Mi Band 4’ün tanıtım tarihi açıklandı

Uygun fiyatlı Mi Band serisi, kullanıcıların oldukça beğenisini kazanmış durumda. Bu da Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji pazarında da iddialı firmalar arasında olmasını sağlıyor. Son açıklanan rakama göre sadece ülkemizde 250 binin üzerinde Mi Band kullanıcısı bulunuyor. Serinin yeni modeli Mi Band 4 ise 11 Haziran tarihinde tanıtılacak.

Renkli ekranla büyük değişim

Mi Band, adından anlayabileceğiniz üzere akıllı bileklik kategorisine giren bir cihaz. Ancak kalp atışı ölçme, bildirimleri/mesajları gösterme, alarm kurma, adım sayma, aramaları gösterme ve reddetme gibi birçok temel akıllı saat özelliğine sahip. Mi Band 4 ile cihaza eklenecek yeni özellikler de önceki sızıntılardan az çok tahmin ediliyor. İlk ve en önemli olanı renkli ekran ile gelmesi.

Paylaşılan resmi posterde de görebileceğiniz üzere Mi Band 4 artık renkli ekran ile gelecek. Böylece cihazın yeteneklerinin ve saat arayüzlerinin yeni bir seviyeye çıkacağını söyleyebiliriz. Önceki modelde 110 mAh olan batarya ise 135 mAh’a yükseliyor. Böylece renkli ekrana rağmen haftalar süren pil ömrünün korunması mümkün. Ayrıca Bluetooth 5.0 desteği de hem pile hem de bağlanabilirliğe katkı sağlayacaktır.

Mi Band 4’ün en ilginç özelliği ise XiaoAI sesli asistan desteği ile gelecek olması. Bu da cihazın üzerine mikrofon ekleneceği manasına geliyor olabilir. Xiaomi’nin kendi sesli asistanı olan XiaoAI, ekosistemi ile birlikte Çin’de oldukça kullanışlı. Ülkemiz dahil diğer ülkelerde, sesli asistanın akıbeti nasıl olacak hep birlikte göreceğiz.

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Mi Band akıllı bileklikler her zaman agresif fiyatlandırmaları ile öne çıkıyor. Yeni Mi Band 4 de bu akımı sürdürecektir. Ancak renkli ekran, sesli asistan gibi ek özellikler maliyetleri artırmış olabilir. Şimdilik fiyat tahmini olarak NFC özelliği olmayan model için 28-43 dolar (199 - 299 Yuan) bandı işaret ediliyor. Neyse ki etkinliğe bir haftadan az bir süre kaldı. Cihazın tüm özelliklerini ve fiyatını yakında öğrenebileceğiz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_is_announcing_mi_band_4_on_june_11-news-37378.php