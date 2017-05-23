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Metan gazını elektriğe dönüştüren bakteri

Araştırmacılar metan gazının olumsuz etkisini azaltabilecek yeni bir yöntem keşfetti. Birtakım bakteriler metan gazının elektriğe dönüştürerek enerji devrimi başlatabilir.
2 yıl
2,7b
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13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Metan gazını elektriğe dönüştüren bakteri

Bir sera gazı olan metan gazı çevre için pek faydalı sayılmasa da araştırmacılar bu gazın olumsuz etkisini ortadan kaldırmak ve metan gazından faydalanmak için yeni bir yöntem keşfetti: Metan gazından bakteriler aracılığıyla enerji üretmek. Aslında metan gazından enerji elde ederek bazı şehirlerde elektrik ihtiyacının karşılandığına uzun bir süredir şahit oluyorduk ancak Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’ndeki araştırmacılar daha önce yapılanın aksine sadece bazı bakterileri kullanarak bu dönüşümü sağlamayı başardı.

Üniversiteden bir araştırma ekibi, elektronları metandan ayırmak ve taşımak için gerekli malzemeleri üreten bir dizi bakteri kullanarak mikrobiyal yakıt hücresi oluşturdu ve kısıtlı bir şekilde de olsa metan gazından enerji elde etmeyi başardı. Araştırmacıların asıl amacı ise metan gazını yüksek verimlilikle elektrik enerjisine çevirmek ve bu enerjiyi başta uzun mesafeli gemi yolculukları olmak üzere ulaşımda kullanmak.

Karadeniz'deki Bakteriler Kullanıldı

Şimdilik dönüştürme eylemi her ne kadar kısıtlı olsa da ekip çalışmalarına devam ediyor. Araştırma ekibine önderlik eden Profesör Thomas K. Wood kendileri için en işe yarar bakterileri Karadeniz’in derinliklerinde bulduklarını söylerken kendi yöntemlerinin daha işlevsel hale gelmesiyle birlikte metan gazının etkileri tamamen ortadan kaldırılması bile en azından bu gazın verimli bir şekilde harcanabileceğini belirtti.


https://www.engadget.com/2017/05/21/bacteria-fuel-cell-turns-methane-into-electicity/ Yorum Yaz
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St Batuhan 2 yıl en beğenilen
Metan gazı sanırım yemek yedikten sonra ihtiyaç halinde çıkardığımız sesli olayda bulunuyordu. Yani uçak tuvaletlerini kullanmak uçağa yakıt kazandırabilir? Ayrıca uçaklarda kuru fasulye servisi arttırılabilir? Keşke şu çıkardığımız gazı kolay bir şekilde hapsedebilsek :(
Metan gazı sanırım yemek yedikten sonra ihtiyaç halinde çıkardığımız sesli olayda bulunuyordu. Yani uçak tuvaletlerini kullanmak uçağa yakıt kazandırabilir? Ayr...
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savasserter 2 yıl
Fasülye yeyip telefonu bu bakterilerin olduğu bir kılıfın içinde arka cebinde taşırsan etkili bir şarj yöntemi olabilir.
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axaxa 2 yıl
Gün gelecek bu elektrik sorunu tamamen bitecek
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sis651 2 yıl axaxa
İşte onun yerine geçecek sorun aramaları devam ediyor; sorun bulunduğunda bedava elektrik verilecek herkese. :D
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BlindGuardianNN 2 yıl
Karadeniz'deki Bakteriler Kullanıldı
Şimdilik dönüştürme eylemi her ne kadar kısıtlı olsa da ekip çalışmalarına devam ediyor. Araştırma ekibine önderlik eden Profesör Thomas K. Wood kendileri için en işe yarar bakterileri Karadeniz’in derinliklerinde bulduklarını söylerken kendi yöntemlerinin daha işlevsel hale gelmesiyle birlikte metan gazının etkileri tamamen ortadan kaldırılması bile en azından bu gazın verimli bir şekilde harcanabileceğini belirtti.
Acaba Karadenizi ne kadara satarız...
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DH Misafiri 2 yıl
Küvet gerekiyor. Efsane avcıları yapmıştı. Baya zahmetli bir iş. :D
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DH Misafiri 2 yıl
Belli olmaz. Çiftleşebilirler de. :D :D :D
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hakan1581 2 yıl
osuruktan elde ettiğin gazı bakteriyle enerjiye çevirince ancak çin malı ampül yanar
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carloska 2 yıl
1 günde dünya ya düşen güneş enerjisi tüm dünyanın bir senelik enerjisini karşılanıyor diye duydum sudan çok enerji bolluğu var aslında ama birilerinin cebinin dolması gerek
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St Batuhan 2 yıl en beğenilen
Metan gazı sanırım yemek yedikten sonra ihtiyaç halinde çıkardığımız sesli olayda bulunuyordu. Yani uçak tuvaletlerini kullanmak uçağa yakıt kazandırabilir? Ayrıca uçaklarda kuru fasulye servisi arttırılabilir? Keşke şu çıkardığımız gazı kolay bir şekilde hapsedebilsek :(
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GreyParrot 2 yıl
O da bir şey mi güzelim ülkeyi paraya çevirip satan bakteriler de var.
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Marquis-de-Sade` 2 yıl
Eeyy Pensilvanya'daki Üniversite, biz iyi biliriz sizin metan gazınızı.
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