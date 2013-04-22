Metz, Samsung NX serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu Mecablitz 44 AF-1 tepe flaş modelini duyurdu





Fotoğraf piyasasında uzun yıllardır yer alan Almaya merkezli elektronik üreticisi Metz, Samsung'un NX serisi fotoğraf makineleri için Mecablitz 44 AF-1 tepe flaş modelini duyurdu.

Daha önce Canon, Nikon, Sony, Micro Four Thirds ve Pentax fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak 2010 yılından beri piyasada yer alan Mecablitz 44 AF-1 harici tepe flaş modelinin firma tarafından, Samsung'un NX300, NX20 ve NX1100 fotoğraf makineleriyle uyumlu yeni versiyonu da hazırlandı. Teknik olarak 44 kılavuz numarasına, 24-105mm zoom flaş kafasına, 0.1-3 saniye geri dolum süresine sahip olan model, A-TTL otomatik çalışma ya da ölçüm sistemi yanında, 1/1, 1/2, 1/8 ve 1/64 manuel güç kontrol seçeneklerine sahip.

Hareketli kafa yapısıyla farklı çekim olanaklarına da imkan verebilen Samsung NX serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu yeni Metz Mecablitz 44 AF-1 tepe flaş modeli, 199$ fiyat etiketine sahip olarak yakında piyasaya çıkıyor.

http://www.metz.de/en/press-center/lighting-press-releases/2013/13-04-44-af-1-samsung-en.html