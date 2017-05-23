Metan gazını elektriğe dönüştüren bakteri

Üniversiteden bir araştırma ekibi, elektronları metandan ayırmak ve taşımak için gerekli malzemeleri üreten bir dizi bakteri kullanarak mikrobiyal yakıt hücresi oluşturdu ve kısıtlı bir şekilde de olsa metan gazından enerji elde etmeyi başardı. Araştırmacıların asıl amacı ise metan gazını yüksek verimlilikle elektrik enerjisine çevirmek ve bu enerjiyi başta uzun mesafeli gemi yolculukları olmak üzere ulaşımda kullanmak.
Karadeniz'deki Bakteriler Kullanıldı
Şimdilik dönüştürme eylemi her ne kadar kısıtlı olsa da ekip çalışmalarına devam ediyor. Araştırma ekibine önderlik eden Profesör Thomas K. Wood kendileri için en işe yarar bakterileri Karadeniz’in derinliklerinde bulduklarını söylerken kendi yöntemlerinin daha işlevsel hale gelmesiyle birlikte metan gazının etkileri tamamen ortadan kaldırılması bile en azından bu gazın verimli bir şekilde harcanabileceğini belirtti.
https://www.engadget.com/2017/05/21/bacteria-fuel-cell-turns-methane-into-electicity/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdilik dönüştürme eylemi her ne kadar kısıtlı olsa da ekip çalışmalarına devam ediyor. Araştırma ekibine önderlik eden Profesör Thomas K. Wood kendileri için en işe yarar bakterileri Karadeniz’in derinliklerinde bulduklarını söylerken kendi yöntemlerinin daha işlevsel hale gelmesiyle birlikte metan gazının etkileri tamamen ortadan kaldırılması bile en azından bu gazın verimli bir şekilde harcanabileceğini belirtti.
Acaba Karadenizi ne kadara satarız...
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