Metin tabanlı hesaplama uygulaması Soulver da indirimde

Acqualia adlı geliştirici tarafından OSX 10.6.6 ve üzeri 64-bit Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Soulver, bekleyenleri memnun edecek ciddi bir indirim aldı.

Temelinde bir hesaplama uygulaması olan Soulver, farklı olarak klasik hesap makinesi arayüzlerini kullanmıyor ve metin tabanlı çalışma gösterebiliyor. Hesaplanmak istenen rakamsal verileri metinler içerisinden otomatik olarak alabilen uygulama, aynı zamanda anlık birim çevirisi de gerçekleştirebiliyor ve içeriklerini PDF formatında dışa aktarabiliyor.

Kullanım yapısıyla farklılaşan Soulver, an itibariyle aşağıdan 5,29 TL'ye elde edilebiliyor. Uygulama daha önce 40 TL'ye satılıyordu.