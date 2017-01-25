Metal kasalı Asus ZenPad 3S 10 LTE duyuruldu

Akıllı telefon pazarında oldukça hareketli olan Asus, tablet tarafını da boş geçmiyor. Tamamen metal kasaya sahip ZenPad 3S 10 LTE adındaki yeni üst seviye tablet modeli resmiyet kazandı.

Üst Seviyede Yer Alacak

Bu isim aslında geçen yıl tanıtılan bir tablet modeline ait. Bununla birlikte Asus donanım tarafında bazı değişiklikler yaparak cihazı yenilemiş. Bu bakımdan Z500KL model numarası ile piyasaya sürülecek.

9.7 inçlik IPS ekranında 2048x1536 piksel çözünürlük sunan tablet modeline 4 adet Cortex-A53 ve 2 adet Cortex-A72 çekirdeği barındıran Snapdragon 650 yonga seti güç veriyor. Orijinal versiyonda ise MT8716 yonga seti yer alıyordu.

4GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. 7900mAH kapasiteli batarya 16 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor.

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6.75mm ile ince bir profil çizen tablet modeli 490 gram ağırlığında. Android 6.0 işletim sistemi ile gelen modelde LTE desteği önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Tablet modelinin satış fiyatı 405$ olacak.