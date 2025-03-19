Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Araştırmacılar ilk kez bakteriler ile plastik üretmeyi başardı

    Araştırmacılar, ilk kez naylona benzer güçlü ve esnek bir plastik üretmek için bakterilerin genetiğini değiştirdi. Henüz bu yöntem geleneksel plastik üretiminin yerini alamasa da umut vadediyor.
    Araştırmacılar ilk kez bakteriler ile plastik üretmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    Dünyada her yıl yaklaşık 400 milyon ton petrol bazlı plastik atık üretiliyor. Mikroplastikler okyanuslara, toprağa ve hatta insan vücuduna kadar sızarak ekosistemi tehdit ediyor. Ancak bilim insanları, plastik üretiminde devrim yaratabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Güney Kore’deki Korea Advanced Institute of Science and Technology'den (KAIST) araştırmacılar, genetik mühendislik kullanarak bakterileri güçlü ve esnek bir plastik üretmesi için programladı.

    Genetik mühendislik kullanıldı

    Bakteriler doğada zaten polimer üretme yeteneğine sahip. Araştırmanın ortak yazarı yazar Sang Yup Lee, bakterilerin kıtlık zamanlarında besinleri depolamak için doğal olarak polimerler ürettiğini, ancak naylon benzeri bir plastik oluşturmak için bakterileri kullanmanın zor olduğunu, çünkü bu tür bir polimer oluşturmak için doğal olarak oluşan enzimlerin bulunmadığını söylüyor.

    Araştırmacılar ilk kez bakteriler ile plastik üretmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    Bu sorunu aşmak için araştırmacılar, farklı bakteri türlerinden enzim-kodlayan genleri modifiye etti ve bunları Escherichia coli bakterisine aktardı. Bu yeni enzimler, bir tür polyester olan PEA adı verilen biyoplastik üretimini mümkün kıldı. Araştırmacılar polimerleri üretmek için temel bileşen olarak glikoz kullandılar. Testler PEA'nın en yaygın kullanılan ticari plastiklerden biri olan polietilen ile karşılaştırılabilir fiziksel, termal ve mekanik özelliklere sahip olduğunu ortaya koydu.

    Araştırmacılar, laboratuvar ölçeğinde yapılan denemelerde bir litre başına yaklaşık 54 gram PEA üretmeyi başardı. Bu da üretimin ölçeklendirilebileceğini gösteriyor. Öte yandan bu biyoplastik, petrol tabanlı plastikten farklı olarak biyolojik olarak parçalanabiliyor. Ancak, bu laboratuvar deneyinin endüstriyel bir sürece dönüştürülebilmesi için hala aşılması gereken birçok engel var.

    Endüstriyel üretim için erken

    Şu an için petrol bazlı plastiklerle rekabet etmek zor görünüyor. Üretilen polimerler bakterilerin hücre duvarlarından dışarı çıkamadığı için, bakteriler parçalanarak plastik elde ediliyor. Bu da üretim sürecinin maliyetini artırıyor. Ancak araştırmacılar, ilerleyen dönemde üretim verimliliğini artırarak biyoplastiklerin daha ekonomik hale geleceğini öngörüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akay isminin anlamı egea 1.4 geğirince mideden koku gelmesi lg tv sinyal yok sabiha gökçen ucuz yemek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Fe
    Samsung Galaxy S24 Fe
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P4 14
    Acer TravelMate P4 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum