Mesut Çevik ile Canlı bu akşam 20:30'da "iPhone 5S, 5C ve gelecek yeni nesil Android telefonlar"

Genel Yayın Yönetmeni
Mesut Çevik ile Canlı'nın 12 Eylül'de gerçekleştirilen yayınını kaçıranlar için 720P çözünürlükte tekrar yayın. iPhone 5C - 5S ve yeni nesil Android telefonlar yanı sıra güncel olaylar hakkında konuşuyor yorumluyoruz.
Katılımınız için teşekkürler Canlı Yayın sona erdi. Tekrarını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.
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Link budur: dropbox.com/...
Sevgiler,
Mesut Çevik
note 3 ün SD800 lü versiyonunun türkiyeye gelmesi için imza kampanyası başlattık.
Desteğinizi bekliyoruz.
change.org/...
Firmaların cihazın Snapdragon 800 ve Exynos işlemcili modellerini kafa kafaya karşılaştırmadan konuşmam hata olur. Eğer karşılaştırır ve gerçek anlamda Snapdragon 800'ün daha üstün olduğunu görür isem neden destek vermeyeyim.
Sevgiler,
Mesut Çevik