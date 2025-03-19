Araştırmacılar ilk kez bakteriler ile plastik üretmeyi başardı

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Tam Boyutta Gör Dünyada her yıl yaklaşık 400 milyon ton petrol bazlı plastik atık üretiliyor. Mikroplastikler okyanuslara, toprağa ve hatta insan vücuduna kadar sızarak ekosistemi tehdit ediyor. Ancak bilim insanları, plastik üretiminde devrim yaratabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Güney Kore’deki Korea Advanced Institute of Science and Technology'den (KAIST) araştırmacılar, genetik mühendislik kullanarak bakterileri güçlü ve esnek bir plastik üretmesi için programladı.

Genetik mühendislik kullanıldı

Bakteriler doğada zaten polimer üretme yeteneğine sahip. Araştırmanın ortak yazarı yazar Sang Yup Lee, bakterilerin kıtlık zamanlarında besinleri depolamak için doğal olarak polimerler ürettiğini, ancak naylon benzeri bir plastik oluşturmak için bakterileri kullanmanın zor olduğunu, çünkü bu tür bir polimer oluşturmak için doğal olarak oluşan enzimlerin bulunmadığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bu sorunu aşmak için araştırmacılar, farklı bakteri türlerinden enzim-kodlayan genleri modifiye etti ve bunları Escherichia coli bakterisine aktardı. Bu yeni enzimler, bir tür polyester olan PEA adı verilen biyoplastik üretimini mümkün kıldı. Araştırmacılar polimerleri üretmek için temel bileşen olarak glikoz kullandılar. Testler PEA'nın en yaygın kullanılan ticari plastiklerden biri olan polietilen ile karşılaştırılabilir fiziksel, termal ve mekanik özelliklere sahip olduğunu ortaya koydu.

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Araştırmacılar, laboratuvar ölçeğinde yapılan denemelerde bir litre başına yaklaşık 54 gram PEA üretmeyi başardı. Bu da üretimin ölçeklendirilebileceğini gösteriyor. Öte yandan bu biyoplastik, petrol tabanlı plastikten farklı olarak biyolojik olarak parçalanabiliyor. Ancak, bu laboratuvar deneyinin endüstriyel bir sürece dönüştürülebilmesi için hala aşılması gereken birçok engel var.

Endüstriyel üretim için erken

Şu an için petrol bazlı plastiklerle rekabet etmek zor görünüyor. Üretilen polimerler bakterilerin hücre duvarlarından dışarı çıkamadığı için, bakteriler parçalanarak plastik elde ediliyor. Bu da üretim sürecinin maliyetini artırıyor. Ancak araştırmacılar, ilerleyen dönemde üretim verimliliğini artırarak biyoplastiklerin daha ekonomik hale geleceğini öngörüyor.

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