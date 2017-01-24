Samsung’dan renk körlüğüne dijital çözüm

Renk körlüğü dünya çapında yaklaşık 300 milyon kişide bulunan bir rahatsızlık. Gelişen teknoloji ile birlikte renk körlüğü için de dijital çözümler artmaya başladı. Samsung bu çözümleri kendi ürünlerine entegre ediyor.

Renk Körlüğüne Dijital Çözüm

Renk körlüğü bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunmasıdır. Bu nedenle kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememe durumu ortaya çıkar. Hastalar rahatsızlık seviyesine göre sadece bir kaç bin veya bir kaç yüz rengi ayırt edebilir. Normalde ise bu rakam milyonlarla ifade edilmektedir.

Samsung, renk körlüğü ile ilgili Colorlite adındaki bir Macar şirket ile iş birliğine gitmiş. Colorlite, ana renkler arasındaki belirli dalga boylarını uzaklaştırarak renkleri birbirinden geçici olarak ayıran bir teknolojiye sahip. Bu teknolojiyi kullandığı gözlük ürünleri de piyasada.

Samsung, renk körlüğünü tespit edebilmek amacıyla bir uygulama geliştirmiş. Uygulama belirli testler sonrasında kullanıcının hangi seviyede renk körü olduğunu tespit edebiliyor. Bu analize göre ekrandaki renk paletini optimize ediyor. Böylece izleyici normalden daha fazla rengi ayırt edebiliyor.

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SeeColors adındaki bu uygulama Macaristan, Bulgaristan ve Romanya’daki Android telefonları için kullanıma sunulmuş durumda. Ayrıca 2016 model tüm SUHD akıllı televizyonlarında da ön yüklü olarak sunuluyor. Kullanıcı Android telefonunda gerekli testleri yaptıktan sonra analizi televizyona aktarıyor ve ekrandaki renkler de optimize ediliyor.



