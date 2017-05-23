Metan gazını elektriğe dönüştüren bakteri

Bir sera gazı olan metan gazı çevre için pek faydalı sayılmasa da araştırmacılar bu gazın olumsuz etkisini ortadan kaldırmak ve metan gazından faydalanmak için yeni bir yöntem keşfetti: Metan gazından bakteriler aracılığıyla enerji üretmek. Aslında metan gazından enerji elde ederek bazı şehirlerde elektrik ihtiyacının karşılandığına uzun bir süredir şahit oluyorduk ancak Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’ndeki araştırmacılar daha önce yapılanın aksine sadece bazı bakterileri kullanarak bu dönüşümü sağlamayı başardı.

Üniversiteden bir araştırma ekibi, elektronları metandan ayırmak ve taşımak için gerekli malzemeleri üreten bir dizi bakteri kullanarak mikrobiyal yakıt hücresi oluşturdu ve kısıtlı bir şekilde de olsa metan gazından enerji elde etmeyi başardı. Araştırmacıların asıl amacı ise metan gazını yüksek verimlilikle elektrik enerjisine çevirmek ve bu enerjiyi başta uzun mesafeli gemi yolculukları olmak üzere ulaşımda kullanmak.

Karadeniz'deki Bakteriler Kullanıldı

Şimdilik dönüştürme eylemi her ne kadar kısıtlı olsa da ekip çalışmalarına devam ediyor. Araştırma ekibine önderlik eden Profesör Thomas K. Wood kendileri için en işe yarar bakterileri Karadeniz’in derinliklerinde bulduklarını söylerken kendi yöntemlerinin daha işlevsel hale gelmesiyle birlikte metan gazının etkileri tamamen ortadan kaldırılması bile en azından bu gazın verimli bir şekilde harcanabileceğini belirtti.

https://www.engadget.com/2017/05/21/bacteria-fuel-cell-turns-methane-into-electicity/