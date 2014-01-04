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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Metin temelli fotoğraf uygulaması Path on güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS 5.1 ve üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak Peta Vision adlı geliştirici tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde kısa bir süre için ücretsiz yapılan fotoğraf uygulaması Path on, 1.5.3 sürümüne güncellendi.
Fotoğraflar üzerine, eklenen çizgileri takip edebilen yazılar ekleyen Path on, bünyesinde 300 farklı font barındırıyor ve bu sayede farklı şekil ile tarzlara sahip ilginç sonuçlar ortaya koyabiliyor. Oldukça modern ve kullanımı kolay bir arayüzle hazırlanan uygulama, geniş metin ve filtre düzenleme seçeneklerini de bünyesinde barındırıyor. Yayınlanan 1.5.3 sürümüyle sık sık karşılaşılan çökme sorunundan kurtulan uygulama, ayrıca yeni Japon yazı tiplerine kavuşuyor ve artık eskiye oranla çok daha kolay bir şekilde fotoğraf kesimi yapabiliyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satılan Path on uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id596696015?mt=8 Yorum Yaz
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