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Metz, Samsung NX serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu Mecablitz 44 AF-1 tepe flaş modelini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Metz, Samsung NX serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu Mecablitz 44 AF-1 tepe flaş modelini duyurdu

Fotoğraf piyasasında uzun yıllardır yer alan Almaya merkezli elektronik üreticisi Metz, Samsung'un NX serisi fotoğraf makineleri için Mecablitz 44 AF-1 tepe flaş modelini duyurdu.
Daha önce Canon, Nikon, Sony, Micro Four Thirds ve Pentax fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak 2010 yılından beri piyasada yer alan Mecablitz 44 AF-1 harici tepe flaş modelinin firma tarafından, Samsung'un NX300, NX20 ve NX1100 fotoğraf makineleriyle uyumlu yeni versiyonu da hazırlandı. Teknik olarak 44 kılavuz numarasına, 24-105mm zoom flaş kafasına, 0.1-3 saniye geri dolum süresine sahip olan model, A-TTL otomatik çalışma ya da ölçüm sistemi yanında, 1/1, 1/2, 1/8 ve 1/64 manuel güç kontrol seçeneklerine sahip.
Hareketli kafa yapısıyla farklı çekim olanaklarına da imkan verebilen Samsung NX serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu yeni Metz Mecablitz 44 AF-1 tepe flaş modeli, 199$ fiyat etiketine sahip olarak yakında piyasaya çıkıyor.
 
Metz, Samsung NX serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu Mecablitz 44 AF-1 tepe flaş modelini duyurdu

http://www.metz.de/en/press-center/lighting-press-releases/2013/13-04-44-af-1-samsung-en.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
nx 200 ?
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nehuse 6 yıl
Canon uyumlusunu aldım 2 kere bozuldu her seferinde yaklaşık 3 ay bekleyerek yenisiyle değişim yapıldı.O arada flashım olmadığı için mecburen yenisini aldım şimdi yeni gelen çok az kullanıldığı için henüz bozulmadı ama garanti süreside geçti zaten bir daha paraya kıyar orjinal canon flash alırım hiç değilse param çöpe gitmez.
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the_rion80 6 yıl
Güzel, Samsung dışında da aksesuarlar üretilmeye başlandı
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Aѕℓαη66™ 6 yıl
aynı flaşın sony uyumlusunu kullanıyorum çok kaliteli güçlü ve özellikli bir flaş tavsiye ederim
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