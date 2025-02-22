Yapay zeka, bilim insanlarının yıllarını alan gizemi sadece iki günde çözdü

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Tam Boyutta Gör Bilim insanlarının on yıl boyunca çözmek için uğraştığı bir “süper bakteri” (veya antibiyotiklere karşı direnç kazanmış bakteri, superbug) problemi, Google tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka aracı tarafından yalnızca iki gün içinde çözüldü. Araştırmada kullanılan yapay zeka aracı ise "co-scientist" olarak adlandırılıyor.

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Profesör Jose R Penades ve Imperial College London'daki ekibi, bazı bakterilerin antibiyotiklere karşı neden bağışık olduğunu bulmak ve kanıtlamak için yıllarını harcamıştı. İlginç bir şekilde Profesör, Google tarafından geliştirilen bir araç olan co-scientist’e araştırdığı temel sorunla ilgili kısa bir soru yöneltti ve araç 48 saat içinde onunla aynı sonuca ulaştı.

Penades, BBC’ye yaptığı açıklamada araştırmasının henüz yayınlanmadığını ve dolayısıyla yapay zeka sistemi tarafından bulunamayacağını söylerken co-scientist’in 48 saat içinde çözüme ulaştığını öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığını aktardı: “Biriyle alışveriş yapıyordum, ‘lütfen beni bir saat yalnız bırakın, bunu sindirmem lazım’ dedim. Sonra Google’a bir e-posta attım ve 'Bilgisayarıma erişiminiz mi var?' diye sordum."

Google, böyle bir erişimin olmadığını doğruladı. Yani yapay zeka, herhangi bir özel veri kullanmadan, tamamen kendi analiz yetenekleriyle bu sonuca ulaşmıştı.

Şimdi yapay zekanın hipotezi araştırılıyor

Tam Boyutta Gör Penades ve ekibi, süper bakterilerin farklı virüslerden aldıkları kuyruk benzeri yapılar sayesinde türler arasında yayılabildiği hipotezini test ediyordu. Ancak yapay zeka sadece bu doğru hipotezi doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda dört farklı hipotez daha sundu ve bunlardan biri bilim insanlarının hiç düşünmediği bir ihtimaldi. Şimdi ekip, yapay zeka tarafından önerilen bu yeni hipotez üzerinde çalışmaya başladı.

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Yapay zekanın bilimsel araştırmalar üzerindeki etkisi tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Bazıları yapay zekanın iş kayıplarına neden olacağını düşünürken, diğerleri bunu bilimsel keşifleri hızlandıran devrim niteliğinde bir araç olarak görüyor. Prof. Penades, yapay zekanın bilim dünyasında büyük bir değişim yaratacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Bunun bilimi kesinlikle değiştireceğini hissediyorum. Muhteşem bir şeyin önündeyim ve bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum.”

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Yapay zeka bilim dünyasının yıllarını alan gizemi iki günde çözdü