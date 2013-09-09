Metin kopyalama ve çeviri uygulaması TextGrabber + Translator, iPad desteği ile güncellendi

Kullanıcıların basılı materyaller üzerinde yer alan metinleri cihazlarının kamerası ile fotoğraflayarak düzenlenebilir metin dosyaları haline getirmesine ve bu dosyaların istenilen dillere çevrilmesine imkan sağlayan faydalı uygulama TextGrabber + Translator, iPad desteği ile 4.0 sürümüne güncellendi.

Yapılan güncelleme ile Apple'ın iPad 3, iPad 4 ve iPad Mini cihazları ile tam uyumlu olarak kullanılmaya başlayan uygulama, ayrıca tamamen yeniden hazırlanmış ara yüzü ile çok daha modern ve kullanışlı bir tasarım ve çizgiye kavuşmuş durumda. Fotoğrafı çekilip düzenlenebilir metin dosyası haline getirdiği dosyaları artık Evernote servisi üzerine de aktarabilen TextGrabber + Translator, destek verdiği Facebook ve Twitter gibi diğer sosyal paylaşım servisleriyle de oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyabiliyor.

iOS 6.0 ve üzeri iOS cihazlar ile evrensel yapıda çalışabilen TextGrabber + Translator, 10,99 Tl fiyat etiketiyle direkt olarak buradan elde edilebiliyor. Uygulamanın Türkçe dil desteği olduğunu da belirmekte fayda var.





https://itunes.apple.com/tr/app/id438475005?mt=8