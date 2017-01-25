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Metal kasalı Asus ZenPad 3S 10 LTE duyuruldu

Asus’un zaman zaman tablet pazarına hamleler yaptığını ve bu alanı boş bırakmamak istediğini görüyoruz. ZenPad 3S 10 LTE adındaki yeni üst seviye tablet modeli bunun son örneği.
2 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında oldukça hareketli olan Asus, tablet tarafını da boş geçmiyor. Tamamen metal kasaya sahip ZenPad 3S 10 LTE adındaki yeni üst seviye tablet modeli resmiyet kazandı.

Üst Seviyede Yer Alacak

Bu isim aslında geçen yıl tanıtılan bir tablet modeline ait. Bununla birlikte Asus donanım tarafında bazı değişiklikler yaparak cihazı yenilemiş. Bu bakımdan Z500KL model numarası ile piyasaya sürülecek.

9.7 inçlik IPS ekranında 2048x1536 piksel çözünürlük sunan tablet modeline 4 adet Cortex-A53 ve 2 adet Cortex-A72 çekirdeği barındıran Snapdragon 650 yonga seti güç veriyor. Orijinal versiyonda ise MT8716 yonga seti yer alıyordu.

4GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. 7900mAH kapasiteli batarya 16 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan renk körlüğüne dijital çözüm"

6.75mm ile ince bir profil çizen tablet modeli 490 gram ağırlığında. Android 6.0 işletim sistemi ile gelen modelde LTE desteği önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Tablet modelinin satış fiyatı 405$ olacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Metal-clad-Asus-ZenPad-3S-10-LTE-tablet-with-Snapdragon-650-CPU-4GB-RAM-announced_id90318 Yorum Yaz
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PrePress__ 2 yıl
Ben özelliklerini beğendim ama satışa çıkmış değil hala, sitesinde de bilgi bulamadım.
Ne zaman satışa çıkacak bilgisi olan var mı?
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gxhero 2 yıl
Tek özelliği metal kasası mı başlık olmamış ve bence başka markanın taklidi ve özellikler 2017 için de tırt kısaca HAYIR kalsın.
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fantomasds 2 yıl
Android 6lı sonra da 7 güncellemesi alacak SD 430 lu 2 gb ramlı 32 gb hafızalı 10" ekranlı 6000 mah pilli 150 dolar fiyatlı bir tablet gelmedi ki alalım. Böyle giderse win 10 tablet alacağız.
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muccos 2 yıl
Tabletler artık iyice gözden düştü. Telefonlardan daha büyük ekran dışında bir artısı olmuyor. Donanım anlamında telefonlar daha iyi. Tabletler en azından arayüz vs. olarak bilgisayar deneyimi sunmalı. Şimdi alacaksın bu tableti ne yapacaksın? Film izle , kitap-dergi oku , internette dolaş. Bitti. Oyun anlamında bazı pc ve konsol oyunlarının portları başarılı. Onlara oyun denilebiliyor. Onun dışında market kusura bakmayın çöp. Birde Google'ın Android'i tabletler için özelleştirmesi lazım. Honeycomb , Ics zamanında tabletlerde en azından farklı arayüzler vardı. Sonra bir şey oldu tekrar telefon arayüzlerine dönüldü. Bu gibi sorunlar çözülmedikçe tabletler satmaz.
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aygunn 2 yıl
İyi güzel de 405 dolar çok fazla gidip oyun konsolu alınır o fiyata. Ama tasarımını beğendim dandik Android tablet tasarımı yok en azından.
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