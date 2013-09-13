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Mesut Çevik ile Canlı bu akşam 20:30'da "iPhone 5S, 5C ve gelecek yeni nesil Android telefonlar"

6 yıl
32,7b
1
Mobil Teknolojiler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'nın 12 Eylül'de gerçekleştirilen yayınını kaçıranlar için 720P çözünürlükte tekrar yayın. iPhone 5C - 5S ve yeni nesil Android telefonlar yanı sıra güncel olaylar hakkında konuşuyor yorumluyoruz.
Katılımınız için teşekkürler Canlı Yayın sona erdi. Tekrarını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz. 
 

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Speed-Step 6 yıl en beğenilen
Merhaba,

Link budur: dropbox.com/...

Sevgiler,
Mesut Çevik
3 Yanıt Yanıtla +29
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Rurik Eternally 6 yıl
Merhaba Mesut bey
note 3 ün SD800 lü versiyonunun türkiyeye gelmesi için imza kampanyası başlattık.
Desteğinizi bekliyoruz.
change.org/...
Merhaba Mesut beynote 3 ün SD800 lü versiyonunun türkiyeye gelmesi için imza kampanyası başlattık.Desteğinizi bekliyoruz.change.org/...
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Speed-Step 6 yıl Rurik Eternally
Arkadaşlar Merhaba,

Firmaların cihazın Snapdragon 800 ve Exynos işlemcili modellerini kafa kafaya karşılaştırmadan konuşmam hata olur. Eğer karşılaştırır ve gerçek anlamda Snapdragon 800'ün daha üstün olduğunu görür isem neden destek vermeyeyim.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Firmaların cihazın Snapdragon 800 ve Exynos işlemcili modellerini kafa kafaya karşılaştırmadan konuşmam hata olur. Eğer karşılaştı...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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imur19 5 yıl
mesut abi sence z1 mi 5s mi s4 mü one mı g2 mi benim için oyun kamera video ve ses önemli . sen hangisini tavsiye edersiniz . sizin fikriniz benim için çok önemli
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imur19 5 yıl
abi 5s mi z1 mi s4 mü htc one mı alyım benim için oyun kamera ve ses önemli sizin önerinizin çok önemi var
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ZEUS__ 6 yıl
vestel ile pazartesi günü yapacağımız dediğiniz videoyu yaptınız mı acaba? 53:25te
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fortunasuper 6 yıl
Mesut bey arada sırada otomobilde test etse ne güzel olur.
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casperfriendly 6 yıl
Merhabalar vestel çok ayıp etmiş size yeni izledim ...
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avcitalip 6 yıl
Speed-Step
Arkadaşlar Merhaba, Firmaların cihazın Snapdragon 800 ve Exynos işlemcili modellerini kafa kafaya karşılaştırmadan konuşmam hata olur. Eğer karşılaştırır ve gerçek anlamda Snapdragon 800ün daha üstün olduğunu görür isem neden destek vermeyeyim. Sevgiler, Mesut Çevik

Speed-Step
Arkadaşlar Merhaba, Firmaların cihazın Snapdragon 800 ve Exynos işlemcili modellerini kafa kafaya karşılaştırmadan konuşmam hata olur. Eğer karşılaştırır ve gerçek anlamda Snapdragon 800ün daha üstün olduğunu görür isem neden destek vermeyeyim. Sevgiler, Mesut Çevik

iyide mesut bey göz var nizam var herşeyden önce Exynos 5420'li versiyonda 4G yok sonra 4K video çekimi,60 FPS 1080p video çekimi ve 192 KHZ 24 Bit Müzik Oynatma Özelliklerinin Olup Olmayacağı Bile Bilinmiyor,Daha Sonra Snapdragon 800'ün Sunduğu Hızlı Şarj Gibi Nimetlerden De Yararlanamayacağız Belki İleride Bunlar Güncellemelerle Halledilir Ancak 4G Sizinde Bildiğiniz Gibi Donanımsal Birşeydir Yani Yazılımla Halledemezsiniz Yani Herşey Performans Değil.
Herşeyin Performans Olduğunu Düşündüğümüzde Bu Donanımların 3 Aşağı 5 Yukarı Aynı Performansı Sunduklarını Biliyoruz Neden 4G gibi Özelliklerden Mahrum Kalalım Şurada 2-3 Yıl sonra bilemedim 4 yıl sonra en geç 4G kullanılmaya başlanır gibime geliyor yurtdışına seyehat edenler içinde 4G'nin kullanıldığı bir ülkede bu özelliği kullanamamak hiç hoş olmaz gibi düşünüyorum şimdi aynı performansı sunan daha fazla özellikli bir işlemci(snapdragon 800) mi yoksa aynı performansı sunan biraz daha kırpılmış özellikli(Exynos 5420)'mi daha iyi sizce ?
ki hadi 8 çekirdek aynı anda çalıştırılacak v.s dediler performans arttı diye kabul ediyorum Mesut bey ama ne yazıkki mağazada henüz S2'yi bile doğru düzgün zorlayabilen oyun yok yani siz yapmayın bari...
tamam bu yazdıklarımı unutun Mesut bey donanımsal farklılıkları v.s geçin herşeyden önemlisi şu ki biz neredeyse bütün dünya ülkelerinden daha pahalıya alıyoruz bu cihazları ve samsung buna rağmen bizi 2.sınıf ülke olarak görüyor ve exynos'u kaptırıyor lütfen mesajımı dikkate alın ve kampanyamıza destek verin efendim :)
change.org/...
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haliluyan 6 yıl
Çıplak gözle bakılacak olursa Htc One daha iyi çıkmış ama teknik değerlere bakılacak olursa Qx 10 daha iyi değerlere sahip
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Bilgisayar Bağımlısı 6 yıl
Mesut abi 5S 699 Euro'dan satışa çıkacaksa;

1 Euro=2.69 TL


Direk Avrupa Fiyatı(Türkiyedeki distrübütör kârı ve vergisi olmadan)

1880-1900 lira civarı oluyor fiyatı.

Buna mağaza kârı,telefon vergisi,kdv,distrübütör kârı toplam 300-400 TL eklesek.

Şu dolar/euro kuruyla Türkiye'de ki fiyatı 2300 TL


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AMERICAN 6 yıl
TV 2'deki programın çekimleri tamamlanmış,haftaya başlıyormuş.

Hatfa sonları diyor,hem cumartesi hem pazar.
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K120 6 yıl
Bu konuyla alakası yok ama foruma koyduğunuz media markt reklamı yüzünden hiçbir yere giremiyorum. Sanırım en üstte reklam var.
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legolas4121 6 yıl
3 saat olsa dinlerim konuşmanız akıyor :) tebrik ederim..
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