un mezarını sakin sakin kazıyor desek daha doğru olur. Çok agresif olmanıza gerek yok bu konuda.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar ben mesut cevigin z1i cok elestirdigini düsünüyorum tamam gorusacisi ıps kdr deildirde günes altinda ne ips ne amoled en iyi lcd dir deneyin gorun ayrica kamerada guncelleme alicak
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DH Misafiri 6 yıl
mesut bey kolay gelsın az once vıdeo ıncelemlrınızı ızledım sızı tebrık edıyorum...bır araştırmacı olarak sıze bır sorum olacak mesut bey,elımde bır adet ıphone 4s var ve bu cıhaza ios7 yuklu, acıkası ılk basta hosma gıtmıstı fakat akıcılık ve hızllık kaybından sebep suan soguum bu cihazdan..sızce 4s te ios7 performansı nasıl ve bunun daha akıcı gelmesı ıcın ıyılestımeler olacak mı? ayrıca bazı hatalar var malum onlar gıderılecekmı? son sorm ise ios yuklu cihazlardan azgecmek ıstemıyorum ama ndroıd cephesınd de cok albenısı olan cıhaz var sız neyı onerırsınız bana-akıcılık ve stabılıte cok onemlıbenm ıcın...cevaplarınız ıcın sımdıden tesekkurler
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