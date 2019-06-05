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Mi Band 4’ün tanıtım tarihi açıklandı

Xiaomi’nin merakla beklenen yeni giyilebilir aksesuarı Mi Band 4, 11 Haziran tarihinde tantılacak. Cihazın renkli ekran ile birlikte Mi Band serisi için yeni bir dönem başlatması bekleniyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Mi Band 4’ün tanıtım tarihi açıklandı
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Uygun fiyatlı Mi Band serisi, kullanıcıların oldukça beğenisini kazanmış durumda. Bu da Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji pazarında da iddialı firmalar arasında olmasını sağlıyor. Son açıklanan rakama göre sadece ülkemizde 250 binin üzerinde Mi Band kullanıcısı bulunuyor. Serinin yeni modeli Mi Band 4 ise 11 Haziran tarihinde tanıtılacak.

Renkli ekranla büyük değişim

Mi Band, adından anlayabileceğiniz üzere akıllı bileklik kategorisine giren bir cihaz. Ancak kalp atışı ölçme, bildirimleri/mesajları gösterme, alarm kurma, adım sayma, aramaları gösterme ve reddetme gibi birçok temel akıllı saat özelliğine sahip. Mi Band 4 ile cihaza eklenecek yeni özellikler de önceki sızıntılardan az çok tahmin ediliyor. İlk ve en önemli olanı renkli ekran ile gelmesi.

Mi Band 4’ün tanıtım tarihi açıklandı
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Paylaşılan resmi posterde de görebileceğiniz üzere Mi Band 4 artık renkli ekran ile gelecek. Böylece cihazın yeteneklerinin ve saat arayüzlerinin yeni bir seviyeye çıkacağını söyleyebiliriz. Önceki modelde 110 mAh olan batarya ise 135 mAh’a yükseliyor. Böylece renkli ekrana rağmen haftalar süren pil ömrünün korunması mümkün. Ayrıca Bluetooth 5.0 desteği de hem pile hem de bağlanabilirliğe katkı sağlayacaktır.

Mi Band 4’ün en ilginç özelliği ise XiaoAI sesli asistan desteği ile gelecek olması. Bu da cihazın üzerine mikrofon ekleneceği manasına geliyor olabilir. Xiaomi’nin kendi sesli asistanı olan XiaoAI, ekosistemi ile birlikte Çin’de oldukça kullanışlı. Ülkemiz dahil diğer ülkelerde, sesli asistanın akıbeti nasıl olacak hep birlikte göreceğiz.

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Mi Band akıllı bileklikler her zaman agresif fiyatlandırmaları ile öne çıkıyor. Yeni Mi Band 4 de bu akımı sürdürecektir. Ancak renkli ekran, sesli asistan gibi ek özellikler maliyetleri artırmış olabilir. Şimdilik fiyat tahmini olarak NFC özelliği olmayan model için 28-43 dolar (199 - 299 Yuan) bandı işaret ediliyor. Neyse ki etkinliğe bir haftadan az bir süre kaldı. Cihazın tüm özelliklerini ve fiyatını yakında öğrenebileceğiz.


https://www.gsmarena.com/xiaomi_is_announcing_mi_band_4_on_june_11-news-37378.php Yorum Yaz
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MusashimaruKoyo 3 gün yeni yorumcu
İşitme engellilere yönelik bir şeyler geliştirse ya. Alarm özelliği beni kurtarıyor fazlasıyla.
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fuckulteli 4 gün
Mikrofona gerek yok, sesli asistana ulaştın komut verdin, cevabı telefondan duyacaksan zaten telefon yakındır.
Bluetooth kulaklıkla sesli asistanlara ulaşmak mümkün.
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Askaparta 4 gün
3 kullanıyoruz, çok iyi. Renk güzel, mikrofon merak uyandırıcı.
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hasanandnexus 4 gün
Olanı geliştirip yeni özellik eklemeseler daha iyi. Bluetooth 5.0 güzel, renkli ekran da güzel ama mikrofon saçma olmuş. Daha gelişmiş özellik isteyen gidip amazfit alabilir. Fiyatı çok şişmediği sürece mi band serisi rakipsiz.
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Batubolat 4 gün
Katılıyorum fakat mikrofon ve sesli asistan bence gerekliydi. Hatta hoparlör de ekleseler çok daha iyi olur.
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