Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung’dan renk körlüğüne dijital çözüm

Yıllardır insanların yaşamını kolaylaştırma adına önemli projelere imza atan Samsung, bu kez renk körleri için büyük bir adım atıyor. SeeColors projesi renk körlerine yarım edecek.
2 yıl
3b
1
25
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung’dan renk körlüğüne dijital çözüm

Renk körlüğü dünya çapında yaklaşık 300 milyon kişide bulunan bir rahatsızlık. Gelişen teknoloji ile birlikte renk körlüğü için de dijital çözümler artmaya başladı. Samsung bu çözümleri kendi ürünlerine entegre ediyor.

Renk Körlüğüne Dijital Çözüm

Renk körlüğü bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunmasıdır. Bu nedenle kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememe durumu ortaya çıkar. Hastalar rahatsızlık seviyesine göre sadece bir kaç bin veya bir kaç yüz rengi ayırt edebilir. Normalde ise bu rakam milyonlarla ifade edilmektedir.

Samsung, renk körlüğü ile ilgili Colorlite adındaki bir Macar şirket ile iş birliğine gitmiş. Colorlite, ana renkler arasındaki belirli dalga boylarını uzaklaştırarak renkleri birbirinden geçici olarak ayıran bir teknolojiye sahip. Bu teknolojiyi kullandığı gözlük ürünleri de piyasada.

Samsung, renk körlüğünü tespit edebilmek amacıyla bir uygulama geliştirmiş. Uygulama belirli testler sonrasında kullanıcının hangi seviyede renk körü olduğunu tespit edebiliyor. Bu analize göre ekrandaki renk paletini optimize ediyor. Böylece izleyici normalden daha fazla rengi ayırt edebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor"

SeeColors adındaki bu uygulama Macaristan, Bulgaristan ve Romanya’daki Android telefonları için kullanıma sunulmuş durumda. Ayrıca 2016 model tüm SUHD akıllı televizyonlarında da ön yüklü olarak sunuluyor. Kullanıcı Android telefonunda gerekli testleri yaptıktan sonra analizi televizyona aktarıyor ve ekrandaki renkler de optimize ediliyor.


 

http://www.phonearena.com/news/New-Samsung-app-helps-color-blind-people-see-the-full-spectrum-of-colors_id90217 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kadirirdem 2 yıl en beğenilen
Adamlar insanlara yardım içinde el uzatıyor helal olsun..
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
İlginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 2 yıl
Çok iyi düşünülmüş bir teknoloji hızla diğer firmalara da yayılması ümidiyle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 2 yıl
Respect
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdc55 2 yıl
engelli insanları da teknolojinin imkanlarından faydalandırılıyor takdir ettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
takdir ettim.üstelik dijital olduğuna göre her cihaza güncelleme olarak entegre edebilir.süper bir gelişme olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERNEPTAH 2 yıl
Nerden mal satarız diye şaşırdı adamlar kapitalizmin geldiği noktaya bak nasıl bir pazarlama stratejisi yenilikçi hiç birşey yok,yine LED arka aydınlatmalı LCD'tv ye devam samsung bravo süper devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MarlonJD 2 yıl
Gelsin de indirelim, ne derecede renk kötüymüşsüm de Pilot olamamışım öğreneyim :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 2 yıl
Akıl körlüğüne de çözüm getirirse ülkemizde iş yapar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chromosty 2 yıl
Analog çözüm zor olurdu haklısınız Ekrem bey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saygi 2 yıl
"Renk körlüğü bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunmasıdır." Haberin çevirisi yanlış olsa gerek, zira görme merkezi beyinde iken pigmentler gözdeki retina tabakasında bulunur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2982 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, samsung see colors ve
6 etiket daha seecolors see colors launching people Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl 2016’da tüketici tasarrufa yöneldi, lüks tüketimi azalttı 2 yıl Eski bir Android virüsü tekrar ortaya çıktı 2 yıl Apple’ın başı yeni 5K ekranlarıyla dertte! 2 yıl Note 7 ile ağzı yanan Samsung'dan 8 aşamalı pil güvenlik kontrolü 2 yıl Nesli tükenmiş olan Tazmanya kaplanının beyni incelendi 2 yıl Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone ile Aselsan arasında dev anlaşma 2 yıl 2017 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı 2 yıl Nvidia’nın Volta mimarisi karşımıza nasıl çıkacak? 2 yıl Snapdragon 835 yonga seti stok sıkıntısı yaşıyor, LG G6 zorda 2 yıl Windows'daki Soliter, Mayın Tarlası, Hearts ve FreeCell oyunlarının gerçek amacı neydi? 2 yıl iOS 10.2.1 indirmeye sunuldu 2 yıl Tesla’nın iOS uygulaması, TouchID entegrasyonuna kavuşacak 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 daha yenilikçi olacak 2 yıl Faraday Future bu kez FF 91'in görsel sunumunu hazırlayan firmaya borcunu ödeyemedi 2 yıl Samsung, zor geçen 2016'yı rekor kazançla kapattı 2 yıl İki Extreme işlemci ailesi aynı anda geliyor! 2 yıl Çin'den internete 15 milyar dolar değerinde yatırım 2 yıl Dizüstü bilgisayara ekran kartı bağlayın 2 yıl LG G6 ortaya çıktı: İşte detaylar 2 yıl Star Wars: Episode VIII'in ismi belli oldu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Samsung’dan renk körlüğüne dijital çözüm Sonraki LG ve Samsung ilk ekran anlaşmasına çok yakın 2 yıl Yenilenebilir enerji 21.yüzyılın interneti olabilir: Enernet ve dahası! 2 yıl Yapay zeka, zeka testinde insanları geçmeyi başardı 2 yıl Bakanlıktan yeni elektronik kimlik kartlarıyla ilgili önemli duyuru 2 yıl Altay tankı için motor açıklaması geldi 2 yıl Tesla'lar gerektiğinde kendisi servise gidip, işlem bitince de geri dönebilir 2 yıl Samsung Galaxy S8’in MWC 2017’de tanıtılmayacağı kesinleşti 2 yıl BTK, bilgisayarında virüs olan kişi ve şirketlere ceza kesebilecek 2 yıl Türkiye'nin ilk F-35 savaş uçağı 2019'da geliyor 2 yıl ASUS’tan Raspberry Pi alternatifi çözüm 2 yıl Qualcomm, Apple’ın iddialarına yanıt verdi: Gerçeği yansıtmıyor 2 yıl Masaüstü, dizüstü derken şimdi de sırtüstü bilgisayar 2 yıl Intel işlemcilerin USB kanalı erişim açığı taşıyor 2 yıl ASUS harici ekran kartlı en ince ZenBook modelini duyurdu 2 yıl Nokia: Snapdragon 835 işlemcili amiral gemisi geliştiriyoruz 2 yıl Foxconn ABD'de 7 milyar dolarlık üretim tesisi açacak 2 yıl Motorola’nın yeni amiral gemisi benchmark testlerinde 2 yıl HTC'nin Android Wear'lı ilk akıllı saatine ait yeni fotoğraflar sızdırıldı 2 yıl Nokia’dan en güçlü Android tablet geliyor 2 yıl Xiaomi’de şok ayrılık: Hugo Barra şirkete 'elveda' diyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim