Araştırmacılar ilk kez bakteriler ile plastik üretmeyi başardı

Genetik mühendislik kullanıldı
Bakteriler doğada zaten polimer üretme yeteneğine sahip. Araştırmanın ortak yazarı yazar Sang Yup Lee, bakterilerin kıtlık zamanlarında besinleri depolamak için doğal olarak polimerler ürettiğini, ancak naylon benzeri bir plastik oluşturmak için bakterileri kullanmanın zor olduğunu, çünkü bu tür bir polimer oluşturmak için doğal olarak oluşan enzimlerin bulunmadığını söylüyor.
Araştırmacılar, laboratuvar ölçeğinde yapılan denemelerde bir litre başına yaklaşık 54 gram PEA üretmeyi başardı. Bu da üretimin ölçeklendirilebileceğini gösteriyor. Öte yandan bu biyoplastik, petrol tabanlı plastikten farklı olarak biyolojik olarak parçalanabiliyor. Ancak, bu laboratuvar deneyinin endüstriyel bir sürece dönüştürülebilmesi için hala aşılması gereken birçok engel var.
Endüstriyel üretim için erken
Şu an için petrol bazlı plastiklerle rekabet etmek zor görünüyor. Üretilen polimerler bakterilerin hücre duvarlarından dışarı çıkamadığı için, bakteriler parçalanarak plastik elde ediliyor. Bu da üretim sürecinin maliyetini artırıyor. Ancak araştırmacılar, ilerleyen dönemde üretim verimliliğini artırarak biyoplastiklerin daha ekonomik hale geleceğini öngörüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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